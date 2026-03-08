Israelul a lansat duminică după-amiază, 8 martie, un nou val de pe scară extinsă împotriva . În replică, Teheranul amenință cu noi represalii asupra infrastructurii petroliere din regiune.

Israelul lansează noi atacuri asupra Iranului

Armata israeliană a anunţat că a lansat un nou val de atacuri aeriene pe scară extinsă împotriva Iranului, inclusiv asupra capitalei Teheran. După primele bombardamente, asupra unor depozite de petrol și a unor rafinării, capitala iraniană apare învăluită într-un fum gros. Israelul susține că una dintre ţintele atacate ar fi fost cartierul general al forţelor spaţiale iraniene, transmit agenţiile AFP şi EFE.

„Forţele de Apărare ale Israelului (IDF) au început atacuri pe scară extinsă asupra ţintelor regimului terorist iranian din Teheran şi din alte zone ale Iranului”, se arată într-un comunicat emis de armata israeliană.

Într-un alt comunicat, Forţele Aeriene israeliene susțin că au executat serie de bombardamente împotriva unor ţinte multiple. A fost vizat inclusiv cartierul general al Forţei Spaţiale a Gărzilor Revoluţionare Iraniene şi circa 50 de buncăre unde este stocată muniţie. Potrivit sursei citate, cartierul general „includea instalaţii de cercetare, precum şi o structură de comandă şi control pentru satelitul Khayyam.

Acest satelit militar, lansat în august 2022 este utilizat de Gărzile Revoluţionare „pentru a impulsiona activităţile teroriste şi a monitoriza statul Israel şi locuitorii săi”, se arată în comunicat.

Teheranul învăluit în fum toxic

Israelul și au bombardat Iranul aproape în permanență, de la începutul , săptămâna trecută. Duminică dimineață, Teheranul a fost învăluit de un nor toxic, un amestec de ploaie şi fum, după ce aviația israeliană a bombardat depozite de combustibil şi o rafinărie.

Cu o zi înainte, Israelul a lovit circa 400 de ţinte în vestul şi centrul Iranului. Au fost vizate lansatoare de rachete balistice şi instalaţii de producţie de arme, susţine armata israeliană.

Atacurile aeriene israeliene şi americane în Iran au provocat moartea a peste 1.300 de persoane, până în prezent. De partea cealaltă, ripostele iraniene cu drone şi rachete au provocat zece decese în Israel.

Israelul amenințat cu noi represalii

Iranul ameninţă că va lovi infrastructura petrolieră regională dacă Israelul continuă să-i bombardeze sectorul energetic. Armata iraniană a ameninţat că va lovi instalațiile petroliere din regiune, după ce loviturile israeliene au distrus și avariat depozite de combustibili și o rafinărie din Teheran, transmite AFP.

„Guvernele ţărilor islamice trebuie să avertizeze cât mai repede America criminală şi regimul sionist sălbatic împotriva unor astfel de acţiuni laşe şi inumane. În caz contrar, măsuri similare vor fi luate în regiune, iar dacă puteţi suporta petrolul la preţul de peste 200 de dolari barilul, continuaţi cu acest joc”, a transmis cartierul general Khatam al-Anbiya, comandamentul forţelor armate iraniene.

Corpul Gărzilor Revoluţionare, armata ideologică a Iranului, a susţinut duminică seara că a lansat un nou val de rachete asupra Israelului. Au fost vizate de lovituri capitala Tel Aviv şi deşertul Negev din sudul ţării, dar și bazele aeriene americane din regiune.