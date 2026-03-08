Iranul traversează una dintre cele mai sensibile perioade politice din ultimele decenii, după moartea ayatollahului Ali Khamenei în contextul atacurilor aeriene recente. În acest climat tensionat, instituția responsabilă cu desemnarea conducerii supreme a confirmat că procedura de alegere a succesorului a fost finalizată. Deși votul a avut deja loc, autoritățile iraniene nu au dezvăluit încă identitatea persoanei care va ocupa cea mai importantă funcție politică și religioasă din Republica Islamică.

Ce au confirmat membrii Adunării Experților despre alegerea liderului

Confirmarea oficială a venit din interiorul Adunării Experților, organismul clerical care are atribuția de a desemna liderul suprem al Iranului. Mai mulți membri ai instituției au declarat că procesul de vot a fost deja încheiat, iar succesorul lui Ali Khamenei a fost ales.

„Votul pentru numirea liderului a avut loc şi liderul a fost ales”, a declarat Ahmad Alamolhoda, membru al Adunării Experţilor, citat de agenţia de ştiri Mehr. Potrivit acestuia, numele liderului nu a fost făcut public imediat după vot, iar anunțul oficial urmează să fie transmis ulterior de secretariatul instituției.

Deși identitatea noului lider suprem rămâne confidențială pentru moment, în spațiul public au apărut deja mai multe speculații privind posibilul succesor. Unele voci din interiorul instituției au sugerat că printre candidații luați în calcul s-ar putea afla Mojtaba Khamenei, fiul fostului lider suprem.

„Cel mai potrivit candidat, aprobat de majoritatea Adunării Experţilor, a fost ales”, a declarat Mohsen Heydari, reprezentantul provinciei Khuzestan în Adunare, citat de agenţia de ştiri .

Ce rol are funcția de lider suprem

În structura politică a Republicii Islamice, liderul suprem reprezintă cea mai înaltă autoritate politică și religioasă a statului. Această poziție are un rol decisiv în stabilirea direcției strategice a țării și în luarea celor mai importante decizii.

Liderul suprem controlează instituțiile-cheie ale statului, inclusiv armata și sistemul judiciar, iar influența sa depășește atribuțiile oricărei alte funcții politice din Iran.

Cum influențează tensiunile regionale procesul de succesiune

Procesul de desemnare a noului lider are loc într-un context geopolitic extrem de tensionat pentru Iran și pentru întreaga regiune a Orientului Mijlociu. Ayatollahul a fost ucis pe 28 februarie, în primele ore ale atacurilor aeriene lansate de Statele Unite și Israel.

Conflictul generat de acest eveniment a amplificat tensiunile internaționale și a adus reacții dure din partea unor lideri politici.

Donald Trump a declarat joi că „trebuie să fie implicat” în alegerea succesorului lui Ali Khamenei şi a indicat că nu va accepta ca fiul său să preia funcţia.

De asemenea, armata israeliană a transmis un mesaj de avertizare direct către membrii Adunării Experților. Printr-un mesaj publicat pe platforma X, în limba persană, oficialii israelieni au transmis că urmăresc atent evoluțiile politice din Iran, relatează stiripesurse.ro.

Ce spun alți membri ai Adunării Experților despre proces

Un alt membru al instituției, Mohammad Mehdi Mirbagheri, a confirmat că există deja un consens clar în interiorul în privința alegerii. Potrivit acestuia, membrii organismului clerical continuă să își desfășoare activitatea chiar și în condițiile tensionate actuale.

Într-o înregistrare video difuzată de agenţia de ştiri Fars, el a afirmat că s-a ajuns la o „opinie fermă, care reflectă poziţia majorităţii”. Mirbagheri a subliniat că procesul este gestionat cu prudență deoarece „circumstanţele actuale sunt dificile şi obstacolele rămân”.