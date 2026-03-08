B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Război în Orientul Mijlociu. Bilanțul pierderilor americane crește la șapte soldați morți

Război în Orientul Mijlociu. Bilanțul pierderilor americane crește la șapte soldați morți

Adrian Teampău
08 mart. 2026, 23:21
Război în Orientul Mijlociu. Bilanțul pierderilor americane crește la șapte soldați morți
Militari americani în Iran Sursa foto: X
Cuprins
  1. Statele Unite au pierdut încă un soldat
  2. Statele Unite au pierderi minime

Statele Unite au pierdut încă un militar în războiul din Orientul Mijlociu, fapt ce duce bilanțul morților la șapte. Este vorba despre un soldat rănit grav, în urma unui atac lansat asupra trupelor din Arabia Saudită.

Statele Unite au pierdut încă un soldat

Cel de-al şaptelea militar american care a murit în războiul împotriva Iranului, a decedat din cauza rănilor suferite. El a fost victimă, într-un atac al Teheranului împotriva trupelor cantonate în Arabia Saudită. Atacul s-a produs pe 1 martie a anunţat duminică reprezentanii armatei din Statele Unite, citați de AFP.

„Noaptea trecută, un militar american a murit din cauza rănilor suferite în timpul primelor atacuri lansate de regimul iranian în întregul Orient Mijlociu”, a scris pe platforma X Comandamentul militar american pentru regiune.

Militarul a murit din cauza rănilor, în timp ce i se pregătea transferul pentru îngrijiri medicale mai avansate la un spital militar american din Germania, au declarat oficialii. Identitatea soldatului nu a fost dezvăluită public, conform procedurilor care stabilesc că mai întâi este notificată familia acestuia.

Sâmbătă, Donald Trump a asistat la repatrierea trupurilor neînsuflețite ale primilor șase militari americani uciși în războiul cu Iranul. El a participat la o ceremonie la Baza Dover din Delaware. Cei șase militari au murit în urma unui atac iranian cu dronă, duminica trecută, în portul Shuaiba din Kuwait.

Statele Unite au pierderi minime

De la izbucnirea conflictului, în 28 februarie, și până în prezent, riposta lansată de forțele Iranului au ucis cel puțin 20 de persoane în regiunea Golfului Persic. De partea cealaltă, ambasadorul Iranului la ONU a declarat că în țara sa au murit peste 1.300 de oameni. Aceștia au fost victimele bombardamentelor lansate de Statele Unite și Israel.

În Liban, unde Israelul a lansat o operațiune împotriva Hezbollah, ministrul libanez al sănătății a declarat că, până în prezent, au murit 394 de persoane. Mare parte dintre victime sunt copii, 83 și femei, 42. De asemenea, potrivit oficialului libanez, armata israeliană a ucis și nouă profesioniști din domeniul sănătății.

Duminică a înregistrat primele două victime și armata israeliană. IDF a precizat că doi solidați au fost uciși în luptă în sudul Libanului.

