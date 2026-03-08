B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Partidul lui Friedrich Merz pierde alegerile într-un land important. Verzii, dați câștigători în Baden-Württemberg

Partidul lui Friedrich Merz pierde alegerile într-un land important. Verzii, dați câștigători în Baden-Württemberg

Adrian Teampău
08 mart. 2026, 23:01
Partidul lui Friedrich Merz pierde alegerile într-un land important. Verzii, dați câștigători în Baden-Württemberg
Friedrich Merz. Sursa foto: Hepta - DPA Images / Kay Nietfeld
Cuprins
  1. Rezultat surpriză la alegerile regionale din Baden-Wurttemberg
  2. Un eșec pentru politica cancelarului Merz

Alegerile regionale din landul Baden-Wurttemberg par să se încheie cu victoria Verzilor germani, care au depășit partidul de dreapta Uniunea Creştin-Democrată (CDU).

Rezultat surpriză la alegerile regionale din Baden-Wurttemberg

Verzii germani par să se îndrepte către o victorie, în alegerile regionale din landul Baden-Wurttemberg. Marele perdant pare a fi partidul de dreapta Uniunea Creştin-Democrată (CDU) al cancelarului federal Friedrich Merz. Sondajele efectuate la ieşirea de la urne, mai arată și o creştere a extremei drepte (AfD), transmite AFP.

Potrivit sondajelor la ieşirea de la urne comandate de posturile publice ARD şi ZDF, peste 31% dintre alegători şi-au exprimat votul pentru Verzi. Partidul este condus de Cem Ozdemir, un german de origine turcă şi o figură centristă a formațiunii. La mică distanță, cu aproximativ 30% din voturi  urmează, arată cercetările, CDU.

Ambele sondaje plasează partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) pe locul trei, cu aproximativ 18% din voturi. Scorul este dublu faţă de rezultatul obţinut la alegerile din 2021.

La un an după o victorie la limită în  scrutinul federal, la începutul unui an electoral încărcat, CDU spera să se impună în Baden-Wurttemberg. Acceasta este una dintre cele mai bogate regiuni din Germania,dar cu o industrie în criză. De altfel, regiunea este guvernată de Verzii germani în coaliție cu partidul lui Merz.

Un eșec pentru politica cancelarului Merz

Dacă se confirmă, acest eşec în alegerile regionale din Baden-Wurttemberg reprezintă un semn rău pentru cancelarul Friedrich Merz. Pentru CDU urmează o serie de alegeri care sunt programate pentru anul acesta.

Partidul de orientare conservatoare, dar pro-europeană, încearcă să ducă o politică fermă împotriva migraţiei ca să recâştige alegătorii care au trecut de partea AfD. Pe de altă parte, conservatorii încearcă să păstreze susținătorii centrişti (progresişti). Or, pe acest segment, formațiunea lui Friedrich Merz se confruntă cu Verzii. Centriștii reprezintă pătura electorală majoritară a formațiunii lui Cem Ozdemir.

Tags:
Citește și...
Israelul a lansat noi atacuri aeriene asupra Iranului. Teheranul amenință cu lovituri asupra infrastructurii petroliere regionale
Externe
Israelul a lansat noi atacuri aeriene asupra Iranului. Teheranul amenință cu lovituri asupra infrastructurii petroliere regionale
Fiul ayatollahului Khamenei i-ar putea urma la succesiune. Anunțul venit de la Adunarea Experților din Iran (VIDEO)
Externe
Fiul ayatollahului Khamenei i-ar putea urma la succesiune. Anunțul venit de la Adunarea Experților din Iran (VIDEO)
Ucraina își cere banii și aurul confiscate de Ungaria. Oschadbank dă în judecată autoritățile de la Budapesta
Externe
Ucraina își cere banii și aurul confiscate de Ungaria. Oschadbank dă în judecată autoritățile de la Budapesta
Elvețienii nu renunță la banii fizici. Plățile în numerar vor fi garantate prin Constituție
Externe
Elvețienii nu renunță la banii fizici. Plățile în numerar vor fi garantate prin Constituție
Emiratele Arabe Unite au atacat pentru prima dată Iranul. Ce mesaj a transmis liderul Mohammed bin Zayed Al Nahyan
Externe
Emiratele Arabe Unite au atacat pentru prima dată Iranul. Ce mesaj a transmis liderul Mohammed bin Zayed Al Nahyan
Iranul are un nou lider suprem după moartea lui Ali Khamenei. Pe cine au ales membrii Adunării Experților
Externe
Iranul are un nou lider suprem după moartea lui Ali Khamenei. Pe cine au ales membrii Adunării Experților
Regele Charles ar lua în calcul abdicarea pe fondul scandalurilor regale. Ce rol ar putea avea Prințul William în viitorul coroanei
Externe
Regele Charles ar lua în calcul abdicarea pe fondul scandalurilor regale. Ce rol ar putea avea Prințul William în viitorul coroanei
Atacuri cu drone în Dubai: incendii în zgârie-nori și haos pe aeroport. Un bărbat a fost ucis de fragmente de dronă. Cum sunt afectate zborurile (FOTO, VIDEO)
Externe
Atacuri cu drone în Dubai: incendii în zgârie-nori și haos pe aeroport. Un bărbat a fost ucis de fragmente de dronă. Cum sunt afectate zborurile (FOTO, VIDEO)
Succesorul ayatollahului Khamenei va fi ales în următoarele ore. Presa anunță când se reunește Adunarea Experţilor
Externe
Succesorul ayatollahului Khamenei va fi ales în următoarele ore. Presa anunță când se reunește Adunarea Experţilor
Donald Trump criticat pentru declanșarea războiului din Iran. Primarul Londrei denunță „o vărsare de sânge fără sens”
Externe
Donald Trump criticat pentru declanșarea războiului din Iran. Primarul Londrei denunță „o vărsare de sânge fără sens”
Ultima oră
22:34 - Fotbal în Superliga. Rapid Bucureşti și Universitatea Craiova au remizat (1-1) în Giuleşti
22:06 - Israelul a lansat noi atacuri aeriene asupra Iranului. Teheranul amenință cu lovituri asupra infrastructurii petroliere regionale
21:40 - Fiul ayatollahului Khamenei i-ar putea urma la succesiune. Anunțul venit de la Adunarea Experților din Iran (VIDEO)
21:12 - Ucraina își cere banii și aurul confiscate de Ungaria. Oschadbank dă în judecată autoritățile de la Budapesta
20:45 - Gigi Becali a anunțat cine vine antrenor la FCSB. Noul tehnician va antrena gratis
20:12 - Cultul personalității la Radu Miruță. Ministrul USR promovat în chip de tătuc protector într-un clip de propagandă (VIDEO)
18:50 - Vremea rece se întoarce. Meteorologii estimează un episod de iarnă în luna martie
18:08 - Statul trebuie să intervină rapid pentru a evita scumpirea carburanților. Avertismentul unui expert în energie: „Plătim taxă la taxă”
17:32 - Strategia lui Nicușor Dan. Președintele va amâna numirea șefilor la marile parchete (Surse)
16:53 - Cutremur de magnitudine mare în Grecia. Mai multe zone au fost afectate de alunecări de teren