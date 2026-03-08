Alegerile regionale din landul Baden-Wurttemberg par să se încheie cu victoria , care au depășit partidul de dreapta Uniunea Creştin-Democrată (CDU).

Rezultat surpriză la alegerile regionale din Baden-Wurttemberg

Verzii germani par să se îndrepte către o victorie, în alegerile regionale din landul Baden-Wurttemberg. Marele perdant pare a fi partidul de dreapta Uniunea Creştin-Democrată (CDU) al cancelarului federal . Sondajele efectuate la ieşirea de la urne, mai arată și o creştere a extremei drepte (AfD), transmite AFP.

Potrivit sondajelor la ieşirea de la urne comandate de posturile publice ARD şi ZDF, peste 31% dintre alegători şi-au exprimat votul pentru Verzi. Partidul este condus de Cem Ozdemir, un german de origine turcă şi o figură centristă a formațiunii. La mică distanță, cu aproximativ 30% din voturi urmează, arată cercetările, CDU.

Ambele plasează partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) pe locul trei, cu aproximativ 18% din voturi. Scorul este dublu faţă de rezultatul obţinut la alegerile din 2021.

La un an după o victorie la limită în scrutinul federal, la începutul unui an electoral încărcat, spera să se impună în Baden-Wurttemberg. Acceasta este una dintre cele mai bogate regiuni din Germania,dar cu o industrie în criză. De altfel, regiunea este guvernată de Verzii germani în coaliție cu partidul lui Merz.

Un eșec pentru politica cancelarului Merz

Dacă se confirmă, acest eşec în alegerile regionale din Baden-Wurttemberg reprezintă un semn rău pentru cancelarul Friedrich Merz. Pentru CDU urmează o serie de alegeri care sunt programate pentru anul acesta.

Partidul de orientare conservatoare, dar pro-europeană, încearcă să ducă o politică fermă împotriva migraţiei ca să recâştige alegătorii care au trecut de partea AfD. Pe de altă parte, conservatorii încearcă să păstreze susținătorii centrişti (progresişti). Or, pe acest segment, formațiunea lui Friedrich Merz se confruntă cu Verzii. Centriștii reprezintă pătura electorală majoritară a formațiunii lui Cem Ozdemir.