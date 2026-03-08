Tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să crească, pe fondul unui conflict regional care implică tot mai multe state. Pentru prima dată de la începutul războiului, Emiratele Arabe Unite ar fi lansat un atac direct asupra unei ținte din Iran.

Ce țintă ar fi lovit Emiratele Arabe Unite pe teritoriul iranian

Potrivit portalului israelian , Forțele Aeriene ale Emiratelor Arabe Unite ar fi efectuat un atac asupra unei instalații de desalinizare situate pe teritoriul Iranului. Surse din domeniul securității afirmă că lovitura a fost limitată și ar avea mai degrabă rolul unui mesaj militar decât al unei implicări totale în conflict.

În interpretarea unor oficiali de la Tel Aviv, acțiunea ar indica faptul că Emiratele încearcă să transmită Teheranului un avertisment clar fără a escalada imediat situația militară.

Potrivit acelorași surse, Emiratele ar putea lua în calcul o participare mai deschisă la o campanie militară regională doar dacă atacurile asupra teritoriului lor se vor intensifica.

Ce mesaj a transmis liderul Emiratelor

Președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, a avut o apariție publică rară într-un moment sensibil pentru securitatea regională. Liderul a vizitat un spital în care sunt tratați civili răniți în urma atacurilor recente și a transmis un mesaj ferm adversarilor țării, relatează stiripesurse.ro.

„Emiratele Arabe Unite sunt frumoase, sunt un model de urmat, dar vă spun, nu vă lăsați înșelați de asta”, a declarat președintele.

În discursul său, Mohammed bin Zayed Al Nahyan a subliniat că statul pe care îl conduce este pregătit să răspundă oricărei agresiuni și să își apere teritoriul. „Mâna Emiratelor Arabe Unite poate ajunge și este puternică, carnea lor este amară și nu suntem o pradă ușoară”, a mai declarat acesta.

Mesajul liderului vine la scurt timp după ce sistemele de apărare aeriană din Emirate au interceptat o amenințare cu rachete, într-o perioadă în care tensiunile din regiunea Golfului continuă să crească.