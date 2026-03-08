Rapid Bucureşti şi Universitatea Craiova au terminat la egalitate, 1-1 (0-0), duminică seara, în Giuleşti, într-un meci din etapa a 30-a din la fotbal. În tur scorul a fost egal, 2-2.

Liderul campionatului, , a deschis scorul prin Nicuşor Bancu în minutul 49, în cea de-a doua repriză. Craioveanul a înscris cu un şut din unghi. Rapid București a egalat câteva minute mai târziu, în minutul 55, prin Alexandru Dobre. El a marcat după ce a preluat o minge respinsă, în urma unei bâlbâieli în apărarea oaspeţilor, la un corner.

Trebuie spus că jocul a fost lipsit de spectaculozitate, cu puţine ocazii de gol. Rapidiștii au mai avut o şansă notabilă prin Claudiu Petrila în minutul 23, dar şutul acestuia a ocolit poarta. Universitatea a mai avut o ocazie să înscrie la şutul lui Tudor Băluţă din minutul 68, reţinut de Marian Aioani. Meciul s-a încheiat după 9 minute de prelungire, acordate la cele 90 de minute neregulamentare.

La finalul sezonului regulat, Rapid are o singură victorie în ultimele patru meciuri de acasă (două egaluri şi un eşec). De partea cealaltă, Universitatea este neînvinsă de şase etape, în care a înregistrat patru victorii şi două egaluri.

Universitatea Craiova a încheiat pe primul loc în clasament, cu 60 de puncte, iar Rapid a încheiat pe 2, cu 56 de puncte. Oltenii intră în play-off, de pe primul loc, cu 30 de puncte, după înjumătățire, iar rapidiștii vor începe de pe 2, cu 28 de puncte.

Jocul a fost întrerupt de două ori

În min. 63, meciul de dintre Rapid București și Universitatea Craiova a fost întrerupt timp de trei minute după ce unul dintre jandarmi a dat, în mod neintenționat, cu gaze lacrimogene. Jucătorii și arbitrii nedumeriți au mers la marginea terenului ca să vadă ce se petrece.

În minutul 83 jocul a fost întrerupt, pentru a doua oară, timp de două minute, din cauza scandărilor xenofobe ale suporterilor. De la stația de amplificare s-a cerut ca din galeria Craiovei să nu se mai audă scandări rasiste și xenofobe.

Caseta tehnică a jocului Rapid București – Universitatea Craiova

Meciul dintre Rapid București și Universitatea Craiova s-a jucat în cea de-a 30-a etapă din Superliga la fotbal, pe stadionul din Giulești. La partidă au fost prezenți, în tribune, circa 12.618 de suporteri. Rezultatul a fost 1-1, golurile fiind înscrise de Alexandru Dobre (55), respectiv Nicuşor Bancu (49). Au fost sancționați cu cartonașe galbene Paraschiv ’25, Grameni ’59, de la Rapid, și Rus ’14, Mekvabishvili ’50, Romanchuk ‘57, de la Universitatea.

Rapid: Aioani – Onea, Paşcanu, Bolgado, Borza – Vulturar, Grameni (Hromada ’71), Moruţan (Christensen ’81) – Dobre, Paraschiv (Koljic ’71), Petrila (Talisson ’81).

Universitatea Craiova: Popescu – Romanchuk, Rus, Screciu – Mora, Băluţă, Mekvabishvili (Cicâldău ’65), Matei (Barbu ‘9), Bancu – Baiaram (Monday ’88), Nsimba (Al Hamlawi ’66).

Arbitru: Horaţiu Mircea Feşnic (Cluj-Napoca); Arbitri asistenţi: Valentin Avram (Bucureşti), Alexandru Cerei (Cluj-Napoca); Al patrulea oficial: Ovidiu Robu (Chitila); Arbitru video: Iulian Dima (Bucureşti); Arbitru asistent video: Valentin Porumbel (Olteniţa)

Observatori: Dan Victor Berbecaru (Râmnicu Vâlcea) – CCA, Octavian Goga (Braşov) – LPF