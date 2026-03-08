B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Ucraina își cere banii și aurul confiscate de Ungaria. Oschadbank dă în judecată autoritățile de la Budapesta

Ucraina își cere banii și aurul confiscate de Ungaria. Oschadbank dă în judecată autoritățile de la Budapesta

Adrian Teampău
08 mart. 2026, 21:12
Ucraina își cere banii și aurul confiscate de Ungaria. Oschadbank dă în judecată autoritățile de la Budapesta
Premierul ungar Viktor Orban. Sursa foto: Hepta - DPA Images / Michal Sv
Cuprins
  1. Ucraina cere restituirea valorilor confiscate
  2. Banca ucraineană cheamă Ungaria în judecată
  3. Ucraina cere propriilor cetățeni să evite Ungaria

Ucraina cere restituirea banilor și a lingourilor de aur confiscate de Ungaria în urmă cu trei zile după interceptarea a două furgonete blindate. Banca de stat ucraineană va da Budapesta în judecată pentru bunuri reținute ilegal.

Ucraina cere restituirea valorilor confiscate

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, a cerut sâmbătă restituirea imediată a sumelor în numerar şi a lingourilor de aur  reținute de Ungaria în urmă cu trei zile. Autoritățil de la Budapesta au interceptat două furgonete blindate care se îndreptau către Ucraina venind dinspre Austria, relatează agenţia EFE. În cele două mașini se aflau 40 milioane de dolari, 35 milioane de euro și aproximativ 9 kilograme de aur.

„Aceşti bani nu aparţin Ungariei şi nici guvernului său, sunt proprietatea băncii de stat ucrainene Oschadbank şi, prin urmare, ai contribuabililor ucraineni. Cerem restituirea lor imediată şi îndemnăm întreaga Europă să condamne acest act fără precedent de banditism şi extorcare din partea unui stat. Le solicit tuturor partenerilor noştri europeni să ridice vocea”, a scris ministrul de externe pe reţeaua socială X.

Autorităţile ungare au susținut că au confiscat transportul de bani pentru a investiga un posibil caz de spălare de bani. Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a sugerat că aceste valori ar putea avea legătură cu „mafia de război ucraineană”. Mai mult, a spus fondurile ar fi fost destinate „cuiva în Ungaria”, făcând aluzie la opoziţia ungară, în contextul alegerilor din 12 aprilie.

„Astăzi este a treia zi de când autorităţile ungare au furat două vehicule blindate aparţinând unei bănci ucrainene, care se aflau în tranzit dinspre Austria, şi au sustras în plină zi bani şi metale preţioase”, a protestat Andrii Sîbiga.

Banca ucraineană cheamă Ungaria în judecată

Oschadbank, banca de stat din Ucraina, care este proprietara valorilor confiscate de Ungaria, a anunțat că va deschide o acțiune în justiție petru a le recupera. Potrivit Oschadbank, angajații reținuți s-au întors în țară, însă vehiculele blindate, numerarul de 40 milioane de dolari, 35 milioane de euro și aproximativ 9 kilograme de aur „rămân reținute ilegal”.

Instituția bancară a precizat că transportul a respectat legislația ucraineană. În acest context, banca a anunțat că va urma două proceduri legale. Pe de-o parte va contesta măsurilor restrictive aplicate de autoritățile ungare. Pe de altă parte va cere investigarea posibilelor încălcări ale drepturilor angajaților, reținuți mai mult de 24 de ore fără acces la asistență juridică sau consulară.

De asemenea, Oschadbank va solicita returnarea bunurilor confiscate, iar pentru aceasta analizează angajarea unei firme internaționale de audit care să verifice contractele și procedurile privind tranzitul valorilor.

Ucraina cere propriilor cetățeni să evite Ungaria

Ministerul Afacerilor Externe din Ucraina a recomandat cetățenilor săi să evite călătoriile în Ungaria. Relațiile bilaterale dintre cele două state au fost afectate de disputa privind tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba. Livrările au fost oprite după ce atacurile rusești asupra infrastructurii din vestul Ucrainei.

Joi, șapte angajați ai băncii transportau numerar și aur din Austria către Ucraina, au fost opriți și reținuți de autoritățile maghiare. Interceptarea acestui transport a venit la o zi după ce preşedintele Volodimir Zelenski a sugerat că ar putea trimite armata după Viktor Orban dacă nu deblochează ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de UE.

Ajutorul a fost blocat prin veto de Orban ca represalii faţă de întârzierea repunerii în funcţiune a secţiunii ucrainene a conductei petroliere Drujba.

Tags:
Citește și...
Fiul ayatollahului Khamenei i-ar putea urma la succesiune. Anunțul venit de la Adunarea Experților din Iran (VIDEO)
Externe
Fiul ayatollahului Khamenei i-ar putea urma la succesiune. Anunțul venit de la Adunarea Experților din Iran (VIDEO)
Elvețienii nu renunță la banii fizici. Plățile în numerar vor fi garantate prin Constituție
Externe
Elvețienii nu renunță la banii fizici. Plățile în numerar vor fi garantate prin Constituție
Emiratele Arabe Unite au atacat pentru prima dată Iranul. Ce mesaj a transmis liderul Mohammed bin Zayed Al Nahyan
Externe
Emiratele Arabe Unite au atacat pentru prima dată Iranul. Ce mesaj a transmis liderul Mohammed bin Zayed Al Nahyan
Iranul are un nou lider suprem după moartea lui Ali Khamenei. Pe cine au ales membrii Adunării Experților
Externe
Iranul are un nou lider suprem după moartea lui Ali Khamenei. Pe cine au ales membrii Adunării Experților
Regele Charles ar lua în calcul abdicarea pe fondul scandalurilor regale. Ce rol ar putea avea Prințul William în viitorul coroanei
Externe
Regele Charles ar lua în calcul abdicarea pe fondul scandalurilor regale. Ce rol ar putea avea Prințul William în viitorul coroanei
Atacuri cu drone în Dubai: incendii în zgârie-nori și haos pe aeroport. Un bărbat a fost ucis de fragmente de dronă. Cum sunt afectate zborurile (FOTO, VIDEO)
Externe
Atacuri cu drone în Dubai: incendii în zgârie-nori și haos pe aeroport. Un bărbat a fost ucis de fragmente de dronă. Cum sunt afectate zborurile (FOTO, VIDEO)
Succesorul ayatollahului Khamenei va fi ales în următoarele ore. Presa anunță când se reunește Adunarea Experţilor
Externe
Succesorul ayatollahului Khamenei va fi ales în următoarele ore. Presa anunță când se reunește Adunarea Experţilor
Donald Trump criticat pentru declanșarea războiului din Iran. Primarul Londrei denunță „o vărsare de sânge fără sens”
Externe
Donald Trump criticat pentru declanșarea războiului din Iran. Primarul Londrei denunță „o vărsare de sânge fără sens”
Război în Orientul Mijlociu. Kurzii nu au încredere în Donald Trump: „Nu credem că dorește să răstoarne regimul iranian”
Externe
Război în Orientul Mijlociu. Kurzii nu au încredere în Donald Trump: „Nu credem că dorește să răstoarne regimul iranian”
Război în Orientul Mijlociu. Marina iraniană anunță un nou atac cu drone asupra bazelor americane
Externe
Război în Orientul Mijlociu. Marina iraniană anunță un nou atac cu drone asupra bazelor americane
Ultima oră
21:40 - Fiul ayatollahului Khamenei i-ar putea urma la succesiune. Anunțul venit de la Adunarea Experților din Iran (VIDEO)
20:45 - Gigi Becali a anunțat cine vine antrenor la FCSB. Noul tehnician va antrena gratis
20:12 - Cultul personalității la Radu Miruță. Ministrul USR promovat în chip de tătuc protector într-un clip de propagandă (VIDEO)
18:50 - Vremea rece se întoarce. Meteorologii estimează un episod de iarnă în luna martie
18:08 - Statul trebuie să intervină rapid pentru a evita scumpirea carburanților. Avertismentul unui expert în energie: „Plătim taxă la taxă”
17:32 - Strategia lui Nicușor Dan. Președintele va amâna numirea șefilor la marile parchete (Surse)
16:53 - Cutremur de magnitudine mare în Grecia. Mai multe zone au fost afectate de alunecări de teren
16:30 - Elvețienii nu renunță la banii fizici. Plățile în numerar vor fi garantate prin Constituție
15:57 - Proiect legislativ controversat privind securitatea la incendiu. Ce riscuri ar putea apărea pentru arhitecți și proiectanți
15:18 - Nicușor Dan le-a mulțumit femeilor într-un mesaj public de 8 martie. Ce a spus despre mamele singure și victimele violenței domestice. „Va admir pentru curaj și putere!”