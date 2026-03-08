Ucraina cere restituirea banilor și a lingourilor de aur confiscate de în urmă cu trei zile după interceptarea a două furgonete blindate. Banca de stat ucraineană va da Budapesta în judecată pentru bunuri reținute ilegal.

Ucraina cere restituirea valorilor confiscate

Ministrul ucrainean de externe, , a cerut sâmbătă restituirea imediată a sumelor în numerar şi a lingourilor de aur reținute de Ungaria în urmă cu trei zile. Autoritățil de la Budapesta au interceptat două furgonete blindate care se îndreptau către Ucraina venind dinspre Austria, relatează agenţia EFE. În cele două mașini se aflau 40 milioane de dolari, 35 milioane de euro și aproximativ 9 kilograme de aur.

„Aceşti bani nu aparţin Ungariei şi nici guvernului său, sunt proprietatea băncii de stat ucrainene Oschadbank şi, prin urmare, ai contribuabililor ucraineni. Cerem restituirea lor imediată şi îndemnăm întreaga Europă să condamne acest act fără precedent de banditism şi extorcare din partea unui stat. Le solicit tuturor partenerilor noştri europeni să ridice vocea”, a scris ministrul de externe pe reţeaua socială X.

Autorităţile ungare au susținut că au confiscat transportul de bani pentru a investiga un posibil caz de spălare de bani. Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a sugerat că aceste valori ar putea avea legătură cu „mafia de război ucraineană”. Mai mult, a spus fondurile ar fi fost destinate „cuiva în Ungaria”, făcând aluzie la opoziţia ungară, în contextul alegerilor din 12 aprilie.

„Astăzi este a treia zi de când autorităţile ungare au furat două vehicule blindate aparţinând unei bănci ucrainene, care se aflau în tranzit dinspre Austria, şi au sustras în plină zi bani şi metale preţioase”, a protestat Andrii Sîbiga.

Banca ucraineană cheamă Ungaria în judecată

Oschadbank, banca de stat din Ucraina, care este proprietara valorilor confiscate de Ungaria, a anunțat că va deschide o acțiune în justiție petru a le recupera. Potrivit Oschadbank, angajații reținuți s-au întors în țară, însă vehiculele blindate, numerarul de 40 milioane de dolari, 35 milioane de euro și aproximativ 9 kilograme de aur „rămân reținute ilegal”.

Instituția bancară a precizat că transportul a respectat legislația ucraineană. În acest context, banca a anunțat că va urma două proceduri legale. Pe de-o parte va contesta măsurilor restrictive aplicate de autoritățile ungare. Pe de altă parte va cere investigarea posibilelor încălcări ale drepturilor angajaților, reținuți mai mult de 24 de ore fără acces la asistență juridică sau consulară.

De asemenea, Oschadbank va solicita returnarea , iar pentru aceasta analizează angajarea unei firme internaționale de audit care să verifice contractele și procedurile privind tranzitul valorilor.

Ucraina cere propriilor cetățeni să evite Ungaria

Ministerul Afacerilor Externe din Ucraina a recomandat cetățenilor săi să evite călătoriile în Ungaria. Relațiile bilaterale dintre cele două state au fost afectate de disputa privind tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba. Livrările au fost oprite după ce atacurile rusești asupra infrastructurii din vestul Ucrainei.

Joi, șapte angajați ai băncii transportau numerar și aur din Austria către Ucraina, au fost opriți și reținuți de autoritățile maghiare. Interceptarea acestui transport a venit la o zi după ce preşedintele Volodimir Zelenski a sugerat că ar putea trimite armata după dacă nu deblochează ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de .

Ajutorul a fost blocat prin veto de Orban ca represalii faţă de întârzierea repunerii în funcţiune a secţiunii ucrainene a conductei petroliere Drujba.