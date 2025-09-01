B1 Inregistrari!
Rușii au bruiat avionul Ursulei von der Leyen. Lăsați fără GPS, piloții au folosit hărți de hârtie să aterizeze

Rușii au bruiat avionul Ursulei von der Leyen. Lăsați fără GPS, piloții au folosit hărți de hârtie să aterizeze

George Lupu
01 sept. 2025, 15:14
Rușii au bruiat avionul Ursulei von der Leyen. Lăsați fără GPS, piloții au folosit hărți de hârtie să aterizeze
Inquam Photos / Octav Ganea

Un presupus atac de interferență rusească a afectat duminică sistemele de navigație GPS ale aeroportului din Plovdiv, Bulgaria, obligând avionul care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să aterizeze cu ajutorul hărților pe hârtie, relatează Financial Times.

Cuprins

  • Unde se afla avionul care o transporta pe Ursula von der Leyen
  • Rusia, suspectată de bruiaje deliberate
  • Ursula von der Leyen vine luni în România

Unde se afla avionul care o transporta pe Ursula von der Leyen

Potrivit a trei oficiali europeni citați de publicație, aeronava a rămas fără mijloace electronice de navigație funcționale în apropierea aeroportului și a fost nevoită să survoleze zona timp de aproape o oră. În final, pilotul a decis să efectueze aterizarea manual, folosind doar hărți analogice. „A fost o interferență incontestabilă. Întregul sistem GPS al aeroportului a fost blocat”, a declarat unul dintre oficiali.

Administrația de control al traficului aerian din Bulgaria a confirmat incidentul pentru Financial Times.
„Din februarie 2022, s-a înregistrat o creștere semnificativă a cazurilor de bruiaj GPS și, recent, de spoofing. Aceste interferențe perturbă recepția precisă a semnalelor, ceea ce generează provocări operaționale atât pentru aeronave, cât și pentru sistemele de la sol”, au transmis oficialii bulgari.

Rusia, suspectată de bruiaje deliberate

Practicile de bruiaj și falsificare a semnalelor GPS, odinioară utilizate în special de armatele și serviciile de informații pentru protecția unor obiective sensibile, sunt folosite tot mai des de Rusia pentru a perturba activități civile, potrivit surselor citate.

Statele UE au avertizat deja că aceste interferențe, devenite frecvente în Marea Baltică și Europa de Est, pot duce la un dezastru aerian, întrucât „orbesc” practic avioanele comerciale.

Ursula von der Leyen vine luni în România

În ciuda incidentului, vizita Ursulei von der Leyen în România nu a fost anulată. Potrivit Administrației Prezidențiale, președinta Comisiei Europene va ajunge luni după-amiază la Constanța, unde va avea întrevederi cu președintele României, Nicușor Dan, și cu oficiali ai Armatei.

Cei doi vor vizita Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, Portul Militar Constanța și fregata „Regele Ferdinand”, urmând să poarte discuții oficiale cu militarii dislocați în zonă.

