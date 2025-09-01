Ursula von der Leyen se va întâlni astăzi cu Nicușor Dan și Ionuț Moșteanu

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, va face astăzi, 1 septembrie, o în . Aceasta se va întâlni la Constanța cu președintele Nicușor Dan și cu ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

Cuprins

Ce s-a întâmplat

Care este scopul vizitei

De ce nu va fi prezent Bolojan

Ce s-a întâmplat

Ursula von der Leyen face un tur al țărilor din „prima linie” a conflictului cu Rusia, conform .

Ea va ajunge la Constanța abia după-amiază. În prima parte a zilei, se va deplasa la Vilnius, unde se va întâlni cu președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda.

Ei vor vizita frontiera acestei țări cu Belarus și vor asista la pregătirile împotriva amenințărilor hibride și convenționale. Ulterior, va ajunge în România.

Care este scopul vizitei

Președinta Comisiei Europene se va întâlni cu oficialii români și se vor deplasa către zona Mării Negre, în apropierea orașului Constanța.

Ei vor discuta despre cooperarea UE-NATO, prevenirea, detectarea, apărarea împotriva și descurajarea amenințărilor maritime și hibride.

„După cum știți, doamna von der Leyen a vizitat țările din Flancul Estic. Deci o să fie o discuție legată de apărarea europeană pe Flancul Estic, de mecanismul SAFE și bineînțeles chestiuni care vizează relațiile noastre cu Comisia Europeană și, nu e un secret, chestiunea deficitului și a PNRR”, a spus Nicușor Dan.

De ce nu va fi prezent Bolojan

Ilie Bolojan nu va fi prezent, dar va fi înlocuit de ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

„Luni la ora 12 premierul va fi la întâlnirea coalitiei pentru amendamentele parlamentarilor la pachetele adoptate vineri. La ora 16 va fi ședința de guvern pentru aceste amendamente, iar la ora 19 angajarea răspunderii”, au explicat surse guvernamentale.