Scandal de proporții la Londra după ce ministrul de Interne James Cleverly a spus că secretul unei căsnicii fericite e să dai soției drogul violului

E scandal de proporții în Londra după ce ministrul de Interne, James Cleverly, numit în această funcție abia luna trecută, a glumit spunând că secretul unei căsnicii fericite e să-i administrezi soției, în doze mici, drogul violului. Din Opoziție, laburiștii au reacționat imediat. Iar ONG-urile care luptă pentru drepturile femeilor au cerut demisia acestuia.

Dezvăluirile au fost făcute de tabloidul care a încălcat o regulă nescrisă a jurnaliștilor tocmai pentru că James Cleverly are o funcție foarte importantă, iar declarațiile sale sunt extrem de grave.

Londra: Glume misogine făcute de ministrul care ar trebui să apere femeile

La o recepție organizată pe 18 decembrie, James Cleverly a glumit spunând că-și droghează soția și a făcut o referire la (flunitrazepam), susținând că secretul unei căsătorii solide e să ai o soţie „mereu sedată uşor, ca să nu-și poată da seama că există bărbaţi mai buni în altă parte”.

El a mai spus că adăugarea „câtorva picături de flunitrazepam în băutură în fiecare seară nu e ilegală dacă e doar un pic”.

Cleverly a făcut aceste afirmații chiar când ministerul pe care-l conduce a anunțat măsuri împotriva spiking-ului – administrarea de droguri unei persoane fără consimțământul acesteia cu scopul de a profita de ea.

James Cleverly e căsătorit și are doi copii. El a transmis apoi prin purtătoarea sa de cuvânt că „în ceea ce s-a înţeles tot timpul ca fiind o discuţie privată, ministrul, care a evocat spiking-ul, a făcut ce era menit să fie o glumă ironică, pentru care îşi cere scuze”.

Conversația era menită, într-adevăr, să fie privată, dar The Sunday Mirror a ales s-o publice tocmai din cauza gravității afirmațiilor și a rolului extrem de important de ministru pe care-l are Cleverly.

Evident, ONG-urile care luptă pentru drepturile femeilor și-au pierdut orice încredere în capacitatea ministrului de a înțelege situația femeilor, în care se găsesc acestea din cauza drogului violului, precum și ce e de făcut pentru protejarea lor. Prestigiosul ONG Fawcett Society, fondat încă din 1866, i-a cerut deja demisia, notează

Opoziția britanică, scandalizată de afirmațiile ministrului de Interne

Reprezentanţii Partidului Laburist, de Opoziție, au catalogat declarațiile ca fiind „scandaloase”.

„Dacă ministrul ia în serios lupta împotriva spiking-ului şi violenţa la care sunt supuse femeile, atunci asta comportă o schimbare culturală completă. Comentariile deplasate trebuie să înceteze, iar asta trebuie să înceapă cu oficialii de rang înalt”, a declarat Alex Davies-Jones.

Iar Yvette Cooper a susținut că e „incredibil” faptul că James Cleverly a făcut „asemenea glume şocante” chiar în ziua în care Guvernul anunţa noi măsuri împotriva spiking-ului.