Acasa » Externe » Sophie Kinsella a murit. „Regina comediei romantice” avea 55 de ani

Traian Avarvarei
10 dec. 2025, 17:55
Scriitoarea britanică Sophie Kinsella. Sursa foto: Hepta - Zuma Press / Marco Destefanis
Scriitoarea britanică Sophie Kinsella, supranumită „regina comediei romantice”, a murit la vârsta de 55 de ani. Ea era cunoscută mai ales pentru seria de romane „Shopaholic” / „La cumpărături”, unele dintre ele ecranizate. Sophie Kinsella anunțase în 2024 că suferă de glioblastom, un tip agresiv de cancer la creier, pentru care a făcut chimioterapie şi radioterapie.

Ce a transmis familia lui Sophie Kinsella

„S-a stins liniştită, după ce şi-a petrecut ultimele zile înconjurată de adevăratele ei iubiri: familia, muzica, dragostea noastră, Crăciun şi bucurie.

În ciuda bolii, pe care a suportat-o cu un curaj inimaginabil, Sophie se considera norocoasă că are o familie şi prieteni minunaţi şi că a cunoscut un succes extraordinar ca scriitoare”, a transmis familia lui Sophie Kinsella, pe Instagram.

Sophie Kinsella, pe numele său adevărat Madeleine Sophie Townley, s-a născut la Londra, în 1969. A studiat muzică, filosofie, politică și economie, dar a devenit jurnalistă în domeniul financiar. Totuși, această profesie i se părea plictisitoare, așa că s-a apucat să scrie cărți.

Autoarea a susținut că operele scrise sub numele ei real sunt „destul de diferite” de cărțile sub pseudonimul Sophie Kinsella: „Sunt puțin mai serioase, puțin mai sumbre și sunt toate piese de ansamblu fără o eroină principală, ci personaje ale căror vieți se întrepătrund”.

Ce a scris Sophie Kinsella

Sophie Kinsella a devenit un nume în literatură grație mai ales seriei de nouă volume „Shopaholic”. Cărțile spun povestea lui Becky Bloomwood, o jurnalistă pe domeniul economic, dar dependentă de cumpărături şi care nu reuşeşte să-şi ţină sub control cheltuielile.
Primele două romane au fost ecranizate în 2009, cu actriţa australiană Isla Fisher în rolul principal.

Kinsella a publicat ultima sa carte în 2024. „What Does It Feel Like?” e parţial autobiografică, scriitoarea abordând şi boala de care suferea.

În România, mai multe cărți ale ei au apărut la editura Polirom.

În total, Kinsella a scris peste 30 de cărți pentru adulți, copii și adolescenți, cărți care s-au vândut în peste 50 de milioane de exemplare în peste 60 de ţări, fiind traduse în peste 40 de limbi.

