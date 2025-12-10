B1 Inregistrari!
Deși e acuzat de crimă, tinerele sunt înnebunite după el. Cum a ajuns Luigi Mangione să fie considerat un erou național după ce a omorât un om

10 dec. 2025, 10:02
Sursa foto: Freepik.com/caracter ilustrativ
Cuprins
  1. Cum a ajuns Luigi Mangione să fie considerat un „erou național”
  4. Cum și-a motivat Luigi Mangione fapta
  5. Nici vorbă de uniformă de deținut pentru Mangione

Luigi Mangione, tânărul acuzat de uciderea CEO-ul unei companii renumite, a reușit, prin aparițiile sale, să-și construiască o bază solidăd e fani. În vârstă de 27 de ani, acuzatul a fost condus în sala de judecată în timp ce era ovaționat de fanii strânși în fața tribunalului. 

Cum a ajuns Luigi Mangione să fie considerat un „erou național”

Deși, în mod normal, un criminal ar fi condamnat de către societate, nu este cazul lui Luigi Mangione. Nu doar că fanii tânărului găsesc justificări pentru gestul său, dar l-au proclamat un fel de erou național. Mai mult, la cea mai recentă chemare în instanță a acuzatului, zeci de susținători s-au adunat în fața tribunalului, unii îmbrăcându-se ca personajul „Luigi” din Super Mario, în semn de solidaritate.

Crima pe care a săvârșit-o în decembrie 2024, împotriva CEO-ului unei mari companii de asigurări de sănătate, a fost interpretată de către susținătorii săi ca un gest de restabilire a dreptății într-un „sistem de sănătate defect”.

Cum și-a motivat Luigi Mangione fapta

Pe parcursul audierii, Mangione și-a păstrat aerul relaxat, zâmbind sau adoptând o mimică mirată la auzul unor declarații. În timp ce procurorii prezentau fragmente din timpul arestării, tânărul și-a sprijinit teatral capul pe mână.

Mangione pare să fi obținut un mic avantaj în instanță, căci apărarea acuză poliția că l-ar fi interogat și percheziționat pe tânăr înainte să aibă un mandat. Deși poate părea un detaliu minor, tocmai acea percheziționare a dus la găsirea armei crimei și a unui caiet în care Mangione a explicat de ce a recurs la gestul extrem.

Dacă judecătorul Gregory Carro va decide în favoarea apărării, procurorii ar putea pierde o dovadă extrem de importantă pentru câștigarea cazului.

În caietul pe care se presupune că tânărul de 27 de ani l-ar fi folosit pe post de jurnal, Mangione se descrie pe el însuși ca o persoană răzvrătită. Gestul său, care a dus la moartea unui om, voia să sublinieze revolta „împotriva cartelului mortal al asigurărilor de sănătate, motivat de lăcomie”. În notițele sale, Luigi a descris compania victimei ca pe „o companie care literalmente extrage forța vitală a oamenilor pentru bani.”

Fapta tânărului de 27 de ani a fost cu atât mai șocantă cu cât nimic nu a prevestit-o. În adolescență, a fost un elev eminent al unei școli de elită.

Nici vorbă de uniformă de deținut pentru Mangione

Ceea ce a dus la arestarea lui Mangione au fost chiar sprâncene sale stufoase, care l-au ajutat pe angajatul unui fast-food să-l recunoască, potrivit New York Post. Acesta din urmă a sunat la numărul de urgență și l-a denunțat pe tânărul fugar. Aceleași sprâncene au atras atenția și în timpul înfățișărilor în instanță. Aranjamente atent, au conturat perfect expresiile relaxate ale lui Luigi.

Și ținutele pe care le poartă în timpul înfățișărilor la tribunal au atras atenția. Documentele oficiale arată că nici vorbă ca tânărul să poarte uniforma de deținut când se prezintă în fața judecătorului. I s-au pus la dispoziție două costume, trei cămăși și trei pulovere din care poate alege cu ce să se îmbrace.

Dacă nu i se poate reproșa nimic când vine vorba de aspectul fizic, nu același lucru putem spune despre acuzațiile care i se aduc. Luigi este cercetat pentru fapte grave, pentru care procurorii au cerut să i se aplice pedepse federale severe, inclusiv pedeapsa cu moartea pentru anumite capete de acuzare.

