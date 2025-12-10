Furie pe străzile Bulgariei. Bulgaria se află din nou în fața unui val masiv de proteste, cu doar câteva ore înainte de un vot crucial asupra unei moțiuni de cenzură care ar putea duce la căderea Guvernului și la declanșarea alegerilor anticipate. Nemulțumirea socială a atins un nou prag, iar proteste în Bulgaria sunt anunțate simultan în mai multe orașe importante.

Furie pe străzile Bulgariei. De ce ies bulgarii din nou în stradă ca să protesteze

Principalul motiv al furiei populare îl reprezintă situația economică tot mai dificilă. Inflația crește constant, iar scandalurile de corupție au subminat încrederea publicului în actuala clasă politică. Pe fondul acestor tensiuni, opoziția a profitat de moment și a declanșat procedura parlamentară pentru demiterea Executivului.

Cum influențează trecerea la euro nemulțumirea populației din Bulgaria

Un subiect extrem de sensibil pentru populație este adoptarea monedei euro, programată pentru 1 ianuarie 2026. Aproximativ jumătate dintre resping această măsură. Oamenii se tem că statul va pierde un important instrument de control monetar și că schimbarea leului bulgăresc în euro va duce la scumpiri masive, prin specularea cursului de către comercianți.

Unde au fost anunțate protestele

Manifestațiile sunt programate în Sofia, dar și în orașe importante precum Plovdiv și Varna. În capitală, autoritățile au instituit măsuri speciale de securitate, mobilizând efective suplimentare de polițiști și jandarmi, pentru a preveni incidente violente. Tensiunea este ridicată, mai ales că manifestațiile anterioare s-au soldat cu confruntări.

Protestul de miercuri seară este anticipat drept cel mai mare după 1990, potrivit . De asemenea, cei care participă acuză în marea lor majoritate corupția, inflația accentuată de devalorizarea monedei naționale și, nu in ultimul rand, proiectul de buget pentru anul 2026, care, inițial, a intrat in dezbatere parlamentară.

Ulterior, după protestele din urma cu aproximativ 10 zile, a fost retras. Votul împotriva guvernului este programat joi după-amiază. Este al șaselea vot de neîncredere dintr-o perioadă scurtă.