B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Furie pe străzile Bulgariei. Mii de oameni protestează, iar autoritățile se pregătesc pentru violențe. Este anticipat drept cel mai mare protest după 1990

Furie pe străzile Bulgariei. Mii de oameni protestează, iar autoritățile se pregătesc pentru violențe. Este anticipat drept cel mai mare protest după 1990

Ana Maria
10 dec. 2025, 20:30
Furie pe străzile Bulgariei. Mii de oameni protestează, iar autoritățile se pregătesc pentru violențe. Este anticipat drept cel mai mare protest după 1990
Sursa foto: Hepta / @Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Furie pe străzile Bulgariei. De ce ies bulgarii din nou în stradă ca să protesteze
  2. Cum influențează trecerea la euro nemulțumirea populației din Bulgaria
  3. Unde au fost anunțate protestele

Furie pe străzile Bulgariei. Bulgaria se află din nou în fața unui val masiv de proteste, cu doar câteva ore înainte de un vot crucial asupra unei moțiuni de cenzură care ar putea duce la căderea Guvernului și la declanșarea alegerilor anticipate. Nemulțumirea socială a atins un nou prag, iar proteste în Bulgaria sunt anunțate simultan în mai multe orașe importante.

Furie pe străzile Bulgariei. De ce ies bulgarii din nou în stradă ca să protesteze

Principalul motiv al furiei populare îl reprezintă situația economică tot mai dificilă. Inflația crește constant, iar scandalurile de corupție au subminat încrederea publicului în actuala clasă politică. Pe fondul acestor tensiuni, opoziția a profitat de moment și a declanșat procedura parlamentară pentru demiterea Executivului.

Cum influențează trecerea la euro nemulțumirea populației din Bulgaria

Un subiect extrem de sensibil pentru populație este adoptarea monedei euro, programată pentru 1 ianuarie 2026. Aproximativ jumătate dintre bulgari resping această măsură. Oamenii se tem că statul va pierde un important instrument de control monetar și că schimbarea leului bulgăresc în euro va duce la scumpiri masive, prin specularea cursului de către comercianți.

Unde au fost anunțate protestele

Manifestațiile sunt programate în Sofia, dar și în orașe importante precum Plovdiv și Varna. În capitală, autoritățile au instituit măsuri speciale de securitate, mobilizând efective suplimentare de polițiști și jandarmi, pentru a preveni incidente violente. Tensiunea este ridicată, mai ales că manifestațiile anterioare s-au soldat cu confruntări.

Protestul de miercuri seară este anticipat drept cel mai mare după 1990, potrivit Antena 3 CNN. De asemenea, cei care participă acuză în marea lor majoritate corupția, inflația accentuată de devalorizarea monedei naționale și, nu in ultimul rand, proiectul de buget pentru anul 2026, care, inițial, a intrat in dezbatere parlamentară.

Ulterior, după protestele din urma cu aproximativ 10 zile, a fost retras. Votul împotriva guvernului este programat joi după-amiază. Este al șaselea vot de neîncredere dintr-o perioadă scurtă.

Tags:
Citește și...
Operațiuni rusești sporite în Transnistria. Cum încearcă Moscova să destabilizeze regiunea
Externe
Operațiuni rusești sporite în Transnistria. Cum încearcă Moscova să destabilizeze regiunea
Sophie Kinsella a murit. „Regina comediei romantice” avea 55 de ani
Externe
Sophie Kinsella a murit. „Regina comediei romantice” avea 55 de ani
Furtul bijuteriilor de la Luvru putea fi împiedicat. Concluziile devastatoare ale unei anchete administrative
Externe
Furtul bijuteriilor de la Luvru putea fi împiedicat. Concluziile devastatoare ale unei anchete administrative
SUA ar putea verifica activitatea turiștilor străini de pe rețelele sociale înainte de a le permite accesul în țară. Ce alte date vor mai trebui furnizate
Externe
SUA ar putea verifica activitatea turiștilor străini de pe rețelele sociale înainte de a le permite accesul în țară. Ce alte date vor mai trebui furnizate
Deși e acuzat de crimă, tinerele sunt înnebunite după el. Cum a ajuns Luigi Mangione să fie considerat un erou național după ce a omorât un om
Externe
Deși e acuzat de crimă, tinerele sunt înnebunite după el. Cum a ajuns Luigi Mangione să fie considerat un erou național după ce a omorât un om
Înfrângere pentru Donald Trump în propriul fief. Democrații au câștigat primăria din Miami
Externe
Înfrângere pentru Donald Trump în propriul fief. Democrații au câștigat primăria din Miami
O polițistă a fost concediată după ce a pipăit doi colegi, la o petrecere: „Tot ce pot face este să-mi cer scuze” / Declarațiile halucinante făcute de ofițerii abuzați
Externe
O polițistă a fost concediată după ce a pipăit doi colegi, la o petrecere: „Tot ce pot face este să-mi cer scuze” / Declarațiile halucinante făcute de ofițerii abuzați
Donald Trump ironizează Europa în cadrul unui interviu: „Un grup de națiuni în descompunere, conduse de lideri slabi”
Externe
Donald Trump ironizează Europa în cadrul unui interviu: „Un grup de națiuni în descompunere, conduse de lideri slabi”
Cum s-au filmat Nicușor Dan și Emmanuel Macron, la Paris. Președintele Franței a ținut să transmită și un mesaj în limba română (VIDEO)
Externe
Cum s-au filmat Nicușor Dan și Emmanuel Macron, la Paris. Președintele Franței a ținut să transmită și un mesaj în limba română (VIDEO)
Un deținut a dispărut fără urmă după ce a evadat a patra oară dintr-o închisoare. Cum a reușit să scape din detenție
Externe
Un deținut a dispărut fără urmă după ce a evadat a patra oară dintr-o închisoare. Cum a reușit să scape din detenție
Ultima oră
22:08 - Bolojan: Toate autoritățile trebuie să reducă din cheltuieli. E o formă de respect și de solidaritate minimă cu cetățenii țării noastre (VIDEO)
21:56 - Curtea de Apel reacționează la interviul Recorder. Ce acuzații îi aduc judecătorului Laurențiu Beșu, care a apărut în documentar
21:48 - Răspunsul lui Bolojan, întrebat dacă mai rămân facilitățile la taxe locale pentru persoanele cu handicap: „Consider că fiecare cetățean trebuie să contribuie” (VIDEO)
21:37 - Ilie Bolojan: „Nu mai creștem taxele, dar e nevoie de disciplină bugetară”. Ce înseamnă acest lucru, în viziunea premierului (VIDEO)
21:22 - Reacția lui Bolojan la protestul organizat în fața CSM, după documentarul Recorder: „Nu am văzut acest film. Văd emoția care a fost creată”. Ce măsuri a anunțat premierul (VIDEO)
21:13 - Bolojan vrea înghețarea salariului minim. Care sunt argumentele premierului și când va fi luată o decizie (VIDEO)
21:01 - Ziua ideală pentru rezervarea biletului de avion. Când este cu adevărat cel mai avantajos să cumperi bilete
21:01 - Defecțiune misterioasă în Rusia. Sute de mașini Porsche, blocate fără avertisment. Ce se întâmplă, de fapt
20:47 - Protest la CSM, după documentarul Recorder: „Justiție, nu mafie!”. Manifestanții cer demisii (VIDEO)
20:15 - Doi bărbați au făcut o parcare în albia râului Argeșel. Cum au fost descoperite lucrările neautorizate și ce măsuri au fost luate (FOTO)