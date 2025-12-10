Donald Trump a suferit o înfrângere electorală în propriul fief, Florida, acolo unde își are reședința preferată, de la Mar-a-Lago. Adversarii politici din Partidul Democrat au înregistrat o victorie istorică la primăria din Miami.

Înfrângere pentru Donald Trump în Miami

Democraţii au câştigat, marţi, alegerile pentru primăria din Miami, , o premieră după 28 de ani. Pentru Donald Trump reprezintă o pierdere importantă, dat fiind că statul Florida este considerat fieful său electoral. El a fost votat, aici, de majoritate, la ultimele trei rânduri de alegeri prezidențiale, conform AFP.

De această dată, au preferat-o pe Eilleen Higgins, candidata Partidului Democrat. Aceasta a obținut victoria cu 60% din voturi, în detrimentul candidatului susținut de Trump, Emilio T. Gonzalez, conform proiecţiilor CNN şi Miami Herald. Higgins devine prima femeie care va conduce Miami.

Eilleen Higgins, în vârstă de 61 de ani, a promis „o guvernare etică şi responsabilă care să ofere rezultate tangibile pentru oameni”. Alegerea sa a fost marcată de o prezenţă la vot de doar 20%. Orașul are o populație numeroasă de origine cubaneză, în mod tradiţional susţinătoare a republicanilor.

With her runoff victory tonight, Eileen Higgins will be Miami’s next mayor—the first woman in the city’s history and the first Democrat in nearly 30 years elected to the office. Congrats, Mayor-elect! — Democrats (@TheDemocrats)

Trump devine tot mai nepopular

a lui Donald Trump a ajuns la cel mai scăzut nivel de la revenirea sa la putere în ianuarie 2025. Acest lucru se datorează, în mare parte, din cauza costului tot mai ridicat al vieții. Americanii de rând dau vina pentru acest lucru pe politica de tarife vamale impusă de administraţia Trump, conform sondajelor.

Această victorie electorală în statul în care se află reședința preferată a actualului șef de la , la Mar-a-Lago – vine în continuarea șirului de succes înregistrate în alegeri de democrați.

Cea mai importantă realizare pentru democrați a fost victoria în alegerile pentru funcţia de guvernator în Virginia şi New Jersey, precum şi pentru primăria oraşului New York.