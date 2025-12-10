B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Înfrângere pentru Donald Trump în propriul fief. Democrații au câștigat primăria din Miami

Înfrângere pentru Donald Trump în propriul fief. Democrații au câștigat primăria din Miami

Adrian Teampău
10 dec. 2025, 09:01
Înfrângere pentru Donald Trump în propriul fief. Democrații au câștigat primăria din Miami
Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Înfrângere pentru Donald Trump în Miami
  2. Trump devine tot mai nepopular

Donald Trump a suferit o înfrângere electorală în propriul fief, Florida, acolo unde își are reședința preferată, de la Mar-a-Lago. Adversarii politici din Partidul Democrat au înregistrat o victorie istorică la primăria din Miami.

Înfrângere pentru Donald Trump în Miami

Democraţii au câştigat, marţi, alegerile pentru primăria din Miami, capitala financiară a statului Florida, o premieră după 28 de ani. Pentru Donald Trump reprezintă o pierdere importantă, dat fiind că statul Florida este considerat fieful său electoral. El a fost votat, aici, de majoritate, la ultimele trei rânduri de alegeri prezidențiale, conform AFP.

De această dată, votanții din Miami au preferat-o pe Eilleen Higgins, candidata Partidului Democrat. Aceasta a obținut victoria cu 60% din voturi, în detrimentul candidatului susținut de Trump, Emilio T. Gonzalez, conform proiecţiilor CNN şi Miami Herald. Higgins devine prima femeie care va  conduce Miami.

Eilleen Higgins, în vârstă de 61 de ani, a promis „o guvernare etică şi responsabilă care să ofere rezultate tangibile pentru oameni”. Alegerea sa a fost marcată de o prezenţă la vot de doar 20%. Orașul are o populație numeroasă de origine cubaneză, în mod tradiţional susţinătoare a republicanilor.

Trump devine tot mai nepopular

Rata de popularitate a lui Donald Trump a ajuns la cel mai scăzut nivel de la revenirea sa la putere în ianuarie 2025. Acest lucru se datorează, în mare parte, din cauza costului tot mai ridicat al vieții. Americanii de rând dau vina pentru acest lucru pe politica de tarife vamale impusă de administraţia Trump, conform sondajelor.

Această victorie electorală în statul în care se află reședința preferată a actualului șef de la Casa Albă, la Mar-a-Lago – vine în continuarea șirului de succes înregistrate în alegeri de democrați.

Cea mai importantă realizare pentru democrați a fost victoria în alegerile pentru funcţia de guvernator în Virginia şi New Jersey, precum şi pentru primăria oraşului New York.

Tags:
Citește și...
Deși e acuzat de crimă, tinerele sunt înnebunite după el. Cum a ajuns Luigi Mangione să fie considerat un erou național după ce a omorât un om
Externe
Deși e acuzat de crimă, tinerele sunt înnebunite după el. Cum a ajuns Luigi Mangione să fie considerat un erou național după ce a omorât un om
O polițistă a fost concediată după ce a pipăit doi colegi, la o petrecere: „Tot ce pot face este să-mi cer scuze” / Declarațiile halucinante făcute de ofițerii abuzați
Externe
O polițistă a fost concediată după ce a pipăit doi colegi, la o petrecere: „Tot ce pot face este să-mi cer scuze” / Declarațiile halucinante făcute de ofițerii abuzați
Donald Trump ironizează Europa în cadrul unui interviu: „Un grup de națiuni în descompunere, conduse de lideri slabi”
Externe
Donald Trump ironizează Europa în cadrul unui interviu: „Un grup de națiuni în descompunere, conduse de lideri slabi”
Cum s-au filmat Nicușor Dan și Emmanuel Macron, la Paris. Președintele Franței a ținut să transmită și un mesaj în limba română (VIDEO)
Externe
Cum s-au filmat Nicușor Dan și Emmanuel Macron, la Paris. Președintele Franței a ținut să transmită și un mesaj în limba română (VIDEO)
Un deținut a dispărut fără urmă după ce a evadat a patra oară dintr-o închisoare. Cum a reușit să scape din detenție
Externe
Un deținut a dispărut fără urmă după ce a evadat a patra oară dintr-o închisoare. Cum a reușit să scape din detenție
Un nou scandal zguduie Palatul Elysee. Brigette Macron surprinsă insultând activistele feministe
Externe
Un nou scandal zguduie Palatul Elysee. Brigette Macron surprinsă insultând activistele feministe
Papa Leon al XIV-lea și Zelenski, nouă întâlnire la Castel Gandolfo. Ce au discutat despre războiul din Ucraina (FOTO, VIDEO)
Externe
Papa Leon al XIV-lea și Zelenski, nouă întâlnire la Castel Gandolfo. Ce au discutat despre războiul din Ucraina (FOTO, VIDEO)
Accident aviatic în Rusia. Un avion militar s-a prăbușit aproape de Moscova
Externe
Accident aviatic în Rusia. Un avion militar s-a prăbușit aproape de Moscova
Creștere rapidă a cazurilor de gripă în Europa. Ce țară europeană a declarat stare de epidemie
Externe
Creștere rapidă a cazurilor de gripă în Europa. Ce țară europeană a declarat stare de epidemie
Un oraș din Italia introduce „taxa îndrăgostiților”. Cât costă să vizitezi unul dintre cele mai romantice locuri din lume
Externe
Un oraș din Italia introduce „taxa îndrăgostiților”. Cât costă să vizitezi unul dintre cele mai romantice locuri din lume
Ultima oră
12:34 - Începe procesul de golire a barajului Vidraru. Ce sunt sfătuiți cetățenii să facă
12:22 - Criza apei continuă în Prahova. Situație absurdă, localnicii ar putea plăti apa pe care nu au primit-o. Ce spune prefectul județului (VIDEO)
12:11 - Alexandra Ungureanu, concert anulat: „În 2025 din ce mi-am propus eu nu mi-a ieșit nimic”. Care a fost motivul, de fapt
11:49 - Legea australiană a intrat în vigoare. Milioane de copii au interdicție pe platformele sociale
11:40 - Elena Vîșcu l-a dat uitării pe CRBL. Fosta soție a cântărețului are un nou iubit
11:39 - Substanțele chimice din alimente amenință sănătatea globală. Ce spune un raport despre cancer, infertilitate și pierderi demografice masive
11:38 - Majorarea taxelor și impozitelor din ianuarie 2026 a primit undă verde de la CCR. Sesizarea AUR nu a avut succes
11:32 - Produse hoteliere și utilizările specifice, în funcție de locație și de domeniul de activitate
11:21 - POLITICO: Cine va influența lumea politică în 2026. Cei mai puternici lideri politici care vor da direcția Europei. Cine sunt „jokerul”, „durerea de cap” sau „liderul din umbră”
11:05 - Gigi Becali și Tzanca Uraganu, întâlnire de gradul 0. Ce provocare i-a lansat patronul FCSB manelistului