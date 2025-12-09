B1 Inregistrari!
O polițistă a fost concediată după ce a pipăit doi colegi, la o petrecere: „Tot ce pot face este să-mi cer scuze” / Declarațiile halucinante făcute de ofițerii abuzați

09 dec. 2025, 19:29
Sursă foto: Freepik/ @freepik
Cuprins
  1. Când și unde a avut loc evenimentul unde o polițistă și-a pipăit doi colegi
  2. Ce declarații a făcut ofițerul abuzat de agenta de poliție
  3. Cum a descris poliția incidentul

O polițistă care a pipăit doi colegi la o petrecere de muncă, după ce s-a îmbătat, a fost concediată.

Când și unde a avut loc evenimentul unde o polițistă și-a pipăit doi colegi

Agenta de poliție Pamela Pritchard, în vârstă de 29 de ani, a pipăit un coleg în zona inghinală de două ori, ba chiar s-a așezat pe genunchii lui și l-a sărutat, după ce a băut la o petrecere de la Caernarfon Rugby Club, Gwynedd, în martie 2024.

Ofițera de poliție din nordul Țării Galilor a apucat, de asemenea, sânii unei colege și ulterior, a încercat să sărute o altă colegă, aflată pe o poziție de senior.

Comisia de audiere pentru abatere disciplinară a constatat că toate acuzațiile împotriva ei au fost dovedite și că femeia a încălcat standardele de comportament ale forțelor de ordine.

Agentul de poliție Pritchard, care s-a alăturat Poliției din nordul Țării Galilor ca stagiară în 2023, a recunoscut că comportamentul ei a fost nepotrivit. În cadrul audierii, ea a declarat că a fost „îngrozită” să vadă imagini cu ea din timpul petrecerii, surprinse de camerele de supraveghere, și că nu-și amintea prea multe din ce s-a întâmplat la acel eveniment.

„Comportamentul meu din acea seară a fost nepotrivit, nu m-am mai comportat niciodată așa. Sunt absolut umilită de ceea ce s-a întâmplat – nu recunosc persoana pe care o văd pe camerele de supraveghere – tot ce pot face este să-mi cer scuze”, a declarat Pritchard, potrivit BBC.

Apoi, printre lacrimi, a spus: „Simt că am dezamăgit poliția, m-am dezamăgit pe mine și mi-am dezamăgit familia.”

Ea a spus că după incident s-a confruntat cu „atacuri panică și coșmaruri” și a simțit că „oamenii cred că sunt un prădător sexual”.

Ce declarații a făcut ofițerul abuzat de agenta de poliție

Pritchard a fost unul dintre numeroșii ofițeri de poliție care au luat parte la o petrecere de retragere a unui coleg. „Agentul B”, așa cum a fost identificat bărbatul pe care agenta l-ar fi atins fără consimțământ, a declarat la audieri: „pe neașteptate, agentul Pritchard m-a apucat sub centură și mi-a pus mâna pe organele genitale. Nu a fost potrivit – m-am simțit oarecum umilit în acel moment”.

El a adăugat că același lucru s-a întâmplat și mai târziu în acea seară, când un grup de ofițeri a ieșit afară, în zona de fumat.

„Mi-a apucat organele genitale pe sub haine și îmi amintesc clar cum mi le-a strâns”, a mai declarat bărbatul.

În jurul orei locale 22:00, agentul Pritchard s-a apropiat din nou de agentul B și s-a așezat pe genunchii lui.

„Îmi amintesc că mi-a pus mâna în jurul gâtului și m-a sărutat pe buze. Nu a fost potrivit – asta s-a întâmplat în public. Comportamentul ei devenea din ce în ce mai inacceptabil”, a mai relatat polițiștul.

O altă femeie, ofițer de poliție, identificată la audiere doar ca „agentul de poliție A”, a spus: „Agentul Pritchard a venit prin spatele meu, și-a pus ambele brațe în jurul gâtului meu, apoi mi le-a pus sub axile, mi-a apucat sânii și i-a strâns.”

Cum a descris poliția incidentul

Avocata Fiona Clancy, care o reprezintă pe agentul Pritchard, a susținut că agenta de poliție ar trebui să fie lăsată în continuare să profeseze.

„Ea înțelege și recunoaște că comportamentul ei a fost inacceptabil. Acesta a fost un episod de scurtă durată, și nu există niciun risc să se întâmple din nou. Agentul de poliție Pritchard a făcut muncă voluntară în timp ce aștepta această audiere și și-a menținut nivelul de fitness ridicat – există o motivație reală de a continua să servească comunitatea”, a declarat avocata.

Adjunctul șefului poliției din North Wales, Nigel Harrison, a declarat că comportamentul polițistei Pritchard „a fost mult sub standardul pe care îl așteptăm de la ofițerii noștri de poliție”.

„Nu există nicio problemă ca ofițerii să se relaxeze și să se distreze în afara serviciului, dar comportamentul ei în acea noapte pur și simplu nu a fost acceptabil după standardele nimănui”, a spus el. „A fost pe bună dreptate concediată, punând capăt carierei sale foarte scurte la noi și împiedicând-o să servească în orice altă forță de ordine din Marea Britanie.”

