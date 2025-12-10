Regiunea separatistă Transnistria reintră în atenția comunității internaționale, pe fondul intensificării activităților militare și operațiunilor secrete atribuite Moscovei. Informațiile obținute de serviciile ucrainene și transmise către Kyiv Post indică o accelerare a mobilizării și o strategie mai amplă a Kremlinului de a spori presiunea asupra Ucrainei și de a destabiliza Moldova înaintea unor momente politice semnificative.

Cum se intensifică activitățile militare și de mobilizare în Transnistria

Surse din cadrul Serviciului de Informații Militare al Ucrainei (HUR) afirmă că în așa-numita Republica Moldovenească Nistreană au fost întărite măsurile de mobilizare. Rezerviștii au fost chemați în structurile locale, iar armamentul a fost scos din depozite. În paralel, au fost instituite centre destinate atât producției de drone, cât și instruirii operatorilor de UAV, semn că Moscova urmărește să își consolideze capacitățile hibride în regiune.

Evaluările HUR arată că Rusia își intensifică prezența în Transnistria pentru a crea tensiuni suplimentare în apropierea frontierelor sudice ale Ucrainei, existând riscul ca grupuri de sabotaj să încerce să pătrundă pe teritoriul ucrainean, reltează digi24.ro.

Ce spun serviciile de informații despre operațiunile secrete desfășurate de Moscova

O sursă din serviciile de informații, citată de sub protecția anonimatului, a explicat că acțiunile Kremlinului includ infiltrarea de agenți în regiune cu obiective clare: „Pentru a-și atinge obiectivele, Moscova trimite agenți ai serviciilor speciale în Transnistria, a căror sarcină este să agraveze criza, să semene haos prin operațiuni de informare, să provoace și să saboteze.”

Această abordare se înscrie într-un context mai amplu în care Rusia urmărește să își recapete influența totală asupra enclavei și să reactiveze instrumentele de presiune asupra Chișinăului, în special după ce regiunea a fost afectată de întreruperea furnizării de gaze de către Gazprom la începutul anului 2025. Potrivit HUR, criza energetică ar fi fost evitată doar prin intervenția Chișinăului, care a permis Moldovagaz să furnizeze resurse vitale .

Ce obiective are operațiunea hibridă descrisă de HUR

Serviciile ucrainene susțin că acțiunile actuale reprezintă începutul unei operațiuni hibride rusești coordonate în perspectiva „alegerilor prezidențiale” planificate în 2026 în Transnistria. Potrivit HUR, obiectivele sunt clare: „Operațiunea Rusiei vizează, în special, readucerea Tiraspolului la gazul rusesc gratuit, consolidarea imaginii liderilor pro-ruși și consolidarea în secret a contingentului militar rus în Transnistria, astfel încât, atunci când Kremlinul va considera necesar, toate forțele și resursele acumulate să fie pregătite pentru o escaladare militară.”

Această strategie ar permite Moscovei să își consolideze controlul asupra structurii politice locale și să își mențină influența în regiune, în pofida contextului geopolitic tot mai tensionat.

Cum se înscrie situația actuală în evoluția relațiilor istorice dintre Rusia și Transnistria

Transnistria a rămas o enclavă pro-rusă încă de la destrămarea Uniunii Sovietice, conflictul din 1991-1992 fiind decis de intervenția trupelor rusești în sprijinul separatiștilor. Deși un acord semnat la Istanbul în 1999 obliga să retragă toate trupele până la finalul anului 2002, angajamentul nu a fost niciodată respectat, Moscova invocând necesitatea „stabilității regionale”.

Locuitorii enclavei depind masiv de ajutorul economic al Rusiei, aproximativ 70% din bugetul regiunii fiind susținut de Moscova. Subvențiile energetice au permis industriei locale învechite să rămână funcțională. După ce Ucraina a întrerupt livrările în 2024, Kremlinul a suplimentat situația cu ajutor umanitar destinat direct populației din Transnistria.