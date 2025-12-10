B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Operațiuni rusești sporite în Transnistria. Cum încearcă Moscova să destabilizeze regiunea

Operațiuni rusești sporite în Transnistria. Cum încearcă Moscova să destabilizeze regiunea

Iulia Petcu
10 dec. 2025, 18:42
Operațiuni rusești sporite în Transnistria. Cum încearcă Moscova să destabilizeze regiunea
Foto: Hepta/Abaca Press / Depo Photos/ABACA.
Cuprins
  1. Cum se intensifică activitățile militare și de mobilizare în Transnistria
  2. Ce spun serviciile de informații despre operațiunile secrete desfășurate de Moscova
  3. Ce obiective are operațiunea hibridă descrisă de HUR
  4. Cum se înscrie situația actuală în evoluția relațiilor istorice dintre Rusia și Transnistria

Regiunea separatistă Transnistria reintră în atenția comunității internaționale, pe fondul intensificării activităților militare și operațiunilor secrete atribuite Moscovei. Informațiile obținute de serviciile ucrainene și transmise către Kyiv Post indică o accelerare a mobilizării și o strategie mai amplă a Kremlinului de a spori presiunea asupra Ucrainei și de a destabiliza Moldova înaintea unor momente politice semnificative.

Cum se intensifică activitățile militare și de mobilizare în Transnistria

Surse din cadrul Serviciului de Informații Militare al Ucrainei (HUR) afirmă că în așa-numita Republica Moldovenească Nistreană au fost întărite măsurile de mobilizare. Rezerviștii au fost chemați în structurile locale, iar armamentul a fost scos din depozite. În paralel, au fost instituite centre destinate atât producției de drone, cât și instruirii operatorilor de UAV, semn că Moscova urmărește să își consolideze capacitățile hibride în regiune.

Evaluările HUR arată că Rusia își intensifică prezența în Transnistria pentru a crea tensiuni suplimentare în apropierea frontierelor sudice ale Ucrainei, existând riscul ca grupuri de sabotaj să încerce să pătrundă pe teritoriul ucrainean, reltează digi24.ro.

Ce spun serviciile de informații despre operațiunile secrete desfășurate de Moscova

O sursă din serviciile de informații, citată de Kyiv Post sub protecția anonimatului, a explicat că acțiunile Kremlinului includ infiltrarea de agenți în regiune cu obiective clare: „Pentru a-și atinge obiectivele, Moscova trimite agenți ai serviciilor speciale în Transnistria, a căror sarcină este să agraveze criza, să semene haos prin operațiuni de informare, să provoace și să saboteze.”

Această abordare se înscrie într-un context mai amplu în care Rusia urmărește să își recapete influența totală asupra enclavei și să reactiveze instrumentele de presiune asupra Chișinăului, în special după ce regiunea a fost afectată de întreruperea furnizării de gaze de către Gazprom la începutul anului 2025. Potrivit HUR, criza energetică ar fi fost evitată doar prin intervenția Chișinăului, care a permis Moldovagaz să furnizeze resurse vitale Transnistriei.

Ce obiective are operațiunea hibridă descrisă de HUR

Serviciile ucrainene susțin că acțiunile actuale reprezintă începutul unei operațiuni hibride rusești coordonate în perspectiva „alegerilor prezidențiale” planificate în 2026 în Transnistria. Potrivit HUR, obiectivele sunt clare: „Operațiunea Rusiei vizează, în special, readucerea Tiraspolului la gazul rusesc gratuit, consolidarea imaginii liderilor pro-ruși și consolidarea în secret a contingentului militar rus în Transnistria, astfel încât, atunci când Kremlinul va considera necesar, toate forțele și resursele acumulate să fie pregătite pentru o escaladare militară.”

Această strategie ar permite Moscovei să își consolideze controlul asupra structurii politice locale și să își mențină influența în regiune, în pofida contextului geopolitic tot mai tensionat.

Cum se înscrie situația actuală în evoluția relațiilor istorice dintre Rusia și Transnistria

Transnistria a rămas o enclavă pro-rusă încă de la destrămarea Uniunii Sovietice, conflictul din 1991-1992 fiind decis de intervenția trupelor rusești în sprijinul separatiștilor. Deși un acord semnat la Istanbul în 1999 obliga Rusia să retragă toate trupele până la finalul anului 2002, angajamentul nu a fost niciodată respectat, Moscova invocând necesitatea „stabilității regionale”.

Locuitorii enclavei depind masiv de ajutorul economic al Rusiei, aproximativ 70% din bugetul regiunii fiind susținut de Moscova. Subvențiile energetice au permis industriei locale învechite să rămână funcțională. După ce Ucraina a întrerupt livrările în 2024, Kremlinul a suplimentat situația cu ajutor umanitar destinat direct populației din Transnistria.

Tags:
Citește și...
Sophie Kinsella a murit. „Regina comediei romantice” avea 55 de ani
Externe
Sophie Kinsella a murit. „Regina comediei romantice” avea 55 de ani
Furtul bijuteriilor de la Luvru putea fi împiedicat. Concluziile devastatoare ale unei anchete administrative
Externe
Furtul bijuteriilor de la Luvru putea fi împiedicat. Concluziile devastatoare ale unei anchete administrative
SUA ar putea verifica activitatea turiștilor străini de pe rețelele sociale înainte de a le permite accesul în țară. Ce alte date vor mai trebui furnizate
Externe
SUA ar putea verifica activitatea turiștilor străini de pe rețelele sociale înainte de a le permite accesul în țară. Ce alte date vor mai trebui furnizate
Deși e acuzat de crimă, tinerele sunt înnebunite după el. Cum a ajuns Luigi Mangione să fie considerat un erou național după ce a omorât un om
Externe
Deși e acuzat de crimă, tinerele sunt înnebunite după el. Cum a ajuns Luigi Mangione să fie considerat un erou național după ce a omorât un om
Înfrângere pentru Donald Trump în propriul fief. Democrații au câștigat primăria din Miami
Externe
Înfrângere pentru Donald Trump în propriul fief. Democrații au câștigat primăria din Miami
O polițistă a fost concediată după ce a pipăit doi colegi, la o petrecere: „Tot ce pot face este să-mi cer scuze” / Declarațiile halucinante făcute de ofițerii abuzați
Externe
O polițistă a fost concediată după ce a pipăit doi colegi, la o petrecere: „Tot ce pot face este să-mi cer scuze” / Declarațiile halucinante făcute de ofițerii abuzați
Donald Trump ironizează Europa în cadrul unui interviu: „Un grup de națiuni în descompunere, conduse de lideri slabi”
Externe
Donald Trump ironizează Europa în cadrul unui interviu: „Un grup de națiuni în descompunere, conduse de lideri slabi”
Cum s-au filmat Nicușor Dan și Emmanuel Macron, la Paris. Președintele Franței a ținut să transmită și un mesaj în limba română (VIDEO)
Externe
Cum s-au filmat Nicușor Dan și Emmanuel Macron, la Paris. Președintele Franței a ținut să transmită și un mesaj în limba română (VIDEO)
Un deținut a dispărut fără urmă după ce a evadat a patra oară dintr-o închisoare. Cum a reușit să scape din detenție
Externe
Un deținut a dispărut fără urmă după ce a evadat a patra oară dintr-o închisoare. Cum a reușit să scape din detenție
Un nou scandal zguduie Palatul Elysee. Brigette Macron surprinsă insultând activistele feministe
Externe
Un nou scandal zguduie Palatul Elysee. Brigette Macron surprinsă insultând activistele feministe
Ultima oră
19:11 - Procurorul militar Bogdan Pîrlog, după documentarul Recorder: În două ore n-ai cum să prezinți adevărata magnitudine a dezastrului / Prostia cu ‘reforma’ pensiilor magistraților i-a dat Liei Savonea o imensă putere informală (VIDEO)
18:59 - Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce CCR a amânat legea pensiilor speciale. Ce a anunțat premierul
18:21 - Când trebuie să schimbi uleiul la mașină și ce trebuie să știe, de fapt, toți șoferii
18:19 - Gorj: Un medic chirurg a murit în timp ce consulta un pacient. „Un profesionist care și-a slujit pacienții cu pasiune” (FOTO)
17:58 - Salina Praid rămâne în stare de alertă pentru încă 30 de zile. Cum gestionează autoritățile riscurile generate de evoluția fenomenului
17:55 - Sophie Kinsella a murit. „Regina comediei romantice” avea 55 de ani
17:53 - Diana Buzoianu a prezentat concluziile raportului în cazul crizei apei din Prahova. Primele demiteri și măsurile luate de ministrul Mediului (VIDEO)
17:28 - Impozitul pe mașini se schimbă începând din 2026. Cât va costa de la 1 ianuarie și ce trebuie să știe toți șoferii
17:24 - Sindicatele pregătesc proteste pe tema salariului minim. Hossu: Vom cere medierea președintelui Nicușor Dan. Măsurile luate de Guvern sunt tendențioase, vizează doar românii de rând, nu și decidenții politici (VIDEO)
17:09 - Nicușor Dan, reacție de ultimă oră după documentarul Recorder. Ce spune șeful statului după ce a văzut „Justiție capturată”