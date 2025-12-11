B1 Inregistrari!
Adrian Teampău
11 dec. 2025, 08:27
Bulgaria, în pragul unei crize politice. Guvernul de la Sofia ar putea demisiona după protestele din stradă
Proteste la Sofia Sursa foto: Hepta / Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Criză politică în Bulgaria
  2. Protestatarii cer demisia guvernului
  3. Guvernul încearcă să evite o nouă criză politică

O nouă criză politică se prefigurează în Bulgaria, țară care a trecut prin mai multe rânduri de alegeri în ultimii ani. Guvernul de la Sofia se va confrunta cu o moțiune de cenzură în contextul protestelor din stradă.

Criză politică în Bulgaria

Guvernul bulgar ar putea fi demis, printr-un vot de neîncredere organizat joi, 11 decembrie în Parlamentul de la Sofia. O nouă criză politică se prefigurează la sud de Dunăre după ce mii de oameni au ieșit din nou în stradă. În ultimii patru ani, între 2021 și 2025, în Bulgaria s-au desfășurat șapte rânduri de alegeri anticipate.

Instabilitatea politică nu a împiedicat țara să îndeplinească criteriile de stabilitate economică pentru a adera la moneda unică europeană. Țara vecină va trece la euro peste câteva zile, de la 1 ianuarie 2026.

În acest context, mii de bulgari au protestat din nou la Sofia și în alte orașe, cerând demisia cabinetului condus de premierul Rosen Jeleznikov. Acesta este acuzat că nu ia măsuri pentru a combate corupția endemică, în timp ce țara pregătește aderarea la zona euro.

Votul de neîncredere este cel de-al șaselea programat împotriva guvernului, de la începutul anului. Guvernul condus de prim-ministrul Rosen Jeleznikov a preluat puterea pe 15 ianuarie anul acesta.

Protestatarii cer demisia guvernului

Protestatarii bulgari au folosit lasere pentru a proiecta sloganele „Demisie”, „Mafia afară” și „Alegeri corecte” pe clădirea parlamentului. Oamenii cer reforma sistemului judiciar despre care spun că îi protejează pe politicienii corupți.

„Cred că energia oamenilor îi va forța treptat să demisioneze, deoarece sunt necesare multe reforme. În primul rând, reforma judiciară. Dacă sistemul judiciar este reparat, totul va intra în ordine, absolut totul”, a declarat Dobri Lakov, în vârstă de 64 de ani, locuitor al Sofiei, citat de presa locală.

Protestele din capitala Sofiei și din alte zeci de alte orașe bulgare sunt parte a unei lungi serii de demonstrații populare. Tensiunile s-au amplificat pe măsură ce se apropie termenul aderării la moneda unică europeană.

La presiunea străzii, guvernul și-a retras planul bugetar pentru 2026, primul elaborat în euro. Partidele de opoziție și alte organizații au declarat că se împotrivesc majorării contribuțiilor la asigurările sociale și a impozitelor pe dividende pentru a finanța cheltuielile mai mari ale statului.

Guvernul încearcă să evite o nouă criză politică

În ciuda pasului înapoi făcut de guvern în ceea ce privește planul bugetar, protestele au continuat neabătut într-o țară care a organizat șapte alegeri naționale în ultimii patru ani – cele mai recente în octombrie 2024 – pe fondul unor profunde diviziuni politice și sociale.

„În sfârșit, a sosit momentul ca Bulgaria să revină la normalitate și să ne eliberăm de oligarhie, de mafie și de forțele care le reprezintă”, a declarat Anghelin Bahcevanov, specialist în tehnologia informației.

Agenția de știri bulgară BTA a relatat miercuri că Boiko Borissov, fost prim-ministru și lider al partidului GERB, aflat la guvernare, a declarat că partenerii coaliției de guvernare au convenit să nu demisioneze înainte ca Bulgaria să adere la zona euro, la 1 ianuarie.

Cu toate acestea, Assen Vassilev, membru al partidului reformist de opoziție „Continuăm schimbarea”, care s-a numărat printre organizatorii protestului de miercuri, a declarat: „Vom intra în zona euro, chiar dacă guvernul demisionează”.

