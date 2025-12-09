B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Donald Trump ironizează Europa în cadrul unui interviu: „Un grup de națiuni în descompunere, conduse de lideri slabi”

Donald Trump ironizează Europa în cadrul unui interviu: „Un grup de națiuni în descompunere, conduse de lideri slabi”

B1.ro
09 dec. 2025, 18:11
Donald Trump ironizează Europa în cadrul unui interviu: „Un grup de națiuni în descompunere, conduse de lideri slabi”
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Cum a descris Donald Trump Europa
  2. Cum l-a descris Trump pe primarul Londrei
  3. Ce a spus Trump despre implicarea Europei în încheierea războiului Rusia-Ucraina

Într-un interviu recent, Donald Trump a luat în derâdere Europa. Nu doar că nu oferi nicio garanție aliaților SUA în legătură cu Rusia, dar a promis că va face o schimbare în politica Europei. 

Cum a descris Donald Trump Europa

Referindu-se la Europa, Donald Trump a spus că este un grup de națiuni „în descompunere” conduse de „oameni slabi”. Remarcile despre aliații SUA sunt justificate de liderul de la Casa Albă prin faptul că țările europene nu au reușit să controleze migrația și să pună capăt războiului Rusia-Ucraina. Președintele american afirmă că va susține doar candidații politici europeni aliniați cu propria sa viziune pentru continent.

Atacul general împotriva conducerii politice europene este cel mai virulent de până acum. Declarațiile lui Donald Trump subliniază o ruptură în relația cu democrațiile occidentale, mai ales Franța și Germania, a căror legătura cu SUA a fost din ce în ce mai tensionată.

„Cred că sunt slabi”, a spus Trump despre liderii politici ai Europei, în cadrul unui interviu Politico. „Dar cred, de asemenea, că vor să fie cât mai corecți din punct de vedere politic”.

„Cred că nu știu ce să facă”, a adăugat el. „Europa nu știe ce să facă”.

Comentariile lui Trump despre Europa vin într-un moment deosebit tensionat al negocierilor pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina. Liderii europeni și-au exprimat teama în ceea ce privește o posibilă decizie a lui Trump de a întoarce spatele Ucrainei și a se alia cu Rusia. În interviu, Trump nu a oferit nicio asigurare europenilor în această privință și a declarat că Rusia se află evident într-o poziție mai puternică decât Ucraina.

Cum l-a descris Trump pe primarul Londrei

Capitalele europene au privit cu neliniște, săptămâna trecută, lansarea noii Strategii de Securitate Națională a Statelor Unite. Documentul se distanțează semnificativ de abordările administrațiilor anterioare și îl poziționează pe Trump în opoziție față de direcția dominantă din politica europeană, semnalând o ruptură atât ideologică, cât și strategică între Washington și Bruxelles. Președintele american afirmă că va sprijini mișcări politice care contestă politicile Uniunii Europene, în special în ceea ce privește migrația.

În cadrul aceluiași interviu, Trump a reafirmat că orașe precum Londra și Paris sunt „împovărate” de imigrația din Orientul Mijlociu și Africa. În lipsa unor schimbări ferme în politicile de control la frontieră, unele state europene „riscul de a deveni nefuncționale”, a avertizat liderul de la Casa Albă.

Folosind un limbaj dur, Trump l-a numit pe primarul de stânga al Londrei, Sadiq Khan, fiul unor imigranți pakistanezi și primul primar musulman al orașului, un „dezastru”. Președintele SUA condiseră că victoria lui Khan se datorează doar valului mare de migranți care au ajuns să locuiască în capitala Angliei.

Ce a spus Trump despre implicarea Europei în încheierea războiului Rusia-Ucraina

Trump afirmă că a înaintat o nouă schiță a unui plan de pace care a fost pe placul unor oficiali ucraineni, dar pe care Zelenski însuși nu l-a analizat încă. „Ar fi frumos dacă l-ar citi”, a spus Trump.

Zelenski s-a întâlnit luni cu liderii Franței, Germaniei și Regatului Unit și a continuat să-și exprime opoziția față de cedarea teritoriului ucrainean către Rusia, ca parte a unui acord de pace.

Președintele SUA consideră că rolul liderilor europeni în finalizarea războiului dintre Rusia și Ucraina nu este unul prea important: „Ei vorbesc, dar nu produc, iar războiul continuă la nesfârșit.”

Trump a reiterat ideea potrivit căreia Ucraina trebuie să-și aleagă un nou președinte, mai ales acum, când credibilitatea lui Zelenski a fost zdruncinată de un scandal de corupție în care a fost implicat un apropiat de-ai săi.

„Nu au mai avut alegeri de mult timp”, a spus Trump. „Știți, ei vorbesc despre o democrație, dar se ajunge la un punct în care nu mai este o democrație.”

Tags:
Citește și...
O polițistă a fost concediată după ce a pipăit doi colegi, la o petrecere: „Tot ce pot face este să-mi cer scuze” / Declarațiile halucinante făcute de ofițerii abuzați
Externe
O polițistă a fost concediată după ce a pipăit doi colegi, la o petrecere: „Tot ce pot face este să-mi cer scuze” / Declarațiile halucinante făcute de ofițerii abuzați
Cum s-au filmat Nicușor Dan și Emmanuel Macron, la Paris. Președintele Franței a ținut să transmită și un mesaj în limba română (VIDEO)
Externe
Cum s-au filmat Nicușor Dan și Emmanuel Macron, la Paris. Președintele Franței a ținut să transmită și un mesaj în limba română (VIDEO)
Un deținut a dispărut fără urmă după ce a evadat a patra oară dintr-o închisoare. Cum a reușit să scape din detenție
Externe
Un deținut a dispărut fără urmă după ce a evadat a patra oară dintr-o închisoare. Cum a reușit să scape din detenție
Un nou scandal zguduie Palatul Elysee. Brigette Macron surprinsă insultând activistele feministe
Externe
Un nou scandal zguduie Palatul Elysee. Brigette Macron surprinsă insultând activistele feministe
Papa Leon al XIV-lea și Zelenski, nouă întâlnire la Castel Gandolfo. Ce au discutat despre războiul din Ucraina (FOTO, VIDEO)
Externe
Papa Leon al XIV-lea și Zelenski, nouă întâlnire la Castel Gandolfo. Ce au discutat despre războiul din Ucraina (FOTO, VIDEO)
Accident aviatic în Rusia. Un avion militar s-a prăbușit aproape de Moscova
Externe
Accident aviatic în Rusia. Un avion militar s-a prăbușit aproape de Moscova
Creștere rapidă a cazurilor de gripă în Europa. Ce țară europeană a declarat stare de epidemie
Externe
Creștere rapidă a cazurilor de gripă în Europa. Ce țară europeană a declarat stare de epidemie
Un oraș din Italia introduce „taxa îndrăgostiților”. Cât costă să vizitezi unul dintre cele mai romantice locuri din lume
Externe
Un oraș din Italia introduce „taxa îndrăgostiților”. Cât costă să vizitezi unul dintre cele mai romantice locuri din lume
Paramount ridică miza în lupta pentru Warner Bros. Ce rol joacă presiunile politice în bătălia cu Netflix
Externe
Paramount ridică miza în lupta pentru Warner Bros. Ce rol joacă presiunile politice în bătălia cu Netflix
Condamnare pe viață pentru spionaj. Un fost ministru a ajuns la închisoare
Externe
Condamnare pe viață pentru spionaj. Un fost ministru a ajuns la închisoare
Ultima oră
20:43 - Autoritățile din Iași au fost de acord ca o minoră abuzată să locuiască cu abuzatorul. Ce explicații au dat și ce spun părinții
20:37 - Un mecanic de locomotivă și-a făcut public fluturașul de salariu. Câți bani a câștigat tânărul într-o lună: „Nu vreau să mă laud”
20:32 - Localnicii din Prahova, revoltați. A venit apa, dar nu e bună nici măcar la spălat, iar facturile vin ca și cum ar fi potabilă. Ce avertisment a emis DSP
20:10 - CRBL, criticat după ce a repezit un fan care-l abordase: „A venit pentru bani, nu pentru copii” (VIDEO)
20:02 - Românii trec granița în căutare de produse mai ieftine. Cât costă o sticlă de suc la vecinii bulgari
19:46 - Luna decembrie intră în istorie? Șefa ANM a anunțat ce temperaturi ne așteaptă
19:38 - Jador, haz de necaz după ce a fost victima discriminării într-un restaurant din Germania: „Doamna asta, când m-a văzut, și-a închis geanta” (VIDEO)
19:29 - O polițistă a fost concediată după ce a pipăit doi colegi, la o petrecere: „Tot ce pot face este să-mi cer scuze” / Declarațiile halucinante făcute de ofițerii abuzați
19:15 - Atenție, români! Ce produse se vor scumpi de la 1 ianuarie 2026
19:08 - Telenovelă cu iz de trădare la alegerile din Caraș-Severin. Cum și-a recâștigat funcția un primar PSD