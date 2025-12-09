Într-un interviu recent, Donald Trump a luat în derâdere Europa. Nu doar că nu oferi nicio garanție aliaților SUA în legătură cu Rusia, dar a promis că va face o schimbare în politica Europei.

Cum a descris Donald Trump Europa

Referindu-se la Europa, Donald Trump a spus că este un grup de națiuni „în descompunere” conduse de „oameni slabi”. Remarcile despre aliații SUA sunt justificate de liderul de la Casa Albă prin faptul că țările europene nu au reușit să controleze migrația și să pună capăt războiului Rusia-Ucraina. Președintele american afirmă că va susține doar candidații politici europeni aliniați cu propria sa viziune pentru continent.

Atacul general împotriva conducerii politice europene este cel mai virulent de până acum. Declarațiile lui Donald Trump subliniază o ruptură în relația cu democrațiile occidentale, mai ales Franța și Germania, a căror legătura cu SUA a fost din ce în ce mai tensionată.

„Cred că sunt slabi”, a spus Trump despre liderii politici ai Europei, în cadrul unui interviu . „Dar cred, de asemenea, că vor să fie cât mai corecți din punct de vedere politic”.

„Cred că nu știu ce să facă”, a adăugat el. „Europa nu știe ce să facă”.

Comentariile lui Trump despre Europa vin într-un moment deosebit tensionat al negocierilor pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina. Liderii europeni și-au exprimat teama în ceea ce privește o posibilă decizie a lui Trump de a întoarce spatele Ucrainei și a se alia cu Rusia. În interviu, Trump nu a oferit nicio asigurare europenilor în această privință și a declarat că Rusia se află evident într-o poziție mai puternică decât Ucraina.

Cum l-a descris Trump pe primarul Londrei

Capitalele europene au privit cu neliniște, săptămâna trecută, lansarea noii Strategii de Securitate Națională a Statelor Unite. Documentul se distanțează semnificativ de abordările administrațiilor anterioare și îl poziționează pe Trump în opoziție față de direcția dominantă din politica europeană, semnalând o ruptură atât ideologică, cât și strategică între Washington și Bruxelles. Președintele american afirmă că va sprijini mișcări politice care contestă politicile Uniunii Europene, în special în ceea ce privește migrația.

În cadrul aceluiași interviu, Trump a reafirmat că orașe precum și Paris sunt „împovărate” de imigrația din Orientul Mijlociu și Africa. În lipsa unor schimbări ferme în politicile de control la frontieră, unele state europene „riscul de a deveni nefuncționale”, a avertizat liderul de la Casa Albă.

Folosind un limbaj dur, Trump l-a numit pe primarul de stânga al Londrei, Sadiq Khan, fiul unor imigranți pakistanezi și primul primar musulman al orașului, un „dezastru”. Președintele SUA condiseră că victoria lui Khan se datorează doar valului mare de migranți care au ajuns să locuiască în capitala Angliei.

Ce a spus Trump despre implicarea Europei în încheierea războiului Rusia-Ucraina

Trump afirmă că a înaintat o nouă schiță a unui plan de pace care a fost pe placul unor oficiali ucraineni, dar pe care Zelenski însuși nu l-a analizat încă. „Ar fi frumos dacă l-ar citi”, a spus Trump.

Zelenski s-a întâlnit luni cu liderii Franței, Germaniei și Regatului Unit și a continuat să-și exprime opoziția față de cedarea teritoriului ucrainean către Rusia, ca parte a unui acord de pace.

Președintele SUA consideră că rolul liderilor europeni în finalizarea războiului dintre Rusia și Ucraina nu este unul prea important: „Ei vorbesc, dar nu produc, iar războiul continuă la nesfârșit.”

Trump a reiterat ideea potrivit căreia Ucraina trebuie să-și aleagă un nou președinte, mai ales acum, când credibilitatea lui Zelenski a fost zdruncinată de un scandal de corupție în care a fost implicat un apropiat de-ai săi.

„Nu au mai avut alegeri de mult timp”, a spus Trump. „Știți, ei vorbesc despre o democrație, dar se ajunge la un punct în care nu mai este o democrație.”