Furtul bijuteriilor în valoare de 88 de milioane de euro, din muzeul Luvru, a scos la iveală gravele probleme de securitate cu care se confruntă instituția muzeală.

Noi dezvăluiri despre furtul bijuteriilor

O anchetă administrativă a concluzionat că pentru furtul bijuteriilor de la Luvru putea fi împiedicată. Modul de acțiune al infractorilor, în plină zi, fără nici o teamă, a șocat întreaga lume. Fuga hoţilor putea fi împiedicată „cu 30 de secunde înainte”, a declarat miercuri Noël Corbin, directorul Inspecţiei Generale pentru Afaceri Culturale, responsabil al investigației privind parizian, transmite AFP.

Concluziile preliminare au relevat, potrivit ministrului Culturii Rachida Dati, o subestimare a riscurilor, de către responsabilii cu securitatea din cadrul muzeului. Noël Corbin a fost audiat în faţa Comisiei pentru Cultură a Senatului, camera superioară a Parlamentului francez.

„Cu o diferenţă de 30 de secunde, agenţii Securitas (compania privată de securitate angajată de muzeu, n. red.) sau ar fi putut împiedica fuga hoţilor”, a declarat Noël Corbin.

Un alt , Pascal Mignerey, a subliniat că o cameră exterioară a înregistat sosirea hoţilor și pregătirea furtului. Pe filmare se vede cum aceștia instalează nacela, urcă în balcon şi, câteva minute mai târziu, pleacă precipitat. Dacă imaginile ar fi fost urmărite în direct, atunci furtul ar fi fost împiedicat. Când agentul de pază a văzut filmarea, însă, era prea târziu deoarece hoţii părăsiseră Galeria lui Apollo.

Concluziile devastatoare ale anchtei

Noël Corbin a subliniat, de asemenea, că autorii anchetei au fost surprinşi de „problema transmiterii auditurilor de securitate” în cadrul muzeului. . Aceștia au avut în vedere, în special, momentul schimbării preşedintelui muzeului, în 2021, şi a sosirii lui Laurence des Cars. Ancheta administrativă privind furtul bijuteriilor a fost inițiată de ministrul Culturii pentru a face lumină asupra deficienţelor de securitate ale muzeului Luvru.

Inspecţiei Generale pentru Afaceri Culturale a dat ca exemplu un audit realizat în 2019 de expertul în bijuterii Van Cleef & Arpels. Expertul a identificat, la vremea respectivă, punctele slabe ale Galeriei lui Apollo. Aceste concluzii ale auditului nu au fost aduse, însă, și la cunoștința noii conduceri. Astfel că nu au putut fi luate măsuri pentru remedierea deficiențelor.

La audieri, preşedintele Comisiei pentru Cultură, senatorul Laurent Lafon, a declarat că jaful „nu este un eşec întâmplător”. El a susținut că acesta „nu este cauzat de o acumulare de ghinioane, ci de deciziile care nu au fost luate pentru asigurarea securităţii”. Senatorul a subliniat că vulnerabilitățile sistemului de securitate fuseseră identificate anterior.

Audierile din Senatul Franței vor continua săptămâna viitoare. Acestea au loc într-un context încă sumbru pentru Muzeul Luvru amenajat în timpul Revoluţiei Franceze.

Furtul de bijuterii de la Muzeul Luvru

Spectaculosul jaf de la Luvru a fost comis la 19 octombrie. Hoții au furat opt bijuterii din secolul al XIX-lea, estimate la 88 de milioane de euro. Operațiunea a durat câteva minute și a surprins pe toată lumea datorită îndrăznelii cu care au acționat infractorii. Pentru furtul de bijuterii de la Luvru au fost convocați în jur de 100 de anchetatori.

Luna trecută, a fost nevoit să închidă una dintre galeriile sale din cauza avariilor.

De asemenea, muzeul se confruntă cu un apel la grevă, începând de luni, din partea angajaţilor săi. Lucrătorii solicită crearea de noi posturi şi prioritizarea lucrărilor cele mai urgente.