Scriitoarea Elif Shafak a fost amendată de un tribunal turc pentru plagiat / Ea a respins acuzațiile și le-a descris ca fiind o „calomnie”

Romanciera britanică de origine turcă Elif Shakaf a fost amendată de un tribunal turc pentru plagiat, relatează agenția de presă Anadolu, scrie Agerpres.

Scriitoarea a respins acuzațiile și le-a descris ca fiind o „calomnie”, urmând să formuleze apel, conform unui comunicat.

„În primul rând, trebuie să se înțeleagă că această problemă nu este construită pe o bază legală. Acest caz nu are legătură cu protejarea drepturilor intelectuale și artistice sau legate de literatură. În schimb, este construit pe obsesie personală și rea-voință. Voi încerca să explic motivele pas cu pas. Prin acest proces, susține că romanul meu este un plagiat al operei sale. Echipa noastră de avocați a prezentat instanței un raport detaliat, care cuprinde 150 de pagini și include opinii ale unor critici literari și academicieni reputați”, a mărturisit Elif Shafak, conform

Kirikkanat afirmă că romanul scriitoarei de origine turcă „Palatul Puricilor” (The Flea Palace), publicat în 2022, a fost inspirat din cartea sa din 1990 „Palace of the Flies”.

Elif Shafak found guilty of plagiarism of her book Flea Place. She even copied the name of the Kirikkanat’s book.

Now all her novels are questionable.

