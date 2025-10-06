Litoralul bulgăresc va fi mai scump de anul viitor. ridicată din regiune și trecerea la moneda euro sunt cauzele principale. Acestea vor aduce scumpiri de aproape 20%.

La ce prețuri să ne așteptăm

Vești triste pentru cei care iubesc vacanțele în Bulgaria! Inflația și trecerea la moneda euro vor crește prețurile litoralului bulgăresc. Acestea vor aduce scumpiri de până la 20% pentru pachetele turistice all-inclusive.

Un pachet pentru doi adulți și un copil în luna mai 2025, cu servicii all-inclusive, costa în medie 550 de euro. Începând cu 2026, același tip de pachet va ajunge să coste aproximativ 750 de euro, reprezentând o creștere de aproape 20%. Această majorare va fi aplicată începând cu 1 ianuarie 2026, conform Click.

Cu toate acestea, hotelierii oferă reduceri semnificative pentru cei care își rezervă vacanțele din timp. Acestea vor fi valabile până la sfârșitul lunii noiembrie 2025.

Cum să economisești mai mult

Bulgaria a fost întotdeauna o variantă ușoară și rapidă pentru români, în ceea ce privește vacanțele. Acest lucru se vede clar din cifrele înregistrate.

În 2025, peste 1,5 milioane de turiști din România au ales litoralul bulgăresc, iar cele mai frecvent vizitate stațiuni au fost următoarele: Nisipurile de Aur (pentru plajele largi și oferta extinsă de hoteluri all-inclusive), Sunny Beach (pentru viața de noapte și facilitățile moderne oferite de stațiune) și Balcic (pentru vacanțele liniștite, axate pe relaxare, perfecte pentru familii cu copii).

Sfaturi pentru o vacanță calculată: