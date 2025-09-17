România a devenit campioana scumpirilor în Uniunea Europeană, la finalul lunii august, după aplicarea măsurilor de austeritate care au dus la creșterea prețurilor. Rata inflației a crescut, potrivit datelor Eurostat, de trei ori peste media europeană.

Inflația a explodat în România

De la 1 august, au intrat în vigoare măsurile de austeritate adoptate de guvernul condus de Ilie Bolojan, concomitent cu creșterea tarifelor pentru energia electrică. Acestea au dus la o explozie a în România, conform datelor Eurostat. Potrivit informațiilor statistice, în luna august, țara noastră are cea mai ridicată rată a inflației, din statele blocului comunitar, la 8,5%.

În acest timp, rata anuală a inflaţiei a rămas stabilă la nivelul , în luna august, la 2,4%.

Raportat la situația din luna precedentă, iulie, rata anuală a inflației a scăzut în nouă state membre și a rămas stabilă în alte patru țări. Datele arată că în alte 14 state, inclusiv România, inflația a crescut. Comparativ cu situaţia din luna iulie 2025, rata anuală a inflaţiei a scăzut în nouă state membre, a rămas stabilă în patru ţări şi a crescut în 14 state membre, inclusiv în România.

În zona euro, rata anuală a inflaţiei a rămas stabilă în luna august, la 2%, ţinta pe termen mediu propusă de Banca Centrală Europeană (BCE). Cea mai mare contribuţie la rata anuală a inflaţiei în zona euro a venit din partea serviciilor (1,44 puncte procentuale), urmate de alimente, alcool şi ţigări (0,62 puncte procentuale). În schimb, preţurile la energie au scăzut cu 0,19 puncte procentuale.

Care este situația în țara noastră

Conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS), în România rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,9% în luna august. Nivelul precedent a fost de 7,84%, înregistrat în luna iulie. Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, serviciile cu 9,85% iar mărfurile alimentare cu 8,92%.

„Indicele preţurilor de consum în luna august 2025 comparativ cu luna iulie 2025 a fost 102,10%. Rata inflaţiei de la începutul anului (august 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 8,1%. Rata anuală a inflaţiei în luna august 2025 comparativ cu luna august 2024 a fost 9,9%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (septembrie 2024 – august 2025) faţă de precedentele 12 luni (septembrie 2023 – august 2024) a fost 5,7%”, se arată în comunicatul INS.

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere, la 8,8%, prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2025. Precedenta estimare era de 4,6%. Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat, în august, că inflaţia va forma o „cocoaşă” în luna septembrie, când va fi înregistrat un vârf de 9,6 – 9,7%, iar la finalul anului va fi probabil peste 9%.

BNR estimează că inflația va scădea la 3% în decembrie 2026

Conducerea estimează că rata inflației va ajunge la 3% abia la sfârşitul lui 2026, comparativ cu 3,4% în prognoza anterioară. Nivelul actual al inflaţiei în România, de 9,9%, este foarte ridicat, dar conducerea BNR estimează că va scădea până la finalul anului viitor. Estimarea a fost făcută de economistul-şef al Băncii Naţionale a României (BNR), Valentin Lazea.

„Trebuie să spun că nivelul actual al inflaţiei de 9,9%, care este foarte ridicat, se datorează în mare măsură liberalizării preţurilor la energia electrică, care a contribuit cu 2,2 puncte procentuale la creşterea inflaţiei, majorării TVA, care a contribuit cu 1,6 la creşterea inflaţiei, şi majorării accizelor, care a contribuit cu 0,4% la inflaţie. Astfel, toate aceste trei măsuri, care au fost inevitabile pentru Guvern cu scopul reducerii deficitului, au contribuit la o creştere a inflaţiei de 4,2”, a spus Valentin Lazea.

Până în luna decembrie 2026, inflaţia ar trebui să scadă la aproximativ 3,5%. Ca să fie atinsă această țintă, ar fi nevoie de implementarea pachetului de austeritate, inclusiv de înghețarea salariilor în sectorul public , cu condiţia implementării complete a pachetului fiscal, inclusiv de prelungirea măsurii de îngheţare a salariilor din sectorul public.

„Oamenii trebuie să fie răbdători, să înţeleagă că va deveni mai suportabil. Va urma un alt şoc în aprilie 2026, când va avea loc liberalizarea preţurilor la gaze, iar impactul va fi probabil de aproximativ 0,6 asupra creşterii inflaţiei. Dar, per ansamblu, până în decembrie anul viitor, inflaţia ar trebui să scadă la aproximativ 3,5%, cu condiţia implementării complete a pachetului fiscal, inclusiv îngheţarea salariilor din sectorul public. Şi pentru că creşterea economică este atât de aproape de zero, nimeni nu vrea să fie învinovăţit pentru împingerea economiei în recesiune”, a mai spus Lazea.