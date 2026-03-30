Kaja Kallas, șefa diplomației UE, a catalogat drept „o încălcare a libertății religioase” decizia poliției israeliene de a-i interzice Patriarhului latin al Ierusalimului să intre în Biserica Sfântului Mormânt, în Duminica Floriilor catolice. Între timp, premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat că patriarhul Pierbattista Pizzaballa va avea din nou acces imediat la Biserica Sfântului Mormânt.

Kaja Kallas, furioasă pe decizia Israelului

„Decizia poliției israeliene de a-i interzice Patriarhului latin al Ierusalimului să intre în Biserica Sfântului Mormânt, în Duminica Floriilor catolice, este o încălcare a libertății religioase și a protecțiilor de lungă durată ce reglementează locurile sfinte.

Libertatea religioasă la Ierusalim trebuie să fie garantată fără excepție, pentru toate confesiunile. Caracterul multireligios al Ierusalimului trebuie protejat”, a transmis Kaja Kallas, pe

Patriarhul latin al Ierusalimului are din nou acces la Biserica Sfântului Mormânt

„Pentru prima dată de secole, liderii Bisericii au fost împiedicați să oficieze liturghia din Duminica Floriilor în Biserica Sfântului Mormânt”, a anunțat Patriarhia Latină a Ierusalimului, duminică.

Însă reprezentanții premierul Netanyahu au transmis că decizia poliției israeliene a fost motivată de „securitate” și nu a avut nicio „intenție răuvoitoare”

Luni, premierul israelian a anunţat că patriarhul latin al Ierusalimului, cardinalul Pierbattista Pizzaballa, imediat la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim.

„Am dat instrucțiuni autorităților competente să-i acorde cardinalului Pierbattista Pizzaballa un acces total și imediat la Biserica Sfântului Mormânt de la Ierusalim”, a transmis Netanyahu, pe rețeaua X.