Traian Avarvarei
30 mart. 2026, 12:33
„Pentru prima dată în ultimele secole". Șefa diplomației UE acuză Israelul de „încălcarea libertății religioase" la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim
Sursa foto: Pixabay
Kaja Kallas, șefa diplomației UE, a catalogat drept „o încălcare a libertății religioase” decizia poliției israeliene de a-i interzice Patriarhului latin al Ierusalimului să intre în Biserica Sfântului Mormânt, în Duminica Floriilor catolice. Între timp, premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat că patriarhul Pierbattista Pizzaballa va avea din nou acces imediat la Biserica Sfântului Mormânt.

Kaja Kallas, furioasă pe decizia Israelului

„Decizia poliției israeliene de a-i interzice Patriarhului latin al Ierusalimului să intre în Biserica Sfântului Mormânt, în Duminica Floriilor catolice, este o încălcare a libertății religioase și a protecțiilor de lungă durată ce reglementează locurile sfinte.

Libertatea religioasă la Ierusalim trebuie să fie garantată fără excepție, pentru toate confesiunile. Caracterul multireligios al Ierusalimului trebuie protejat”, a transmis Kaja Kallas, pe rețelele sociale.

Patriarhul latin al Ierusalimului are din nou acces la Biserica Sfântului Mormânt

„Pentru prima dată de secole, liderii Bisericii au fost împiedicați să oficieze liturghia din Duminica Floriilor în Biserica Sfântului Mormânt”, a anunțat Patriarhia Latină a Ierusalimului, duminică.

Însă reprezentanții premierul Netanyahu au transmis că decizia poliției israeliene a fost motivată de „securitate” și nu a avut nicio „intenție răuvoitoare”

Luni, premierul israelian a anunţat că patriarhul latin al Ierusalimului, cardinalul Pierbattista Pizzaballa, va avea din nou acces imediat la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim.

„Am dat instrucțiuni autorităților competente să-i acorde cardinalului Pierbattista Pizzaballa un acces total și imediat la Biserica Sfântului Mormânt de la Ierusalim”, a transmis Netanyahu, pe rețeaua X.

Citește și...
Spania închide spațiul aerian pentru aeronavele SUA implicate în războiul din Iran. Ce se întâmplă cu bazele americane
Externe
Spania închide spațiul aerian pentru aeronavele SUA implicate în războiul din Iran. Ce se întâmplă cu bazele americane
Patru state europene cer Israelului să renunțe la reintroducerea pedepsei cu moartea
Externe
Patru state europene cer Israelului să renunțe la reintroducerea pedepsei cu moartea
Trump anunță construirea unui complex sub sala de bal de la Casa Albă
Externe
Trump anunță construirea unui complex sub sala de bal de la Casa Albă
Netanyahu autorizează accesul patriarhului latin al Ierusalimului la Biserica Sfântului Mormânt. În Duminica Floriilor accesul i-a fost interzis
Externe
Netanyahu autorizează accesul patriarhului latin al Ierusalimului la Biserica Sfântului Mormânt. În Duminica Floriilor accesul i-a fost interzis
 Avioanele americane rămân pe aeroportul civil din Sofia. De ce autoritățile bulgare amână mutarea acestora
Externe
 Avioanele americane rămân pe aeroportul civil din Sofia. De ce autoritățile bulgare amână mutarea acestora
Trump, despre petrolul trimis Cubei: „Nu am nicio problemă, fie că este Rusia sau nu”
Externe
Trump, despre petrolul trimis Cubei: „Nu am nicio problemă, fie că este Rusia sau nu”
Starmer convoacă giganții din energie și finanțe. Impactul războiului din Iran, în centrul discuțiilor
Externe
Starmer convoacă giganții din energie și finanțe. Impactul războiului din Iran, în centrul discuțiilor
Germania: Un club a luat foc cu 750 de persoane înăuntru
Externe
Germania: Un club a luat foc cu 750 de persoane înăuntru
Lovitură pentru programul nuclear iranian. Uzină pentru producția de apă grea, scoasă din uz de Israel
Externe
Lovitură pentru programul nuclear iranian. Uzină pentru producția de apă grea, scoasă din uz de Israel
Scandalul din Duminica Floriilor de la Ierusalim ia amploare. Uniunea Europeană acuză o încălcare a libertăţii religioase
Externe
Scandalul din Duminica Floriilor de la Ierusalim ia amploare. Uniunea Europeană acuză o încălcare a libertăţii religioase
Ultima oră
14:36 - Abuzuri în lanț la Petroșani. Monica Iacob-Ridzi, acuzată de trucarea turneelor locale de tenis în favoarea fiicei. Răspunsul familiei Ridzi
14:32 - Tehnologie românească ajunge în spațiu: Satelitul EMISAR a fost lansat astăzi cu o rachetă SpaceX
14:24 - Surse: Bolojan pregătește, în primă fază, reducerea accizei la carburanți cu 10%. Cu cât s-ar ieftini benzina și motorina
14:21 - Vreme schimbătoare în România până pe 12 aprilie. Ce au transmis meteorologii
14:21 - Gigi Becali, la analize medicale după ce Mircea Lucescu a leșinat: „Vreau să trăiesc până la 105 ani. Eu la două săptămâni îmi pun singur perfuzie”
13:57 - Dorian Popa a pus la cale o nuntă atipică. Ce rochie spectaculoasă va purta viitoare soție
13:50 - Șefa TVR, Adriana Săftoiu, se plânge că are salariul prea mare: „Înmulțiți cu 10,5”
13:38 - O femeie a obținut 630.000 de euro și o mașină de la pacientul pe care îl îngrijea. Ce spune familia acestuia
13:24 - Sorin Grindeanu continuă turneul național pentru debarcarea lui Bolojan. Guvernul actual, desființat de șeful PSD (VIDEO)
13:22 - Spania închide spațiul aerian pentru aeronavele SUA implicate în războiul din Iran. Ce se întâmplă cu bazele americane