O femeie care a mers cu familia în Thassos, Grecia, și a făcut întâi o oprire în Bulgaria, la un apartament rezervat prin Booking, a povestit șocul prin care a trecut după ce și-a văzut copilul acoperit de ploșnițe. Mesajul ei, postat pe Facebook, i-a alertat și pe alți turiști. Unii au lăsat în comentarii sfaturi despre cum să gestionăm astfel de situații, să nu aducem ploșnițele acasă.

„Am decis să fac această postare pentru a trage un semnal de alarmă celor care, în drum spre Thassos, decid să înnopteze în Bulgaria! Noi obișnuiam să facem lucrul acesta și așa am făcut și anul acesta, dat fiind faptul că avem un copilaș de 3 ani și ni se pare obositor pentru el, dar și pentru noi să facem drumul dintr-una!

Am rezervat prin Booking un apartament foarte bine cotat, 9,7 mai exact! Este vorba despre Apartament Trayana!”, a început să povestească femeia, pe grupul „Forum Thassos”.

Ea a scris că și-a pus copilul la somn, apoi adulții au mers în zona de living să se mai relaxeze. Când s-a întors în camera copilului, „am aprins lanterna de la telefon pentru a nu-l deranja și efectiv am avut un șoc!!! Patul era plin de ploșnițe! Copilașul nostru era înconjurat efectiv de ! L-am trezit, am strâns imediat micul bagaj cu care venisem în apartament, nu înainte de a ne asigura că nu luăm vreuna de acolo și la 1 noaptea am plecat! Efectiv eram în stare de șoc, obosiți, nervoși și îngroziți! Băiețelul nostru este plin de mușcături!”.

Turista s-a mai plâns că angajații de la Booking n-au făcut nimic în legătură cu această situație: „Prin urmare, mare atenție unde vă cazați, oameni buni!”.

Unul dintre cei care au lăsat comentarii i-au mulțumit femeii pentru postare: „Mulțumesc pentru informație! Și noi făcusem rezervare la aceeași locație, acum o să anulez și o să-mi caut altceva. Sperăm că cel mic este okay! Toate cele bune!”.

Cum să ne asigurăm că nu aducem ploșnițele acasă, la întoarcerea din concediu

Mai multe persoane au lăsat sfaturi ce trebuie să facem ca să nu aducem ploșnițele acasă cu noi când ne întoarcem din , notează

