O simplă plimbare cu barca pe mare s-a transformat într-o lecție de viață pentru o de români, aflați în vacanță în . Atât tatăl, cât și copilul au fost surprinși de curenții mării, iar intervenția mamei a fost salvarea celor doi.

Cuprins:

Cum s-a întâmplat totul

O familie de români aflată în vacanță în Grecia au trecut prin clipe de coșmar când, după ce au închiriat o barcă și au ancorat în larg pentru o baie, lucrurile au scăpat de sub control, iar curenții marini i-ar fi tras atât pe tată, cât și pe unul dintre cei mici.

Copiii purtau veste de salvare, dar tatăl, a ales să intre fără aceasta în apă, încrezător în abilitățile sale. La scurt timp unul dintre copii a fost împins de curenți la distanță de barcă, iar tatăl a încercat să-l aducă înapoi, dar, curentul era prea puternic încât să mai revină și el.

Ce a declarat bărbatul când a văzut că soția sa a reușit să-l salveze

În doar câteva secunde, tatăl și fiul erau la peste 30 de metrii de barcă, luptându-se cu forțele mării. Situația a escaladat rapid, iar unica lor salvare a fost mama copiilor.

„Dădeam instrucțiuni soției să pornească barca, să coboare motorul, să urce ancora și să vină la noi. And she made it. Women power ”, a scris bărbatul pe Facebook, potrivit !

Ce spune bărbatul că va face de acum, înainte de a pleca în vacanțe

Povestea s-a încheiat cu bine, dar experiența a fost una traumatizantă pentru toată familia.

„Sfatul zilei… instruiți-vă pasagerii, sotiile, amantele… purtați vestele în permanență și întotdeauna cineva rămâne pe barcă”, a adăugat românul în mesajul său online, potrivit sursei citate.

Curenții marini pot deveni periculoși în doar câteva secunde, iar astfel de momente trebuie gestionate cu calm și cu o instruire prealabilă și neapărat cu echipament de protecție, aceste lucruri fac diferența între viață și moarte.