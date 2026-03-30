Starmer convoacă giganții din energie și finanțe. Impactul războiului din Iran, în centrul discuțiilor

Selen Osmanoglu
30 mart. 2026, 08:29
Prim-ministrul Regatului Unit, laburistul Keir Starmer. Sursa foto: Hepta.ro / DPA Images / Kirsty Wigglesworth
Cuprins
  1. Despre ce este vorba
  2. Strâmtoarea Ormuz, punct critic pentru economia globală
  3. Măsuri de securitate și poziționare strategică
  4. Mesajul lui Starmer

Premierul britanic Keir Starmer organizează luni o întâlnire de urgență cu lideri din energie, transport și finanțe, pe fondul tensiunilor generate de războiul din Iran și al efectelor economice globale tot mai vizibile.

Despre ce este vorba

Premierul britanic Keir Starmer va reuni luni, la Downing Street, actori-cheie din mediul de afaceri și oficiali guvernamentali pentru a analiza consecințele războiului din Iran, potrivit unui anunț făcut de autoritățile britanice, conform Agerpres.

La masa rotundă vor participa reprezentanți ai unor companii majore din sectorul energetic, precum Shell și BP, dar și din transport și finanțe, inclusiv Maersk, HSBC, Goldman Sachs și Lloyd’s of London, unul dintre cele mai importante centre globale de asigurări.

Întâlnirea va avea loc chiar la reședința oficială a premierului, într-un moment în care piețele internaționale sunt deja afectate de instabilitatea din Orientul Mijlociu.

Strâmtoarea Ormuz, punct critic pentru economia globală

Conflictul, început pe 28 februarie în urma atacurilor aeriene lansate de Israel și Statele Unite asupra Iranului, a dus la o reacție dură din partea Teheranului. Blocarea aproape completă a strâmtorii Ormuz (rută esențială pentru transportul global de petrol și gaze naturale lichefiate) a generat o creștere semnificativă a prețurilor la energie.

Această zonă este crucială pentru economia mondială, prin ea tranzitând aproximativ o cincime din producția globală de hidrocarburi. În acest context, efectele se resimt deja la nivel internațional, inclusiv în costul vieții pentru populație.

Măsuri de securitate și poziționare strategică

Mai multe state, printre care Franța și Regatul Unit, au mobilizat resurse militare în regiune pentru a intercepta eventuale atacuri iraniene. De asemenea, Londra permite Statelor Unite utilizarea unor baze militare pentru operațiuni descrise drept „defensive”.

În cadrul discuțiilor de luni, Comandantul operațiunilor maritime va „prezenta situația securității maritime în strâmtoarea Ormuz și în întreg Orientul Mijlociu”, conform comunicatului oficial.

Mesajul lui Starmer

Premierul britanic urmează să transmită un mesaj clar privind necesitatea reducerii tensiunilor: „dezescaladarea este cea mai bună modalitate de a reduce impactul războiului asupra costului vieții”.

În paralel cu această întâlnire, Keir Starmer va lansa și campania Partidului Laburist pentru alegerile locale din 7 mai, într-un moment dificil din punct de vedere politic. Popularitatea sa a scăzut semnificativ de la preluarea mandatului, în iulie 2024.

Totodată, liderul britanic își va apăra decizia de a nu implica direct Regatul Unit în operațiuni ofensive în conflictul cu Iranul, subliniind prioritățile guvernului său: „Ne vom proteja forțele, populația și aliații noștri din regiune”, urmează să declare acesta.

