Iranul vrea să impună pentru navele comerciale care doresc să tranziteze prin . Este replica pe care oficialii de la Teheran o dau la amenințările lui Donald Trump.

Iranul vrea să taxeze traficul prin Ormuz

a amenințat cu atacuri și bombardamente dacă Iranul nu va redeschide traficul naval prin Ormuz. Considerată o cale navigabilă de interes strategic, prin care tranzitează 20% din petrolul mondial, strâmtoarea este în apele teritoriale iraniene. După izbucnirea din Orientul Mijlociu, strâmtoarea a fost închisă de facto pentru navele comerciale. Nimeni nu riscă tranziteze zona de teama unor eventuale atacuri.

În replică la amenințările venite de la Casa Albă, parlamentul iranian intenționează să adopte o lege care să-i permită să perceapă taxe de tranzit pentru mărfurile care trec prin Ormuz, informează EFE care citează agenția de știri Tasnim. Informația a fost confirmată de Mohammad Reza Rezaei Kochi, preşedintele comisiei pentru afaceri civile a parlamentului de la Teheran.

„Urmărim un proiect de lege care să recunoască legal suveranitatea, controlul şi supravegherea Iranului asupra Strâmtorii Ormuz şi care să genereze, de asemenea, o sursă de venit pentru ţară prin colectarea taxelor”, a declarat Mohammad Reza Rezaei Kochi potrivit agenţiei de ştiri Tasnim.

Potrivit sursei citate, plata acestei taxe va garanta navelor comerciale securitatea de-a lungul drumului pe care îl parcurg prin Strâmtoarea Ormuz.

legea va fi adoptată în următoarea perioadă

Mohammad Reza Rezaei Kochi a declarat că proiectul de lege are ca termen de elaborare săptămâna viitoare, care începe sâmbătă, conform calendarului iranian. Ulterior, documentul va fi supus dezbaterii parlamentare, iar apoi adoptat. După ce va intra în vigoare, legea va permite ca Iranul să-și asume supraveghrea strâmtorii și să gestioneze traficul.

De la începutul războiului, Republica Islamică a ţinut Strâmtoarea Ormuz închisă pentru „dușmanii săi”. Este vorba, în soecial de aliații occidentali ai Statelor Unite. Zona a fost tranzitată, cu permisiunea Teheranului, de petroliere din anumite țări, considerate prietene, precum Thailanda şi India.

Blocarea strâmtorii a provocat o creștere a cotațiilor petrolului, dat fiind că Ormuz este vitală pentru comerțul global cu energie. Confruntat cu tot mai multe critici, pentru războiul declanșat, Donald Trump a cerut redeschiderea trecerii. Ba chiar a amenințat cu noi atacuri și bombardamente. În ciuda acestor amenințări, Teheranul a refuzat.