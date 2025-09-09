Surprinzător! Cum era un bărbat să ajungă la închisoare din cauza unei vacanțe

Un bărbat de 31 de ani din Obersteiermark, Austria, înregistrat la AMS (Agenția de Piață a Muncii din Austria) ca șomer, nu a anunțat două săptămâni de petrecute la mătușa sa din de Anul Nou, iar asta îl putea băga la închisoare. Această omisiune a fost judecată drept tentativă de fraudă.

Cuprins:

Care a fost contextul personal al bărbatului

Cum a aflat AMS despre vacanță

Ce reguli a constatat instanța că au fost încălcate

Ce s-a întâmplat după proces

Care a fost contextul personal al bărbatului

Anul precedent, acesta a fost reținut mai multe luni în arest preventiv pentru vătămare corporală. „După acea experiență, nu m-am simțit bine psihic”, a declarat el, conform , explicând că a dorit să se recupereze la mătușa sa din Grecia.

Cum a aflat AMS despre vacanță

Judecătorul Michael Auracher a cerut consilieri AMS să clarifice situația. Potrivit acestuia, bărbatul nu i-a spus direct că pleacă în străinătate.

„Nu mi-a spus nimic; altfel aș fi consemnat în dosar, deoarece plata se face retroactiv și pentru acea perioadă nu ar fi primit bani”, a precizat judecătorul.

Doar după ce ministerul a trimis o notificare oficială, consiliera a cerut biletele de avion și a sistat plățile. Bărbatul susține că a menționat că merge la mătușa sa, dar aceasta nu a înțeles, iar faptul că locuiește în Grecia nu putea fi intuit.

Ce reguli a constatat instanța că au fost încălcate

Instanța a subliniat că semnarea cererii AMS implică respectarea obligațiilor de notificare, inclusiv anunțarea deplasărilor în străinătate. Nerespectarea acestei obligații poate fi considerată tentativă de fraudă, chiar dacă nu există intenția de a înșela instituția.

Astfel, judecătorul a decis două luni cu suspendare, menționând că este evident că bărbatul nu este un „mare escroc”.

„Este clar că nu sunteți un mare escroc. Dar trebuie să acceptați intenția condiționată”, a spus el. Bărbatul s-a arătat destul de confuz, auzind mențiunea judecătorului: „Nu pricep nimic. Doar pentru că nu am anunțat AMS-ul trebuie să merg la închisoare?”.

Ce s-a întâmplat după proces

Tânărul a evitat închisoarea și și-a găsit un loc de muncă, fiind nevoit să se adapteze situației și să accepte orice oportunitate de angajare.

„Nu e ceea ce am învățat eu, dar muncă e muncă”, a spus bărbatul.