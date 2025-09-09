B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Surprinzător! Cum era un bărbat să ajungă la închisoare din cauza unei vacanțe

Surprinzător! Cum era un bărbat să ajungă la închisoare din cauza unei vacanțe

Elena Boruz
09 sept. 2025, 22:57
Surprinzător! Cum era un bărbat să ajungă la închisoare din cauza unei vacanțe
Sursa foto: Freepik

Un bărbat de 31 de ani din Obersteiermark, Austria, înregistrat la AMS (Agenția de Piață a Muncii din Austria) ca șomer, nu a anunțat două săptămâni de concediu petrecute la mătușa sa din Grecia de Anul Nou, iar asta îl putea băga la închisoare. Această omisiune a fost judecată drept tentativă de fraudă. 

Cuprins:

  • Care a fost contextul personal al bărbatului
  • Cum a aflat AMS despre vacanță
  • Ce reguli a constatat instanța că au fost încălcate
  • Ce s-a întâmplat după proces

Care a fost contextul personal al bărbatului

Anul precedent, acesta a fost reținut mai multe luni în arest preventiv pentru vătămare corporală. „După acea experiență, nu m-am simțit bine psihic”, a declarat el, conform Heute, explicând că a dorit să se recupereze la mătușa sa din Grecia.

Cum a aflat AMS despre vacanță

Judecătorul Michael Auracher a cerut consilieri AMS să clarifice situația. Potrivit acestuia, bărbatul nu i-a spus direct că pleacă în străinătate.

„Nu mi-a spus nimic; altfel aș fi consemnat în dosar, deoarece plata se face retroactiv și pentru acea perioadă nu ar fi primit bani”, a precizat judecătorul.

Doar după ce ministerul a trimis o notificare oficială, consiliera a cerut biletele de avion și a sistat plățile. Bărbatul susține că a menționat că merge la mătușa sa, dar aceasta nu a înțeles, iar faptul că locuiește în Grecia nu putea fi intuit.

Ce reguli a constatat instanța că au fost încălcate

Instanța a subliniat că semnarea cererii AMS implică respectarea obligațiilor de notificare, inclusiv anunțarea deplasărilor în străinătate. Nerespectarea acestei obligații poate fi considerată tentativă de fraudă, chiar dacă nu există intenția de a înșela instituția.

Astfel, judecătorul a decis două luni cu suspendare, menționând că este evident că bărbatul nu este un „mare escroc”.

„Este clar că nu sunteți un mare escroc. Dar trebuie să acceptați intenția condiționată”, a spus el. Bărbatul s-a arătat destul de confuz, auzind mențiunea judecătorului: „Nu pricep nimic. Doar pentru că nu am anunțat AMS-ul trebuie să merg la închisoare?”.

Ce s-a întâmplat după proces

Tânărul a evitat închisoarea și și-a găsit un loc de muncă, fiind nevoit să se adapteze situației și să accepte orice oportunitate de angajare.

„Nu e ceea ce am învățat eu, dar muncă e muncă”, a spus bărbatul.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
O tânără româncă s-a sinucis într-un penitenciar din Italia. Cum s-a produs tragedia
Externe
O tânără româncă s-a sinucis într-un penitenciar din Italia. Cum s-a produs tragedia
Jocuri geopolitice în Orientul Mijlociu. SUA a avertizat Qatarul în legătură cu atacul israelian
Externe
Jocuri geopolitice în Orientul Mijlociu. SUA a avertizat Qatarul în legătură cu atacul israelian
Soțul amantei lui Andy Byron, fostul CEO al companiei Astronomer, a oferit prima reacție, în urma incidentului de la concertul Coldplay. Ce a transmis acesta
Externe
Soțul amantei lui Andy Byron, fostul CEO al companiei Astronomer, a oferit prima reacție, în urma incidentului de la concertul Coldplay. Ce a transmis acesta
Franța are un nou premier. Macron îl înlocuiește pe Francois Bayrou cu Sébastien Lecornu
Externe
Franța are un nou premier. Macron îl înlocuiește pe Francois Bayrou cu Sébastien Lecornu
IDF bombardează capitala Qatarului. Israelul anunță că a vizat lideri Hamas. Casa Albă a confirmat că a știut despre atac. Presa locală anunță că au fost ucise cinci persoane. UPDATE
Externe
IDF bombardează capitala Qatarului. Israelul anunță că a vizat lideri Hamas. Casa Albă a confirmat că a știut despre atac. Presa locală anunță că au fost ucise cinci persoane. UPDATE
Hotelul în care se afla Florinel Coman a fost zguduit de bombardamentele din Doha! Ce a postat soția fotbalistului
Externe
Hotelul în care se afla Florinel Coman a fost zguduit de bombardamentele din Doha! Ce a postat soția fotbalistului
Tensiunile din Nepal escaladează. Clădirea Parlamentului a fost incendiată, iar soția unui fost premier a murit în urma atacurilor protestatarilor
Externe
Tensiunile din Nepal escaladează. Clădirea Parlamentului a fost incendiată, iar soția unui fost premier a murit în urma atacurilor protestatarilor
Copil de 2 ani, lăsat de părinți în portbagaj. Cum a fost salvat băiețelul
Externe
Copil de 2 ani, lăsat de părinți în portbagaj. Cum a fost salvat băiețelul
Cea mai fericită zi din viața lor s-a transformat într-un coșmar! Ce au pățit doi proaspăt căsătoriți, în timp ce făceau pozele pentru nuntă
Externe
Cea mai fericită zi din viața lor s-a transformat într-un coșmar! Ce au pățit doi proaspăt căsătoriți, în timp ce făceau pozele pentru nuntă
Mega scandal regal! Au apărut fotografii nemaivăzute până acum cu Meghan Markle, pe un iaht de lux. Cine e bărbatul cu care se săruta și cu cine se mai afla acolo
Externe
Mega scandal regal! Au apărut fotografii nemaivăzute până acum cu Meghan Markle, pe un iaht de lux. Cine e bărbatul cu care se săruta și cu cine se mai afla acolo
Ultima oră
23:27 - O tânără româncă s-a sinucis într-un penitenciar din Italia. Cum s-a produs tragedia
23:26 - Alimentele recomandate de un dietician renumit pentru prevenirea demenței
23:17 - Marius Budăi îl contrazice pe Bolojan. În ce condiții poate fi majorată vârsta de pensionare (VIDEO)
22:53 - Antonia și-a surprins fanii cu o serie de fotografii îndrăznețe. Cum a reacționat Alex Velea
22:29 - Grăsime pe dulapurile din bucătărie? Află cum poți scăpa de ea
22:27 - Trafic restricționat pe DN1, ca urmare a lucrărilor la stația de metrou „Otopeni”. Rute alternative
22:11 - Jocuri geopolitice în Orientul Mijlociu. SUA a avertizat Qatarul în legătură cu atacul israelian
22:09 - Vești bune pentru pensionarii din România! Cine va primi bani în plus, în această lună
22:00 - Soțul amantei lui Andy Byron, fostul CEO al companiei Astronomer, a oferit prima reacție, în urma incidentului de la concertul Coldplay. Ce a transmis acesta
22:00 - Atac cu cuțitul într-o localitate din județul Constanța. Două persoane au ajuns la spital