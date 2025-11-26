B1 Inregistrari!
Mirela Ionela Achim
26 nov. 2025, 16:48
Sursa foto: Igor Turcan / Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova Facebook
  1. O dronă rusească a căzut peste o casă în Republica Moldova
  2. Mesajul Ministerului de Externe de la Chișinău

Șase drone au intrat ilegal în spațiul aerian al Republicii Moldova, una prăbușindu-se peste o casă. Ministerul de Externe de la Chișinău l-a convocat pe ambasadorul rus pentru a-i înainta o notă de protest. Ajuns la minister, Oleg Ozerov a fost întâmpinat de… drona prăbușită.

O dronă rusească a căzut peste o casă în Republica Moldova

Ministerul Apărării din Republica Moldova a detectat, marți dimineață, nu mai puțin de șase drone rusești în spațiul aerian al țării.
Una dintre drone a căzut pe acoperişul unei case din satul Cuhureştii de Jos, raionul Floreşti.

În urma incidentului, Ministerul de Externe din Republica Moldova l-a convocat la sediu pe Oleg Ozerov, ambasadorul Rusiei la Chișinău, pentru a-i înainta o notă de protest. Ambasadorul a fost întâmpinat la sediul MAE moldovean chiar de drona rusească prăbușită.

Mesajul Ministerului de Externe de la Chișinău

„Ministerul Afacerilor Externe a convocat astăzi ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău și i-a înmânat o notă de protest în legătură cu survolarea ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova de către șase drone, la data de 25 noiembrie 2025.

Ministerul a calificat aceste acțiuni drept absolut inadmisibile, subliniind că ele reprezintă o încălcare gravă a suveranității Republicii Moldova și o amenințare directă la adresa securității naționale și regionale. MAE a reiterat apelul către Federația Rusă de a evita orice acțiuni care pun în pericol securitatea țării noastre și de a respecta cu strictețe normele internaționale, precum și suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova.

Totodată, Ministerul a solicitat Ambasadei Federației Ruse să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea repetării unor incidente similare”, a transmis Ministerul de Externe din Republica Moldova, după acest incident.

