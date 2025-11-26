Șase drone au intrat ilegal în spațiul aerian al Republicii Moldova, una prăbușindu-se peste o casă. Ministerul de Externe de la Chișinău l-a convocat pe ambasadorul rus pentru a-i înainta o notă de protest. Ajuns la minister, Oleg Ozerov a fost întâmpinat de… drona prăbușită.

O dronă rusească a căzut peste o casă în Republica Moldova

Ministerul Apărării din Republica Moldova a detectat, marți dimineață, nu mai puțin de șase drone rusești în spațiul aerian al țării.

Una dintre drone din satul Cuhureştii de Jos, raionul Floreşti.

În urma incidentului, Ministerul de Externe din Republica Moldova l-a convocat la sediu pe Oleg Ozerov, ambasadorul Rusiei la Chișinău, pentru a-i înainta o notă de protest. Ambasadorul a fost întâmpinat la sediul MAE moldovean chiar de drona rusească prăbușită.

Mesajul Ministerului de Externe de la Chișinău

„Ministerul Afacerilor Externe a convocat astăzi ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău și i-a înmânat o notă de protest în legătură cu survolarea ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova de către șase drone, la data de 25 noiembrie 2025.

Ministerul a calificat aceste acțiuni drept absolut inadmisibile, subliniind că ele reprezintă o încălcare gravă a suveranității Republicii Moldova și o amenințare directă la adresa securității naționale și regionale. MAE a reiterat apelul către Federația Rusă de a evita orice acțiuni care pun în pericol securitatea țării noastre și de a respecta cu strictețe normele internaționale, precum și suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova.

Totodată, Ministerul a solicitat Ambasadei Federației Ruse să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea repetării unor incidente similare”, Ministerul de Externe din Republica Moldova, după acest incident.