O dronă s-a prăbușit peste o casă dintr-o localitate din Republica Moldova, în contextul unui atac masiv, lansat de forțele ruse asupra Ucrainei. Autoritățile de la Chișinău au transmis că șase dispozitive au survolat spațiul aerian moldovean.

Alertă de dronă în Republica Moldova

O un dispozitiv fără pilot s-a prăbușit pe acoperișul unei case dintr-0 localitate din . Potrivit autorităților drona face parte dintr-un grup de alte șase dispozitive care au survolat spațiul aerian moldovean. Autoritățile din România au emis o alertă de securitate pentru mai multe județe din estul țării.

„Acum câteva minute, într-o livadă din localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Florești, pe casa paznicului a căzut o dronă. Echipa Secției tehnico-explozivă a Poliției se deplasează la fața locului. Persoanele au fost evacuate și perimetrul izolat de polițiștii din Florești”, a transmis Poliția din Republica Moldova.

Mesajul, postat pe Facebook, a fost însoțit de o fotografie în care apare dispozitivul așezat pe o acoperișul unei case. Totodată, ministerul Apărării de la Chișinău a anunțat apoi că mai multe drone au fost detectate în spațiul aerian al țării.

„În urma atacului masiv asupra Ucrainei, în noaptea de luni spre marți, sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat, în dimineața zilei de 25 noiembrie 2025, șase drone care traversau neautorizat spațiul aerian național”, a transmis Ministerul Apărării din Republica Moldova.

Anunțul autorităților de la Chișinău

au transmis că mai multe dispozitive fără pilot au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova. Prima dronă a fost depistată pe direcția localităților Vinogradovca – Vulcănești. Aceasta și-a schimbat direcția spre frontiera de stat cu România, în zona dintre localitățile Colibași, raionul Cahul și Vadul lui Isac.

Potrivit sursei citate, aparatul a traversat spațiul aerian la o altitudine de aproximativ 1500 de metri.

Ulterior, alte cinci drone au fost observate de sistemele de supraveghere traversând spațiul aerian al localităților Dondușeni, Orhei, Bender, Vadul lui Vodă și Florești. Una dintre cele cinci drone a căzut pe acoperișul unei case în Satul Cuhureștii de Jos, raionul Florești. În acest moment, nu este clară proveniența dronei.

În mesaj, Ministerul Apărării de la Chișinău îi îndemnă pe oameni „să anunțe orice obiect neautorizat observat și să nu atingă niciun obiect căzut la sol, dar să informeze autoritățile”.

Ministerul Apărării a emis o alertă de dronă

Ministerul Apărării din România a emis o alertă, iar mai multe aeronave de luptă au fost ridicate marți dimineață de la sol. Două drone au fost detectate în apropierea spațiului aerian românesc în jurul orei 6:30Aparatele, din Baza 57 Mihail Kogălniceanu, au decolat după ce radarele au depistat ținte care au încălcat spațiul aerian național, a anunțat .

O dronă s-a deplasat peste teritoriul județele Tulcea, Galați și Vrancea. Aceasta a fost depistată în jurul orei 9:40. La ora 10.00 au încetat alertele în cele trei județe, după ce aparatul urmărit nu a mai apărut pe radarele MApN.