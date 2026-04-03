Tiger Woods, surprins de camerele poliției după accident. Campionul l-a sunat Donald Trump (VIDEO)

Un incident rutier aparent banal s-a transformat într-un scandal major după ce imaginile surprinse de camerele bodycam ale poliției au scos la iveală detalii neașteptate despre comportamentul lui Tiger Woods imediat după accident. Golferul american a fost implicat într-un accident în Florida, iar reacțiile sale, inclusiv un apel către fostul președinte Donald Trump, au stârnit controverse.

„Vorbeam cu președintele!” – replica care a șocat pe toată lumea

Imediat după impact, Woods nu părea conștient de gravitatea situației. Dezorientat, cu ochii pierduți și mișcări lente, acesta le-a spus polițiștilor ceva ce i-a lăsat fără cuvinte:

„Vorbeam cu președintele.”

, sportivul chiar încerca să folosească telefonul, sugerând că discutase sau voia să discute cu Donald Trump. Relația apropiată dintre cei doi este cunoscută, dar momentul ales a ridicat numeroase semne de întrebare.

Scene halucinante: „Sunt arestat?”

Momentul în care polițiștii îi spun că urmează să fie încătușat este pur și simplu incredibil. Woods pare complet rupt de realitate:

„Sunt arestat?”

Replica vine după ce ofițerii îi explică, calm dar ferm, că este suspect de conducere sub influență. Confuzia lui este evidentă, iar reacțiile lente și incoerente întăresc suspiciunile.

JUST IN: Tiger Woods called President Trump from the scene of his rollover crash before his DUI arrest, per TMZ. „I was just talking with the President.” — Resist Wire (@ResistWire)

Ce pastile au găsit polițiștii la Tiger Woods

În timpul controlului, agenții au găsit în buzunarul sportivului două pastile, identificate ulterior ca fiind Norco, un analgezic opioid pe bază de hidrocodonă.

Întrebat despre acestea, Woods a răspuns simplu:

„Este Norco.”

Deși testul de alcoolemie a fost negativ, polițiștii au considerat că starea sa era afectată de medicamente sau alte substanțe. Tiger Woods a refuzat ulterior testul de urină.

Filmările arată că Woods a fost supus unor teste de sobrietate, pe care le-a efectuat cu dificultate. El părea letargic și dezorientat, având probleme în a urma instrucțiunile polițiștilor.

A vorbit Tiger Woods cu Donald Trump?

Întrebat despre accidentul lui Woods, a spus că Woods este un „prieten foarte apropiat”, adăugând:

„Îmi pare foarte rău. Are unele dificultăţi. A avut loc un accident şi asta e tot ce ştiu. Este o persoană extraordinară, un om extraordinar, dar are unele dificultăţi.”

Trump a declarat anterior că Woods urmează un tratament este „un lucru bun” şi că el crede că jucătorul de golf „va fi în formă maximă”.

De menționat este că Tiger Woods are o relaţie cu Vanessa Trump, fosta soţie a celui mai mare fiu al preşedintelui, Donald Trump Jr.

Donald Trump on Tiger Woods: „I feel so badly… There was an accident and that’s all I know. A very close friend of mine – he’s an amazing person, an amazing man.” — AZ Intel (@AZ_Intel_)

Publicarea imaginilor de pe camera corporală vine la o zi după ce Woods a primit aprobarea unui judecător din Florida de a părăsi Statele Unite pentru a intra într-o unitate de tratament completă cu internare.