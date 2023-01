TikTok și Instagram au devenit capcane mortale pentru soldații ruși din Ucraina. Cum este interceptată și decimată Armata lui Putin (VIDEO)

Folosirea telefoanelor mobile de către rușii care luptă în Ucraina pentru a se filma și pentru a posta apoi pe rețelele de socializare se dovedește fatală pentru armata lui Putin, susțin experții. Trupele ucrainene reușesc să îi intercepteze în acest fel și să îi lovească cu o precizie maximă după ce forțele Moscovei postează detalii despre locația lor pe rețelele de socializare Instagram, TikTok sau Snapchat, susțin experți consultați de .

Experții sunt de părere că utilizarea neaprobată a smartphone-urilor de către soldații ruși a ajutat forțele ucrainene să execute atacuri devastatoare cu rachete în locurile în care erau staționate trupele ruse.

„Când un soldat își deschide telefonul mobil, este ca și cum ar aprinde o țigară când este de gardă. Dintr-o dată soldații sunt imediat vizibili în rețea și, de asemenea, ei îi fac inamicului favoarea de a-și prezenta locația, oferind coordonatele GPS exacte. Dacă ești un comandant ucrainean și te uiți la o hartă tactică live pe o tabletă, observi ceea ce crezi că este un depozit de muniție – când ai de fapt o grămadă de soldați ruși singuri și nefericiți care încep să sune acasă. Ei devin ținte active, în timp real, pe tableta ta. În acest moment știi unde să-ți concentrezi artileria și rachetele, așa că ataci cu ceea ce ai la dispoziție.”, susține Tim Blackmore, profesor la Faculty of Information & Media Studies de la University of Western Ontario din Canada.

Chiar în noaptea de Revelion, forțele Ucrainei asupra unei baze militare rusești din Makiivka ocupată în regiunea Donețk, în urma căruia 400 de militari ruși ar fi fost uciși și alți 300 răniți.

