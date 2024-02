Tragedie aviatică în Marea Mediterană. O aeronavă militară americană s-a prăbușit

Un avion militar american s-a prăbușit în estul Mării Mediterană, vineri, potrivit Comandamentului SUA din Europa. Aeronava desfășura operațiuni de antrenament în momentul incidentului, conform comunicatului, scrie

Cauza prăbușirii aeronavei este în prezent sub investigație, conform declarației oficiale. Până în acest moment, nu există indicii care să sugereze că aceasta ar fi fost doborât.

✈️Tragic News: US Military Plane Crashes in Mediterranean Waters! An American military aircraft tragically crashed during training, leaving many questions. While an investigation is underway, no signs of hostile activity have been found.

— The Eyes Source (@theeyessource)