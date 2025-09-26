B1 Inregistrari!
Traian Băsescu, despre o eventuală victorie a socialiștilor în Republica Moldova: „Nu poate fi exclusă ipoteza unei baze militare anti-NATO, anti-România”

George Lupu
26 sept. 2025, 17:16
Foto: Traian Băsescu / Facebook
Cuprins
  1. Ce spune Traian Băsescu despre alegerile din Republica Moldova
  2. Ce ar însemna o victorie a socialiștilor

Fostul președinte Traian Băsescu a afirmat vineri în emisiunea “Politica zilei”, cu Ioana Constantin, că alegerile din Republica Moldova au o miză formidabilă, nu doar pentru moldoveni, ci și pentru România și pentru Ucraina:

Ce spune Traian Băsescu despre alegerile din Republica Moldova

“În Moldova avem două blocuri mari care sunt în confruntare: blocul socialist care vrea aducerea țării sub controlul Moscovei și acest bloc este format din patru partide, partidul fostului președinte Dodon, partidul fostului președinte Voronin, partidul domnului Tarlev și partidul Irinei Vlah, fosta baștană a Găgăuziei care înțeleg că a fost exclus, dar electoratul va merge către votul socialiștilor. Pe de altă parte avem PAS, partidul Maiei Sandu, care este aparent la egalitate cu socialiștii și care este opțiunea proeuropeană și pro-România”.

Riscul ca socialiștii să câștige alegerile nu este mic, a afirmat Traian Băsescu, care a precizat că sunt mulți moldoveni nemulțumiți de nivelul de trai din Republica Moldova.

Pe de altă parte, Republica Moldova are un milion de cetățeni cu dublă cetățenie, a Republicii Moldova și a României, care lucrează în Europa.

“Mulți dintre ei lucrează în România și trăiesc aici. Eu la această categorie fac apel în mod deosebit să meargă la vot, pentru că de votul lor depinde ce se va întâmpla în Republica Moldova, începând de a doua zi după alegeri, începând cu 29 septembrie. Practic, Republica Moldova dacă va câștiga partidul Maiei Sandu va începe anul viitor negocierile de aderare la UE. Dacă va câștiga blocul socialist, tot efortul de îndreptare către UE și resursele cheltuite sunt pierdute iar Republica Moldova devine o țară care nu ne mai este prietenă la frontiera de est, ci devine o țară guvernată după interesele lui Putin. Aici riscul este foarte mare pentru noi și pentru Ucraina”.

Ce ar însemna o victorie a socialiștilor

Traian Băsescu a avertizat că dacă vor câștiga socialiștii în Republica Moldova ar putea fi construite baze militare ruse, anti-NATO sau anti-România:

“Rar, foarte rar se întâmplă ca soarta unei țări, a unui popor să fie decisă chiar de votul poporului. De cele mai multe ori poporul votează, pe urmă partidele trebuie să decidă. Republica Moldova este în situația în care dacă va câștiga PAS-ul, guvernarea se va menține a fi proeuropeană, cu apropiere și de România, va fi o guvernare în favoarea Ucrainei. Pe când, dacă vor câștiga socialiștii, la Chișinău vom avea un guvern ostil României și promoscovit. Va fi un parlament prorus. În Republica Moldova se poate întâmpla orice, inclusiv ideea că s-ar putea consolida o bază militară anti-NATO, anti-România. O astfel de ipoteză nu poate fi exclusă. Republica Moldova riscă să devină un Kaliningrad, dar mult mai la sud. Este esențial ce vor face cetățenii din afara Republicaii Moldova”.

De asemenea, fostul pre;edinte a mai spus că victoria Maiei Sandu și câștigarea referendumului proeuropean s-au datorat diasporei:

“Nu avem decât să îi rugăm pe cei care lucrează în afara Republcii Moldova, inclusiv și în mod deosebit pe cei care se află pe teritoriul României să meargă la vot, pentru că de votul lor depinde viitorul lor”.

