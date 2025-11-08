B1 Inregistrari!
Externe » Trei astronauți chinezi au rămas blocați în spațiu după ce capsula lor de întoarcere a fost lovită. Cum urmează să fie readuși pe Pământ

Trei astronauți chinezi au rămas blocați în spațiu după ce capsula lor de întoarcere a fost lovită. Cum urmează să fie readuși pe Pământ

08 nov. 2025, 09:00
Trei astronauți chinezi au rămas blocați în spațiu după ce capsula lor de întoarcere a fost lovită. Cum urmează să fie readuși pe Pământ
Sursa foto: AXIOM SPACE
Cuprins
  1. Ce a transmis Agenția Spațială Chineză despre cazul celor trei astronauți blocați în spațiu
  2. Ce au făcut astronauții vreme de șase luni pe stația spațială
  3. Câte misiuni cu echipaj uman a finalizat China

Trei astronauți au rămas blocați în spațiu după ce capsula lor de întoarcere a fost lovită de „resturi orbitale”. Wang Jie, Chen Zhongrui și Chen Dong, care făceau parte din misiunea spațială Shenzhou-20, au zburat către stația spațială Tiangong în aprilie. Erau așteptați să se întoarcă ieri, după o misiune de șase luni. Echipajul Shenzhou-21, trimis să-i înlocuiască, sosise deja în weekend.

Ce a transmis Agenția Spațială Chineză despre cazul celor trei astronauți blocați în spațiu

Referitor la imposibilitatea celor trei astronauți de a se întoarce pe Pământ, Agenția Spațială Chineză a declarat: „Se suspectează că nava spațială cu echipaj uman Shenzhou-20 a fost lovită de o mică bucată de resturi orbitale, iar evaluarea impactului și a riscurilor asociate este în curs de desfășurare.

Pentru a asigura sănătatea și siguranța astronauților și finalizarea cu succes a misiunii, s-a decis ca întoarcerea inițial planificată a Shenzhou-20 pe 5 noiembrie să fie amânată”.

Autoritățile nu au precizat când a avut loc incidentul – și nu s-a dezvăluit dacă Shenzhou-20 a fost lovită de resturi în timpul zborului sau când s-a andocat la stația spațială.

Yu Jun, un om de știință cunoscut online sub numele de Steed’s Scarf, a declarat că un plan de rezervă ar putea fi activat dacă nava spațială este considerată nesigură pentru întoarcere.

„Shenzhou-22 și Long March 2F (lansatorul) sunt în așteptare. Aceasta este procedura noastră de urgență și sunt pregătite să-i aducă acasă pe astronauții noștri în siguranță, dacă este nevoie”, a declarat Yu Jun, potrivit Metro.

Ce au făcut astronauții vreme de șase luni pe stația spațială

În timpul misiunilor de șase luni, astronauții îndeplinesc diferite sarcini, inclusiv repararea daunelor aduse avanpostului orbital.

Presa de stat a declarat că, la începutul acestei săptămâni, echipajele Shenzhou-20 și Shenzhou-21 s-au bucurat de o friptură de pui gătită la primul cuptor al stației spațiale. Cuptorul a fost livrat de echipa Shenzhou-21.

Marți, echipajele Shenzhou-20 și Shenzhou-21 au organizat o ceremonie de predare.

Câte misiuni cu echipaj uman a finalizat China

China a continuat să-și extindă programul spațial. Până în prezent, a finalizat 37 de zboruri și șase misiuni cu echipaj uman. De asemenea, are în plan trimiterea astronauți pe Lună până la sfârșitul deceniului.

Chen Dong, comandantul navei Shenzhou-20, deține recordul în China pentru cea mai lungă perioadă petrecută în spațiu, cu un total de 380 de zile.

