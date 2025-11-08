Trei astronauți au rămas blocați în spațiu după ce capsula lor de întoarcere a fost lovită de „resturi orbitale”. Wang Jie, Chen Zhongrui și Chen Dong, care făceau parte din misiunea spațială Shenzhou-20, au zburat către stația spațială Tiangong în aprilie. Erau așteptați să se întoarcă ieri, după o misiune de șase luni. Echipajul Shenzhou-21, trimis să-i înlocuiască, sosise deja în weekend.

Ce a transmis Agenția Spațială Chineză despre cazul celor trei astronauți blocați în spațiu

Referitor la imposibilitatea celor trei astronauți de a se întoarce pe Pământ, Agenția Spațială Chineză a declarat: „Se suspectează că nava spațială cu echipaj uman Shenzhou-20 a fost lovită de o mică bucată de resturi orbitale, iar evaluarea impactului și a riscurilor asociate este în curs de desfășurare.

Pentru a asigura sănătatea și siguranța astronauților și finalizarea cu succes a misiunii, s-a decis ca întoarcerea inițial planificată a Shenzhou-20 pe 5 noiembrie să fie amânată”.

Autoritățile nu au precizat când a avut loc incidentul – și nu s-a dezvăluit dacă Shenzhou-20 a fost lovită de resturi în timpul zborului sau când s-a andocat la stația spațială.

Yu Jun, un om de știință cunoscut online sub numele de Steed’s Scarf, a declarat că un putea fi activat dacă nava spațială este considerată nesigură pentru întoarcere.

„Shenzhou-22 și Long March 2F (lansatorul) sunt în așteptare. Aceasta este procedura noastră de urgență și sunt pregătite să-i aducă acasă pe astronauții noștri în siguranță, dacă este nevoie”, a declarat Yu Jun, potrivit .

Ce au făcut astronauții vreme de șase luni pe stația spațială

În timpul misiunilor de șase luni, astronauții îndeplinesc diferite sarcini, inclusiv repararea daunelor aduse avanpostului orbital.

Presa de stat a declarat că, la începutul acestei săptămâni, echipajele Shenzhou-20 și Shenzhou-21 s-au bucurat de o friptură de pui gătită la primul cuptor al stației spațiale. Cuptorul a fost livrat de echipa Shenzhou-21.

Marți, echipajele Shenzhou-20 și Shenzhou-21 au organizat o ceremonie de predare.

Câte misiuni cu echipaj uman a finalizat China

China a continuat să-și extindă programul spațial. Până în prezent, a finalizat 37 de zboruri și șase misiuni cu echipaj uman. De asemenea, are în plan trimiterea astronauți pe Lună până la sfârșitul deceniului.

Chen Dong, comandantul navei Shenzhou-20, deține recordul în China pentru cea mai lungă perioadă petrecută în spațiu, cu un total de 380 de zile.