Obama trage un semnal de alarmă după moartea lui Charlie Kirk: „SUA riscă o criză politică fără precent". Ce îi reproșează lui Trump

17 sept. 2025, 22:00

17 sept. 2025, 22:00
Sursă foto: Hepta - Sergey Guneev
Asasinarea lui Charlie Kirk a fost un subiect intens discutat în spațiul public, din SUA și nu numai, de oameni care îi împărtășeau sau nu credințele. Și fostul președinte american, Barack Obama, a luat cuvântul după atacul asupra tânărului activist conservator, avertizând autoritățile america că SUA riscă să se confrunte cu o „criză politică fără precedent”.

Ce critici i-a adus Obama lui Trump, după moartea lui Charlie Kirk

La un eveniment organizat marți, în Pennsylvania, Obama a declarat că nu-l cunoștea pe Kirk și că nu este de acord cu multe dintre opiniile sale, dar a catalogat atacul asupra lui ca fiind „oribil și tragic”.

De asemenea, fostul președinte american la criticat pe Donald Trump pentru că și-a acuzat adversarii politici după atacul care l-a vizat pe Charlie Kirk, făcându-i responsabili de moartea acestuia.

„Cred că în momente ca acesta, când tensiunile sunt mari, o parte din sarcina președintelui este de a uni oamenii”, a spus Obama, în Pennsylvania. Totodată, el i-a îndemnat pe americani să „respecte dreptul altor oameni de a spune lucruri cu care nu sunt deloc de acord”.

„Așadar, când aud nu doar de la actualul nostru președinte, ci și de la consilierii săi — care au obiceiul de a-i numi pe opozanții politici «dăunători», dușmani ce trebuie «vânați» — înțeleg că asta arată o problemă mai profundă cu care ne confruntăm acum și la care va trebui să reflectăm și să facem față, cu toții”, le-a spus Obama mulțimii, conform relatărilor.

Pe cine a lăudat Barack Obama în timpul discursului său

Barack Obama a reamintit în discursul său despre foști președinți republicani care, în momente de tensiune națională, au depus eforturi să țină societate unită, indiferent de afilierea lor politică.

Fostul președinte american s-a dat chiar și pe el exemplu, spunând că în 2015, a evitat să-și atace oponenții politici după ce un supremacist alb a comis un atac în masă la o biserică frecventată de oamenii de culoare, din Carolina de Sud. De asemenea, a subliniat că, după atacurile din 11 septembrie 2001, președintele George W. Bush „a făcut în mod explicit tot posibilul să spună: «Nu suntem în război împotriva Islamului»”.

Obama l-a lăudat și pe guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, un republican conservator, care a promovat ideea „că este posibil să nu fim de acord, respectând în același timp un cod de bază despre cum ar trebui să ne implicăm în dezbaterea publică”.

Cum a răspuns Casa Albă atacurilor lui Obama

Un purtător de cuvânt al Casei Albe a respins declarațiile fostului președinte american, acuzându-l pe acesta că, în timpul mandatelor sale, a alimentat diviziunea societății americanilor.

„Obama a folosit fiecare ocazie pentru a semăna diviziunea și a-i pune pe americani unii împotriva altora. Diviziunea sa a inspirat generații de democrați să-și calomnieze adversarii numindu-i «deplorabil» sau «fasciști» sau «nazisti»”, a spus purtătorul de cuvânt, într-o declarație pentru BBC.

Cine este în spatele asasinării lui Charlie Kirk

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost împușcat mortal în timp ce ținea o prelegere, la Universitatea Utah Valley, pe 10 septembrie.

Aproape o săptămână mai târziu, pe 16 septembrie, Tyler Robinson a fost acuzat oficial de uciderea lui Kirk. Procurorii au declarat că vor solicita pedeapsa cu moartea.

Procurorul comitatului Utah, Jeffrey Gray, a declarat că Tyler Robinson, în vârstă de 22 ani, a trimis mesaje din care se înțelegea că motivul pentru care l-a împușcat pe Charlie Kirk este că „se săturase de ura lui”.

