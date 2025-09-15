Traian Băsescu, fostul președinte al României, a discutat în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, despre incidentul petrecut sâmbătă, când o a a intrat neautorizat în spațiul aerian al României și a survolat timp de 50 de minute, înainte de a părăsi țara prin dreptul localității Padina.

Cum a reacționat Traian Băsescu, după incidentul cu drona rusească

Traian Băsescu, în calitate de fost șef de stat, declară că, dacă incidentul ar fi avut loc în mandatul său, ar fi ordonat doborârea dronei, fără ezitare. El consideră că actuala lipsă de reacție demonstrează „neputință sau incompetență”

„În primul rând, vreau să știți punctul meu de vedere, de data asta, ca fost șef de stat. Pentru că am văzut destui mareșali, generali care spun nu, păi trebuia să vedem, păi să ne mai gândim, păi mă, băieți, aduceți-vă aminte că nu întotdeauna v-ați prea gândit când ați tras. În schimb, sunteți foarte gânditori la dronele rusești, ceea ce nu-i prea bine.

Deci, ca fost șef de stat, dacă aceste lucruri s-ar fi întâmplat în mandatul meu, fără ezitare, aș fi ordonat să fie doborâte.

Sigur, m-ați întreba și cu ce, pentru că e greu să crezi că avioanele de vânătoare F-16, care zboară cu o viteză minimă un 700-800 de km/oră, pot să le cobori la 300 de metri altitudine, altitudinea la care cei îndrituiți au informat că zbura drona, care a stat 50 de minute în spațiul nostru aerian.

Deci, lucrurile nu arată decât neputință sau incompetență. Neputința poate veni din lipsa mijloacelor, iar asta nu știu dacă avem mijloace, toată lumea spune că avem și dacă voiam, le și doboram. Și eu cred că avem mijloace, dar poate că nu avioanele Eurofighter sau F-16 sunt arma potrivită, ci poate niște mașini de luptă-ghepard pe care le avem și care sunt destinate pentru luptă anti-aeriană, sunt destinate să doboare avioane, darămite drone.

Avioanele au două tunuri fiecare din ele, două tunuri cu muniție de 35 de milimetri, lansează atacul cu o cadență de 500 de lovituri pe minut. Deci este o mașină foarte bună de luptă și încă ceva, ca să nu se găsească vreun deștept să aibă păreri nerealiste: aceste mașini de luptă pot lovi, pot ataca țințe aeriene din mers, pentru că au sisteme de calcul, care permit loviturile împotriva țințelor aeriene din mers și ating o viteză de 80 km/oră.

Eu am văzut aceste mașinării în poligon la Cincu. E adevărat că nu-s ultima generație, dar sunt niște mașini formidabile, care ar fi extrem de utile în lupta cu dronele”, a declarat fostul șef al statului.

Ce soluție a oferit Traian Băsescu

Băsescu susține că avioanele F-16 sau Eurofighter nu sunt potrivite pentru doborârea dronelor ce zboară la altitudini joase (300 de metri), având o viteză minimă prea mare. În schimb, propune utilizarea mașinilor de luptă antiaeriană Gepard, pe care România le deține. Acestea sunt echipate cu două tunuri de 35mm, cu o cadență de 500 de lovituri pe minut.

„Vă mai dau un element. Sigur, răuvoitorii ar putea să spună când să vină de la București, să zicem că sunt la București? Păi nu te obligă nimeni să le ții la București.

Vezi, de 2 ani că intrările de drone se fac pe undeva prin zona Ismail și ies pe undeva prin zona Chilia Veche, exact traseul pe care l-a urmat și această dronă, care a intrat 10 km în vencimea teritoriului nostru.

Nu te obligă nimeni să vii cu toate mașinile de luptă ghepard aici, dar amplasezi 3-4 pe traseele frecvent utilizate de aceste drone și cu siguranță poți să ai succes. N-aș vrea să râdem, știi… dar de unde noi atacăm drona cu avioane F-16 sau Eurofighter, după părerea mea, la o altitudine de 300 de metri, poți să le dobori cu grenadă de aia de umăr, cu grenadă reactivă de aia de umăr, din Al Doilea Război Mondial, ca să exagerăm puțin lucrurile, dar să le facem clare.

Mai mult decât atât, vă pot spune că mașinile de luptă ghepard au propriile lor radare, detectează ținta de la 15 km, deci foarte ușor pot fi dirijate de sistemul radar național. Vedeți că se apropie pe direcția asta și au lovituri eficace până la 5.500 de metri. Deci nu discutăm de 300 de metri, cât a fost altitudinea de zbor a acestei drone„, a explicat Băsescu.

Fostul președinte a subliniat că o doborâre a dronei ar fi provocat probabil proteste din partea Rusiei, dar ar fi demonstrat capacitatea României de a nu fi umilită și ar fi arătat o decizie politică fermă.

Ce ar fi făcut Traian Băsescu, dacă se întâmpla asta în mandatul său

Traian Băsescu consideră că Rusia dorește să testeze capacitatea de reacție a apărării antiaeriene românești.

“Da, trebuie avute în vedere și costurile, pentru că dacă îți lansează 500 de drone împotriva teritoriului, n-o să ai 500 de rachete Patriot, care costă un milion de dolari fiecare rachetă. Dau un exemplu. Deci, cred că a fost o greșeală. Dacă România ar fi doborât această dronă, care, evident, a fost nu o provocare, ci un test să vadă ce eficiență are apărarea antieriană românească, și s-a dovedit că eficiența este zero.

Dacă, însă, România ar fi lovit această dronă, cu certitudine, ambasadorul rus n-ar mai fi luat la mișto autoritățile române, ci probabil s-ar fi burzuluit, ‘ce faceți, domnule? A fost o greșeală și voi ne dărâmați drona? Noi o chemam înapoi!’. Deci e chestia cu decât să plângă mama, mai bine plânge maică-sa.

Adică, eu dărâmam și-l lăsam pe domnul ambasador să se căineze că i-am dărâmat o dronă, care a intrat abuziv în spațiu aerian al României. Deci ceea ce eu vă spun, vă spun din experiența de fost președinte și vă asigur că oricâte păreri și-ar fi dat tot soiul de generali, ordinul meu în calitate de comandant al Armatei ar fi fost ‘doborâți-o’, pentru că este o decizie politică, care arată capacitatea țării de a nu fi umilită”, a mai adăugat Băsescu.

Ce vrea să testeze Vladimir Putin

Întrebat ce vrea să testeze Putin, fostul președinte a spus:

“Capacitatea de reacție a apărării antiaeriene românești, asta a vrut să testeze și asta a testat”.

Traian Băsescu a discutat și despre incidentul din Polonia.

“În Polonia a fost tot un tip de provocare și să știți că nici polonezii n-au fost mai breji. Singurele drone dobărâte din 19 drone, au fost 3 drone pe care le-au dobărât 3 avioane F-35 pilotate de olandezi. În rest, polonezii au orbecăit și ei pe cerul patriei după dronele rusești. Este clar că nu suntem pregătiți și trebuie să recunoaștem asta, trebuie să ne informăm populațiile, ca să nu mai aiurim pe toată lumea și trebuie să spunem dragi români sau dragi polonezi sau dragi cum vreți voi, de pe flancul Estic, trebuie să cheltuim pentru siguranța cetățenilor noștri. Asta avem de făcut.”