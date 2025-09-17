Procurorii din statul american Utah au anunțat, marți, că vor solicita pedeapsa capitală pentru tânărul de 22 de ani acuzat de uciderea lui Charlie Kirk, unul dintre cei mai cunoscuți activiști conservatori din SUA și aliat apropiat al fostului președinte Donald Trump, informează

Ce detalii șocante au apărut în anchetă

În documentele depuse la dosar, procurorii au prezentat mai multe mesaje text atribuite suspectului, în care acesta ar fi mărturisit că a comis atacul. „M-am săturat de ura lui”, i-a scris Robinson , atunci când a fost întrebat de ce l-a împușcat pe Kirk.

Potrivit anchetei, tânărul a tras un singur foc de armă de pe acoperișul unei clădiri din campusul Utah Valley University, la Orem, la circa 65 de kilometri sud de Salt Lake City. Glonțul l-a lovit mortal pe Kirk în zona gâtului, în timp ce acesta participa la un eveniment cu aproximativ 3.000 de persoane.

Cu ce acuzații se confruntă suspectul

Tyler Robinson a fost pus sub acuzare pentru șapte infracțiuni, printre care crimă cu circumstanțe agravante, obstrucționarea justiției și influențarea martorilor. Procurorii susțin că suspectul i-a cerut colegului său să șteargă mesajele incriminatoare și chiar să nu coopereze cu poliția.

Judecătorul Tony Graf a constatat că Robinson nu își permite un avocat și a decis să îi desemneze unul din oficiu. Următoarea audiere a fost fixată pentru 29 septembrie. Până atunci, tânărul rămâne încarcerat fără posibilitatea eliberării pe cauțiune, sub supraveghere specială într-o închisoare din Washington County.

Cum indică mesajele premeditarea crimei

Procurorii au prezentat și alte dovezi, inclusiv un bilet găsit de colegul său sub tastatură, în care Robinson scria: „Am avut ocazia să-l elimin pe Charlie Kirk și o voi face.”

Întrebat de partener dacă el a fost cel care a tras, Robinson a răspuns: „Eu sunt, îmi pare rău.” Într-un alt mesaj, acesta a explicat: „Unele tipuri de ură nu pot fi negociate.”

Anchetatorii susțin că Robinson a planificat atacul timp de mai bine de o săptămână și că arma folosită, o pușcă ce i-ar fi aparținut bunicului său, a fost abandonată după crimă. ADN-ul găsit pe trăgaci confirmă legătura cu suspectul.

Ce rol a jucat familia în predarea lui Robinson

Robinson s-a predat la o zi după crimă, după ce părinții săi l-au recunoscut în imaginile cu atacatorul difuzate de presă. Inițial, el ar fi luat în calcul să-și pună capăt zilelor, dar familia a reușit să îl convingă să se predea.

În mesajele trimise colegului său înainte de arest, Robinson scria: „Sunt mult mai îngrijorat pentru tine.” În același timp, îi cerea să șteargă conversațiile și să nu discute cu poliția.

Cum a reacționat lumea politică

Asasinarea lui Charlie Kirk a stârnit un val de reacții în SUA. Donald Trump și alți lideri republicani au cerut pedeapsa capitală pentru autor, în timp ce criticii au avertizat că episodul riscă să fie folosit politic.

Kirk, în vârstă de 31 de ani, era cofondator al mișcării studențești conservatoare Turning Point USA și o voce influentă în rândul tinerilor republicani. Susținătorii îl descriau drept „un apărător al valorilor conservatoare și un promotor al dezbaterii publice”, în timp ce adversarii îl acuzau de retorică ostilă față de minorități și de promovarea teoriilor nefondate privind alegerile din 2020.

De ce cer procurorii pedeapsa capitală

Procurorul Jeffrey Gray a declarat că hotărârea de a cere pedea psa cu moartea a fost luată „independent, bazându-mă exclusiv pe probe și pe natura crimei.”

În același timp, acuzarea a adăugat factori agravanți la dosar, susținând că Robinson l-a vizat pe Kirk din motive politice și a știut că la scenă vor fi martori copii. Conform legislației din Utah, doar crima cu circumstanțe agravante poate fi pedepsită cu moartea.