Trump, nominalizat pentru Premiul Nobel pentru Pace de către Azerbaidjan și Armenia

Trump, nominalizat pentru Premiul Nobel pentru Pace de către Azerbaidjan și Armenia

Selen Osmanoglu
09 aug. 2025, 14:39
Trump, nominalizat pentru Premiul Nobel pentru Pace de către Azerbaidjan și Armenia
Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Zuma Press / Kyle Mazza

Armenia și Azerbaidjanul s-au angajat să mențină o pace durabilă după decenii de conflict, conform lui Donald Trump. Cele două vor să îl nominalizeze pe liderul american la Premiul Nobel pentru Pace.

Cuprins

  • Premiul Nobel pentru Pace
  • „Cine, dacă nu președintele Trump?”

Premiul Nobel pentru Pace

Prim-ministrul armean Nikol Pashinyan și președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, au afirmat că medierea domnului Trump ar trebui să-i aducă acestuia Premiul Nobel pentru Pace, conform Adevărul.

Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev,  s-a oferit să trimită, împreună cu Pashinyan, un apel comun către comitetul Nobel.

„Cine, dacă nu președintele Trump?”

„Cine, dacă nu președintele Trump, merită Premiul Nobel pentru Pace?”, a întrebat Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev.

Cele două foste republici sovietice „se angajează să înceteze definitiv toate luptele, să deschidă comerțul, călătoriile și relațiile diplomatice și să respecte suveranitatea și integritatea teritorială reciprocă”, a declarat Trump în cadrul evenimentului.

Cei doi lideri vor avea o „relație excelentă”, a mai declarat domnul Trump.

„Dar dacă va exista un conflict… mă vor suna și vom rezolva problema”, a adăugat președintele american.

Armenia și Azerbaidjanul au fost în conflict timp de decenii, cu privire la granița dintre ele și la statutul enclavelor etnice aflate pe teritoriul celeilalte țări.

Cele două țări au intrat de două ori în război pentru regiunea disputată Karabakh, pe care Azerbaidjanul a recucerit-o de la forțele armene într-o ofensivă fulgerătoare în 2023, provocând exodul a peste 100.000 de etnici armeni.

