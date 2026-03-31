Trump s-a supărat ca măgarul pe Spania. Marco Rubio avertizează că SUA își va revizui poziția față de NATO

Adrian A
31 mart. 2026, 10:23
Trump s-a supărat ca măgarul pe Spania. Marco Rubio avertizează că SUA își va revizui poziția față de NATO
Sursă foto: Captură video Al Jazeera
Cuprins
  1. Amenințările lui Marco Rubio
  2. Nu e prima amenințare din SUA

Secretarul de stat american Marco Rubio a criticat Spania şi alţi aliaţi NATO pentru sprijinul limitat în războiul cu Iranul şi a avertizat că Washingtonul ar putea reevalua poziţia faţă de Alianţă după încheierea conflictului din Orientul Mijlociu

Amenințările lui Marco Rubio

Secretarul de stat american Marco Rubio a afirmat că Spania şi alţi aliaţi din cadrul NATO au oferit un sprijin limitat în războiul cu Iranul. Rubio a spus că Statele Unite au constatat că Spania a refuzat să acorde Statelor Unite acces la spaţiul său aerian şi s-a lăudat cu aceasta. Ceea ce a căzut prost Casei Albe.

„NATO este util SUA, întrucât permite staţionarea de trupe şi echipamente americane în străinătate. Dar dacă NATO se rezumă doar la apărarea Europei în cazul unui atac, dar ne sunt refuzate drepturile de bază atunci când avem nevoie, acesta nu este un aranjament bun.

În aceste condiţii, e greu să rămâi angajat şi să spui că acest lucru este benefic pentru SUA. Aşadar, toate aceste aspecte vor trebui să fie reevaluate. NATO nu poate fi o stradă cu sens unic. Să sperăm că vom reuşi să rezolvăm problema. Vom avea timp să ne ocupăm de aceasta mai târziu.”, a declarat secretarul de stat american ]ntr-un interviu pentru Al Jazeera.

Nu e prima amenințare din SUA

Declarațiile abrupte ale lui Rubio vin după ce Guvernul spaniol a interzis utilizarea bazelor sale aeriene Rota și Moron de către aeronavele americane.

De asemenea, Madridul nu autorizează nici avioanele staționate în alte țări europene să traverseze teritoriul național. Această măsură forțează avioanele militare să ocolească Spania în drumul lor spre Orientul Mijlociu, excepție făcând doar cazurile de urgență.

Donald Trump a criticat în repetate rânduri aliaţii din cadrul NATO pentru ceea ce el consideră a fi un sprijin insuficient în conflictul din Iran.

Trump ia în considerare reorganizarea NATO pentru a pedepsi ţările alianţei care nu îndeplinesc cererile de cheltuieli. Propunerea include un sistem de tip „plăteşti ca să participi”, în care ţările care cheltuiesc sub 5% din PIB pentru apărare ar putea pierde influenţa asupra deciziilor-cheie, inclusiv cele privind acţiuni militare.

