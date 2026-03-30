Spania închide spațiul aerian pentru aeronavele SUA implicate în războiul din Iran. Ce se întâmplă cu bazele americane

Flavia Codreanu
30 mart. 2026, 13:22
Premierul spaniol Pedro Sanchez. Sursa foto: Hepta -­ Abaca Press / AA/ABACA
Spania închide spațiul aerian pentru zborurile din SUA care participă la operațiunea militară împotriva Iranului.  

Tensiuni diplomatice după ce Spania închide spațiul aerian

Guvernul spaniol a interzis utilizarea bazelor sale aeriene Rota și Moron de către aeronavele americane. De asemenea, Madridul nu autorizează nici avioanele staționate în alte țări europene să traverseze teritoriul național. Această măsură forțează avioanele militare să ocolească Spania în drumul lor spre Orientul Mijlociu, excepție făcând doar cazurile de urgență. Decizia a atras critici dure din partea președintelui Donald Trump, scrie Agerpres.

Ministrul economiei a explicat motivul pentru care Spania a ales să limiteze accesul aerian.

„Această decizie face parte din decizia deja luată de guvernul spaniol de a nu participa sau contribui la un război inițiat unilateral și împotriva dreptului internațional”, a declarat Carlos Cuerpo, ministrul economiei.

Motivele politice pentru care Spania ia aceste măsuri

Premierul Pedro Sanchez s-a opus atacurilor asupra Iranului, pe care le consideră imprudente și ilegale. Guvernul spaniol a rămas ferm pe poziție în ciuda amenințărilor cu un embargo comercial venite de la Washington. Autoritățile de la Madrid susțin că participarea la acest conflict ar încălca normele internaționale, motiv pentru care cooperarea militară în baza acordurilor bilaterale a fost restricționată.

Impactul strategic

Refuzul Spaniei de a permite utilizarea acestor baze, care sunt operate în comun cu SUA în baza unui acord bilateral, a amplificat tensiunile dintre cele două guverne şi l-a făcut pe preşedintele american Donald Trump să critice în mod repetat autorităţile spaniole.

