Schimbarea de guvern de la Budapesta începe să producă primele mesaje politice puternice și în zona relației cu diaspora maghiară. Zoltan Tarr, propus pentru portofoliul Culturii și relațiilor sociale, anunță o revizuire amplă a mecanismelor prin care statul ungar sprijină comunitățile maghiare din afara granițelor.

Ce schimbări pregătește Zoltan Tarr pentru diaspora maghiară

Audiat luni în comisia parlamentară de specialitate, unde a primit șase voturi pentru și două împotrivă, Zoltan Tarr a transmis că actuala relație dintre statul ungar și comunitățile etnice maghiare are nevoie de o reevaluare profundă.

Viitorul ministru a explicat că noul său mandat va urmări consolidarea mecanismelor de dialog cu diaspora și cu reprezentanții comunităților istorice, prin consultări directe cu liderii aleși și structurile civice locale. Potrivit acestuia, comunitățile trebuie să decidă singure cine le reprezintă, iar executivul de la Budapesta intenționează să colaboreze exclusiv cu liderii desemnați legitim de acestea.

De ce anunță noul ministru audituri financiare

Una dintre cele mai sensibile teme abordate de Zoltan Tarr privește sistemele de finanțare construite în ultimii ani pentru susținerea maghiarilor din afara țării, scrie Antena3. Oficialul a anunțat că va fi făcută o analiză completă a acestor mecanisme, inclusiv prin verificări financiare și, acolo unde situația o impune, prin inițierea unor proceduri legale.

Deși anumite finanțări vor putea fi verificate retroactiv pe o perioadă de zece ani, noul ministru a precizat că atenția principală se va concentra asupra ultimilor cinci ani.

Ce acuzații aduce noua echipă guvernamentală fostei administrații

În timpul audierii, Tarr a spus că intenționează să „promoveze reconcilierea în cadrul naţiunii maghiare” şi să „abordeze nemulţumirile acumulate”, inclusiv prin schimbări ale legislației electorale pentru diaspora.

În același context, viitorul ministru a acuzat fosta putere că a folosit politica externă dedicată comunităților maghiare în scop politic, „transformând ura într-un export”. Tarr a susținut, de asemenea, că fondurile destinate acestui domeniu au crescut de zece ori, însă o parte dintre resurse ar fi fost folosite în scopuri de „clientelism politic”.

Ce a spus despre Ucraina și comunitățile maghiare din regiune

Zoltan Tarr a criticat și „inacţiunea guvernului în regiunea Transcarpatia din vestul Ucrainei”, unde, potrivit acestuia, comunitatea maghiară se confruntă cu „depopularea”. Noul ministru a anunțat că o viitoare întâlnire între premierul și președintele Ucrainei va include și tema drepturilor minorităților din regiune.