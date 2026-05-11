Atentat la Dineul corespondenţilor de la Casa Albă. Suspectul pledează nevinovat la acuzația de tentativă de asasinare împotriva lui Trump

Adrian Teampău
11 mai 2026, 19:13
Cole Allen Sursa foto: X
Cole Allen, acuzat că a intenționat să-l asasineze pe Donald Trump la Dineul corespondenţilor de la Casa Albă, pledează nevinovat. Incidentul a vut loc pe 25 aprilie, la evenimentul organizat la un hotel din Washington D.C.

Cole Allen pledează nevinovat 

Suspectul în cazul incidentului de securitate din timpul Dineului corespondenţilor de la Casa Albă, de la hotelul Washington Hilton din Washington D.C. pledează nevinovat. Cole Allen susține că nu a încercat să-l asasineze pe Donald Trump. El mai este acuzat că a deschis focul, cu o pușcă, asupra unui agent al Secret Service.

Suspectul a fost inculpat pentru mai multe capete de acuzare. Este vorba despre „tentativă de asasinat asupra preşedintelui”, „atac asupra unui agent federal cu o armă mortală” şi „două capete de acuzare suplimentare legate de arme de foc”. Bărbatul, în vârstă de 31 de ani, originar din California, a pledat nevinovat la toate acuzațiile formulate împotriva sa. Audierea sa în proces a avut loc pe 11 mai.

Procurorii l-au acuzat pe Allen că ar fi trecut prin punctul de control de securitate după care a deschis focul asupra unui agent al Secret Service, în locația în care se desfășura evenimentul. La o înfăţişare anterioară, în fața judecătorului, acuzarea a arătat că atacatorul a tras asupra agentului federal, dar l-a ratat. La rându-i acesta a ripostat de cinci ori.

La audierile din instanță, bărbatul nu a luat cuvântul, însă avocatul său a ținut o pledoarie, în numele său, spunând că pledează nevinovat, relatează Sky News.

Incidentul de la Dineul corespondenților

Incidentul de securitate în cre a fost implicat Cole Allen s-a petrecut la Dineul corespondenţilor de la Casa Albă, un eveniment ce reunește corespondenții de presă acreditați la Casa Albă. Dineul s-a desfășurat pe 25 aprilie, în sala de bal a hotelului Washington Hilton din capitala SUA, fiind găzduit de Donald Trump și prima-doamnă Melania Trump.

La eveniment au participat aproximativ 2.500 de persoane, pe lângă cuplul prezidențial fiind prezenți jurnaliști și alţi înalţi oficiali. Aceștia au fost evacuați de urgență, la un moment dat, după ce s‑au auzit focuri de armă în exteriorul sălii, a relatat Sky News.

Oaspeţii dineului, în mare parte jurnalişti, s‑au adăpostit sub mese imediat după declanşarea focurilor de armă. Forțele de securitate l-au reținut pe suspect și au evacuat sala de bal.

