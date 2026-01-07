B1 Inregistrari!
Subiectul anexării Groenlandei stârnește îngrijorare. Oficialii insulei artice solicită o discuție cu Marco Rubio

Subiectul anexării Groenlandei stârnește îngrijorare. Oficialii insulei artice solicită o discuție cu Marco Rubio

Adrian Teampău
07 ian. 2026, 10:18
Marco Rubio Sursa foto: Hepta / DPA Images / Freddie Everett
Cuprins
  1. Subiectul anexării Groenlandei naște îngrijorare
  2. Trump a pus ochii pe Groenlanda
  3. Marco Rubio despre subiectul anexării Groenlandei

Subiectul anexării Groenlandei a determinat oficialii din insulă să solicite o întrevedere cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio. Demersul a fost anunţat de consilierul pentru afaceri externe al Groenlandei, Vivian Motzfeldt.

Subiectul anexării Groenlandei naște îngrijorare

Guvernele Danemarcei şi Groenlandei, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, au solicitat marţi o întâlnire cu secretarul de stat american Marco Rubio. Discuțiile vor fiza subiectul anexării Groenlandei, abordat în declarațiiele recente, de Donald Trump şi de mai mulți membri ai anturajului său. Trump și-a exprimat interesul pentru insula arctică, invocând chiar posibilitatea unei anexări militare, cu forța, potrivit EFE.

„Secretarul de stat american Marco Rubio nu a putut să se întâlnească mai înainte cu guvernul groenlandez, în ciuda solicitărilor repetate atât din partea acestui guvern (groenlandez – n.r.), cât şi din partea celui danez pentru o întâlnire la nivel de miniştri de externe”, a transmis Vivian Motzfeldt pe Facebook.

La discuții va fi prezent și ministrul de externe danez, Lars Lokke Rasmussen. Oficialul danez consideră că declarațiile lui Donald Trump despre prezența Chinei în Groenlanda este o neînțelegere ce trebuie clarificată. El a făcut aceste precizări după o întâlnire cu comisia parlamentară pentru afaceri externe privind relaţia dintre Regatul Danemarcei – care include Danemarca continentală, Insulele Feroe şi Groenlanda – şi Statele Unite.

„Nu împărtăşim această opinie conform căreia Groenlanda este inundată de investiţii chineze”, a declarat ministrul danez.

Trump a pus ochii pe Groenlanda

Subiectul anexării Groenlandei a fost abordat în mai multe rânduri de Donald Trump. El a motivat interesul pentru insula arctică spunând că are nevoie pentru a asigura securitatea SUA. Totodată a exprimat îndoieli cu privire la capacitatea Danemarcei de a asigura securitatea zonei. El a cerut să fie explorate opțiunile pentru aducerea acesteia sub jurisdicţia SUA.

Declarațiile sale și ale membrilor anturajului său au fost reluate după operațiunea militară din Venezuela care a dus la capturarea lui Nicolas Maduro.

În acest context, Rasmusen a insistat că oficialii țării sale vor avea grijă de regat. El a precizat că nu este nevoie să se „dramatizeze” situaţia. Danemarca a investit masiv în securitatea arctică în ultimele 12 luni, alocând aproximativ 90 de miliarde de coroane (1,2 miliarde de euro) în acest scop.

Marco Rubio despre subiectul anexării Groenlandei

Presa americană a relatat marţi că secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că Statele Unite încearcă de fapt să cumpere Groenlanda. El a precizat că declarațiile belicoase recente despre insulă nu ar trebui interpretate ca anunţând o invazie militară, relatează dpa. Oficialul american a făcut aceste comentarii în timpul unei conferinţe cu uşile închise cu congresmenii americani.

Potrivit Wall Street Journal, Rubio ar fi declarat că obiectivul administraţiei americane este de a cumpăra insula. Totodată The New York Times a făcut o relatare similară. Publicația a relatat că Donald Trump le-a cerut consilierilor săi să prezinte un plan actualizat pentru achiziţionarea Groenlandei.

Emisarul special al lui Trump în Groenlanda, Jeff Landry, numit în decembrie pentru a face din Groenlanda „parte a SUA”, a afirmat că administrația Trump oferă oportunităţi economice teritoriului. El a exclus orice intenţie de a-l acapara prin forţă.

Pe de altă parte, șefii de guvern din Spania, Franţa, Germania, Italia, Regatul Unit, Polonia şi Danemarca au difuzat marţi o declaraţie comună în care abordat subiectul anexării Groenlandei. Aceștia au spus că insula „aparţine poporului său”. Potrivit declarației că numai Danemarca şi Groenlanda pot „decide” asupra chestiunilor care privesc ambele teritorii.

