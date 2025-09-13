Asasinatul lui Charlie Kirk este unul dintre subiectele centrale care se află în atenția publicului din întreaga lume. După ce suspectul de ucidere a influencerului conservator a fost prins, date importante au ieșit la iveală despre el.

Numele lui este Tyler Robinson, are 22 de ani și era student Utah State University. Conform informațiilor din presă, acesta provine dintr-o zonă suburbană a statului Utah și locuia împreună cu părinții într-o casă evaluată la circa 600.000 de dolari.

În ce ipostaze a apărut în mediul online

Fotografii din mediul online îl regăsesc pe tânăr călărind o figurină care înfățișa portretul președintelui american Donald Trump. Pozele cu arme de foc, de mare calibru, sunt și ele nelipsite din spațiul public, iar informațiile arată că acesta devenise, în ultima vreme, din ce în ce mai politizat.

SO! Tyler Robinson was: – Not Black

– Not Trans

– Not Muslim

– Not Hispanic Basically, he was a kid who wore a Donald Trump costume for Halloween. Did I get that right? — Lucas Sanders 💙🗳️🌊💪🌈🚺🟧 (@LucasSa56947288)

În mediul familial, nu de puține ori și-ar fi exprimat disprețul față de Charlie Kirk, cel care ulterior i-a devenit victimă. Un cunoscut de-al familiei lui Tyler Robinson a postat în mediul online un mesaj prin care a descris modul în care a crescut suspectul de ucidere a lui Kirk.