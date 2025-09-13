B1 Inregistrari!
Ucigașul lui Charlie Kirk. Cine este și în ce ipostaze a apărut pe rețelele de socializare

Ucigașul lui Charlie Kirk. Cine este și în ce ipostaze a apărut pe rețelele de socializare

Elena Boruz
13 sept. 2025, 09:09
Ucigașul lui Charlie Kirk. Cine este și în ce ipostaze a apărut pe rețelele de socializare
Charlie Kirk Sursa foto. Hepta / Zuma Press / Jerry Mennenga
Cuprins
  1. În ce ipostaze a apărut în mediul online
  2. Cine l-ar fi denunțat pe Tyler Robinson
  3. Ce a declarat Donald Trump
  4. Cum a avut loc asasinatul lui Charlie Kirk

Asasinatul lui Charlie Kirk este unul dintre subiectele centrale care se află în atenția publicului din întreaga lume. După ce suspectul de ucidere a influencerului conservator a fost prins, date importante au ieșit la iveală despre el.

Numele lui este Tyler Robinson, are 22 de ani și era student Utah State University. Conform informațiilor din presă, acesta provine dintr-o zonă suburbană a statului Utah și locuia împreună cu părinții într-o casă evaluată la circa 600.000 de dolari.

În ce ipostaze a apărut în mediul online

Fotografii din mediul online îl regăsesc pe tânăr călărind o figurină care înfățișa portretul președintelui american Donald Trump. Pozele cu arme de foc, de mare calibru, sunt și ele nelipsite din spațiul public, iar informațiile arată că acesta devenise, în ultima vreme, din ce în ce mai politizat.

În mediul familial, nu de puține ori și-ar fi exprimat disprețul față de Charlie Kirk, cel care ulterior i-a devenit victimă. Un cunoscut de-al familiei lui Tyler Robinson a postat în mediul online un mesaj prin care a descris modul în care a crescut suspectul de ucidere a lui Kirk.

„Tyler Robinson și familia lui nu par deloc liberali trans în ochii mei. Familia lui Tyler este înregistrată ca republicană, tatăl său este pastor și fost ofițer de poliție, iar în familie au membri care servesc în armată. Ah, și părinții lui Tyler l-au familiarizat cu armele de la o vârstă fragedă”, se arată într-o postare pe platforma X.

Cine l-ar fi denunțat pe Tyler Robinson

Mai multe surse au precizat pentru BBC că cel care ar fi anunțat poliția, cu privire la fapta lui Tyler Robinson ar fi fost chiar un apropiat de-al familiei. Astfel, după 33 de ore de căutări, suspectul principal de asasinarea lui Kirk a fost prins de autoritățile americane, cu ajutorul tatălui său și al unui pastor de tineret.
Aceeași sursă a scris faptul că tânărul de 22 de ani ar fi amenințat că își va lua viața mai degrabă decât să meargă la poliție, iar atunci, tatăl lui s-a consultat cu un pastor de tineret, prieten de familie.

Cei doi bărbați ar fi încercat să îl liniștească, însă, în zadar. Atunci, prietenul de familie, care este și ofițer de securitate al instanței, a sunat ulterior la șerifurile americane, care l-au reținut pe suspect în jurul orei 22:00, ora locală, joi.

Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a declarat că imaginile de supraveghere l-au arătat pe domnul Robinson sosind în campusul Universității Utah Valley cu aproximativ patru ore înainte ca un foc de armă să se audă, ucigându-l pe Kirk și trimițându-i pe studenți să fugă să se adăpostească.

Ce a declarat Donald Trump

Președintele american Donald Trump a anunțat, în cadrul unei intervenții în emisiunea „Fox & Friends”, că își dorește să accelereze să accelereze sistemul juridic pentru a-i urmări penal mai rapid pe cei acuzați de infracțiuni, spunând că Statele Unite ar trebui să devină mai asemănătoare cu China.

„Trebuie să avem procese rapide. Le numesc procese rapide pentru că în China au procese rapide. Știți, nu așteaptă șase ani”, a spus el la „Fox & Friends”.

De asemenea, Trump a precizat că își dorește ca pedeapsa cu moartea să fie solicitată în cazul lui Tyler Robinson, deoarece statul Utah folosește astfel de pedepse.

Cum a avut loc asasinatul lui Charlie Kirk

Charlie Kirk a fost împușcat în zona gâtului, miercuri, în timp ce afla la un eveniment din cadrul Universității Utah Valley. Conform informațiilor din presa străină, prelegerea lui Kirk nu începuse de mult timp, iar publicul era entuziasmat de ceea ce le spunea susținătorul lui Donald Trump.

Un martor la evenimentul macabru a declarat că imediat cum s-a auzit focul de armă, a realizat că Charlie Kirk nu va supraviețui.

„Eram la doar vreo 4,5 metri distanță de el și am auzit un pocnet și mi-am zis în gând «a fost o împușcătură»”, a declarat el pentru KUTV, afiliată CNN . „Am știut aproape imediat că nu va supraviețui”.

