„Tyler Robinson și familia lui nu par deloc liberali trans în ochii mei. Familia lui Tyler este înregistrată ca republicană, tatăl său este pastor și fost ofițer de poliție, iar în familie au membri care servesc în armată. Ah, și părinții lui Tyler l-au familiarizat cu armele de la o vârstă fragedă”, se arată într-o postare pe platforma X.
Tyler Robinson and his family don’t look like trans liberals to me. Tyler’s family is registered republicans, his father is a minister and former law enforcement, they have family members in the military. Oh and Tyler’s parents introduced him to weapons at an early age. pic.twitter.com/czf9iNFCbM
— Blake (@blakepccarter) September 12, 2025
Cine l-ar fi denunțat pe Tyler Robinson
Cei doi bărbați ar fi încercat să îl liniștească, însă, în zadar. Atunci, prietenul de familie, care este și ofițer de securitate al instanței, a sunat ulterior la șerifurile americane, care l-au reținut pe suspect în jurul orei 22:00, ora locală, joi.
Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a declarat că imaginile de supraveghere l-au arătat pe domnul Robinson sosind în campusul Universității Utah Valley cu aproximativ patru ore înainte ca un foc de armă să se audă, ucigându-l pe Kirk și trimițându-i pe studenți să fugă să se adăpostească.
Ce a declarat Donald Trump
Președintele american Donald Trump a anunțat, în cadrul unei intervenții în emisiunea „Fox & Friends”, că își dorește să accelereze să accelereze sistemul juridic pentru a-i urmări penal mai rapid pe cei acuzați de infracțiuni, spunând că Statele Unite ar trebui să devină mai asemănătoare cu China.
„Trebuie să avem procese rapide. Le numesc procese rapide pentru că în China au procese rapide. Știți, nu așteaptă șase ani”, a spus el la „Fox & Friends”.
De asemenea, Trump a precizat că își dorește ca pedeapsa cu moartea să fie solicitată în cazul lui Tyler Robinson, deoarece statul Utah folosește astfel de pedepse.
Cum a avut loc asasinatul lui Charlie Kirk
Charlie Kirk a fost împușcat în zona gâtului, miercuri, în timp ce afla la un eveniment din cadrul Universității Utah Valley. Conform informațiilor din presa străină, prelegerea lui Kirk nu începuse de mult timp, iar publicul era entuziasmat de ceea ce le spunea susținătorul lui Donald Trump.
Un martor la evenimentul macabru a declarat că imediat cum s-a auzit focul de armă, a realizat că Charlie Kirk nu va supraviețui.
„Eram la doar vreo 4,5 metri distanță de el și am auzit un pocnet și mi-am zis în gând «a fost o împușcătură»”, a declarat el pentru KUTV, afiliată CNN . „Am știut aproape imediat că nu va supraviețui”.