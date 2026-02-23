B1 Inregistrari!
Ucraina testează un „transportator de drone" terestru. Robotul Ratel H poate lansa aparate pe fibră optică aproape de front

Ucraina testează un „transportator de drone” terestru. Robotul Ratel H poate lansa aparate pe fibră optică aproape de front

Selen Osmanoglu
23 feb. 2026, 09:45
Ucraina testează un „transportator de drone” terestru. Robotul Ratel H poate lansa aparate pe fibră optică aproape de front
Cuprins
  1. Despre ce este vorba
  2. De ce sunt relevante dronele pe fibră optică
  3. Roboții tereștri, tot mai prezenți pe câmpul de luptă
  4. Lecții analizate în Occident

O companie ucraineană din domeniul apărării anunță că a adaptat unul dintre roboții săi tereștri pentru a transporta și lansa drone conectate prin fibră optică, un tip de sistem considerat dificil de bruiat prin mijloace de război electronic. Potrivit Business Insider, noua configurație ar permite forțelor ucrainene să lanseze drone mai aproape de linia frontului, fără a expune direct operatorii.

Despre ce este vorba

Compania Ratel Robotics a publicat imagini cu modelul său Ratel H, echipat cu un compartiment protejat pentru drone. În înregistrare, capacul lansatorului se deschide, iar o dronă de mici dimensiuni, conectată printr-un cablu subțire de fibră optică, este trimisă în aer. Vehiculul terestru fără echipaj funcționează astfel ca o platformă mobilă de lansare.

Directorul general al companiei, Taras Ostapciuk, a declarat că robotul „devine o stație de bază” pentru până la patru drone pe care le poate transporta. În mod tradițional, astfel de puncte de lansare sunt operate de militari aflați relativ aproape de zona de pericol.

„Scopul este ca totul să fie cât mai sigur pentru personalul implicat în misiune”, a spus acesta, explicând că robotul poate transporta operatorii într-o zonă sigură, apoi continuă singur spre linia frontului pentru a lansa dronele.

De ce sunt relevante dronele pe fibră optică

Dronele pe fibră optică primesc comenzile printr-un cablu fizic, nu prin unde radio. Acest lucru le face dificil de bruiat prin sisteme de război electronic, o tactică frecvent utilizată pe front pentru a întrerupe semnalul dronelor clasice.

Totuși, aceste aparate au și limitări: raza de acțiune depinde de lungimea cablului, iar firul poate fi tăiat sau agățat în timpul zborului. Nu este clar câte dintre sistemele dezvoltate de Ratel Robotics au fost deja adaptate pentru acest tip de misiune sau dacă sunt utilizate pe scară largă.

Roboții tereștri, tot mai prezenți pe câmpul de luptă

Conceptul de „transportator de drone” nu este nou. Militari ucraineni au susținut anterior că Rusia folosește drone de atac de dimensiuni medii pentru a transporta drone mai mici, într-un model comparat cu un „portavion aerian”.

Roboții tereștri reprezintă încă o proporție redusă din totalul misiunilor fără pilot desfășurate de Ucraina, însă utilizarea lor este în creștere. Ministrul ucrainean al apărării, Mykhailo Fedorov, a declarat recent că forțele ucrainene au desfășurat peste 7.000 de misiuni de luptă și logistică cu ajutorul sistemelor robotizate terestre doar în luna ianuarie, adăugând că ritmul producției și al modernizărilor este în accelerare.

Modelul Ratel H poate transporta peste 400 de kilograme și are o autonomie de aproximativ 60 de kilometri, potrivit companiei. Platforma este prezentată ca fiind multifuncțională și poate fi echipată inclusiv cu armament sau sisteme de război electronic.

Lecții analizate în Occident

Războiul din Ucraina este atent studiat în capitalele occidentale, unde armatele încearcă să înțeleagă cum ar arăta un conflict convențional cu Rusia. Sistemele robotizate terestre atrag un interes tot mai mare, deși în Occident nu au fost utilizate la aceeași scară sau într-o varietate atât de extinsă de roluri.

Sub presiunea directă a conflictului, companiile ucrainene accelerează dezvoltarea tehnologiilor autonome, transformând câmpul de luptă într-un teren de testare pentru noile forme de război automatizat.

