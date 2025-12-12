UE introduce o taxă vamală pentru coletele mici comandate de pe Shein, Temu și AliExpress. Miniștrii de Finanțe din Uniunea Europeană au decis, vineri, impunerea unei taxe de trei euro (echivalentul a 3,52 dolari) pentru coletele cu valoare sub 150 euro care intră în cele 27 de state membre UE.

Măsura va intra în vigoare începând din iulie 2026 și vizează în special comenzile online provenite de pe platforme din China, precum Shein, Temu sau AliExpress, potrivit unui comunicat .

Această taxă este temporară și va rămâne valabilă până în 2028, când Uniunea Europeană intenționează să aplice taxe vamale tuturor importurilor, indiferent de valoarea lor, a precizat Comisia Europeană.

De ce este necesară această taxă vamală pentru colete sub 150 euro

Potrivit Comisiei Europene, “această măsură temporară vine ca urmare a faptului că astfel de colete intră în UE fără taxe vamale, ducând la o concurență incorectă pentru vânzătorii din blocul comunitar, riscuri de sănătate și siguranță pentru consumatori, un nivel ridicat de fraudă și temeri privind mediul”.

Cum răspunde România la noile reguli UE privind taxele vamale

Amintim că și la nivelul țării noastre, Guvernul a inclus într-un pachet adoptat o taxă similară pentru coletele din afara UE, care . Conform noii legi, toate coletele cu o valoare sub 150 de euro, provenite din afara UE, vor fi taxate cu o sumă fixă de 25 de lei. Această regulă vizează platforme populare din China, precum Shein, Temu sau AliExpress, dar și altele din Turcia, cum ar fi Trendyol.

Aplicarea taxei a fost amânată de la 1 noiembrie 2025 la începutul anului viitor, pentru a permite o implementare adecvată, potrivit Guvernului Bolojan, care a inițiat acest act normativ aprobat ulterior și de Curtea Constituțională.

Care este impactul acestei taxe asupra consumatorilor și magazinelor locale

„Evoluția numărului de colete livrate în România cu origine din spațiul extracomunitar a crescut de peste 50 de ori, de la câteva mii de colete pe zi, până la peste 200.000 de colete livrate zilnic. Conform datelor gestionate la nivelul ANAF, în 2025 se estimează că vor intra în România aproximativ 78 de milioane de colete non-UE sub pragul de 150 euro, segment scutit în prezent de taxe vamale, cu o valoare medie de 50 euro/colet”, precizează Guvernul în nota de fundamentare a proiectului de lege.

Această măsură va afecta în mod direct consumatorii care comandă de pe platforme online non-UE și va sprijini magazinele online românești, confruntate până acum cu o concurență considerată neloială.

Așadar, românii vor plăti două taxe pentru coletele comandate de pe platformele non-UE, una de 3 euro și cea de 25 de lei, în total puțin peste 40 de lei.