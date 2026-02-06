B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Kate Middleton, gest de susținere pentru prima femeie Arhiepiscop. Detaliul de 1.500 de lire care nu a trecut neobservat

Flavia Codreanu
06 feb. 2026, 08:54
Sursa foto: Instagram/ princeandprincessofwales
Cuprins
  1. Ce mesaj ascuns a transmis Kate Middleton
  2. Care a fost scopul vizitei la Palatul Lambeth
  3. Prima femeie în funcția de Arhiepiscop de Canterbury

Kate Middleton a atras toate privirile în timpul primei întâlniri oficiale cu Dame Sarah, prima femeie numită în funcția de Arhiepiscop de Canterbury. Alături de Prințul William, Kate a vizitat Palatul Lambeth, reședința oficială a clericului, într-un moment istoric pentru întreaga Biserică Anglicană.

Ce mesaj ascuns a transmis Kate Middleton

Potrivit dcnews, fiecare apariție publică a prințesei este atent analizată de experții regali, iar de data aceasta bijuteriile au fost cele care au comunicat un mesaj simbolic puternic. Kate Middleton a ales să poarte un colier nou, evaluat la peste 1.500 de lire sterline, numit „Keeper’s Heart. Alegerea nu a fost deloc întâmplătoare, piesa fiind recunoscută pentru faptul că simbolizează „dragostea și conexiunea”.

Acest detaliu reflectă temele pe care prințesa le-a promovat constant în ultimele sale discursuri publice. Ea este cunoscută pentru faptul că folosește vestimentația, precum rochia midi texturată semnată de Edeline Lee, și accesoriile pentru a transmite subtil valorile în care crede. Mai ales la evenimente cu o încărcătură spirituală atât de mare, garderoba sa devine o metodă de comunicare .

Care a fost scopul vizitei la Palatul Lambeth

Întâlnirea a avut un caracter informal. Cei trei au discutat despre spațiile verzi din Londra și despre implicarea activă a bisericilor în comunitățile locale. Vizita a marcat dorința cuplului regal de a construi o relație solidă cu noul lider spiritual, într-o perioadă de tranziție pentru instituție.

Dame Sarah a declarat după vizită că a fost un privilegiu să primească cuplul regal :

„Știu că avem aceeași speranță pentru o lume mai bună și aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună în anii următori”.

Prima femeie în funcția de Arhiepiscop de Canterbury

Numirea lui Dame Sarah vine după un an de incertitudine, funcția rămânând liberă în urma demisiei lui Justin Welby. Acesta s-a retras în contextul unui scandal legat de gestionarea unor abuzuri istorice. Astfel, prezența lui Kate Middleton și a lui William la Palatul Lambeth este văzută ca un gest de validare și sprijin pentru prima femeie care ocupă acest rol.

Deși Regele Charles este Guvernatorul Suprem al Bisericii Angliei, acesta va fi absent de la ceremonia oficială de întronare a lui Dame Sarah.

