Testamentul lui Karl Lagerfeld, contestat. Choupette, cea mai bogată pisică din lume, amenințată de rudele designerului

Ana Beatrice
05 feb. 2026, 22:26
Sursă Foto: instagram/choupetteofficiel.
Cuprins
  1. Cine moștenește, de fapt, imperiul lui Karl Lagerfeld
  2. Ce se va întâmpla cu viața de lux a lui Choupette

Puțini știau că, dincolo de aura sa iconică din lumea modei, Karl Lagerfeld avea o slăbiciune profundă. Acea prezență foarte specială din viața lui era pisica Birman, Choupette.

Răsfățată fără limite, aceasta a dus o viață de lux, cu îngrijitori dedicați și meniuri atent alese. În plus, avea chiar și un program zilnic bine stabilit. Atașamentul designerului față de ea a fost atât de puternic. După moartea sa, i-a lăsat o avere estimată la aproximativ 1,5 milioane de dolari.

German fashion designer Karl Lagerfeld. Sursă Foto: Hepta.ro

Cine moștenește, de fapt, imperiul lui Karl Lagerfeld

După dispariția lui Karl Lagerfeld în 2019, la 85 de ani, răpus de cancer, planurile sale atent puse la punct au început să iasă la iveală. Creatorul își pregătise din timp testamentul. Voia să se asigure că pisica sa va continua să trăiască în același confort extravagant, beneficiind de o sumă consistentă de bani. În plus, i-a lăsat și o casă cu grădină, aflate în grija fostei menajere, Françoise Caçote.

Însă adevărata poveste începe cu restul moștenirii, evaluată la aproximativ 200 de milioane de euro. Aceasta a devenit recent subiectul unei bătălii juridice, la șapte ani după moartea sa.

Testamentul, semnat în aprilie 2016, este contestat de un reclamant necunoscut. Acest lucru ar putea permite nepoților și nepoatelor designerului să primească, în sfârșit, o parte din avere, după ce inițial fuseseră complet excluși, potrivit The Times.

Conform documentelor, Lagerfeld a ales să lase cea mai mare parte a banilor celor pe care îi numea „adevărata mea familie”. Printre aceștia se numără asistentul său de lungă durată, Sébastien Jondeau, finul său Hudson Kroenig, dar și modelele masculine Brad Kroenig și Baptiste Giabiconi. O decizie care continuă să alimenteze controverse.

Choupette the beloved cat of Karl Lagerfeld. Sursă Foto: Hepta.ro

Ce se va întâmpla cu viața de lux a lui Choupette

Presa germană a scris recent că Christian Boisson, executorul testamentului lui Karl Lagerfeld, le-a trimis scrisori rudelor rămase în viață. Prin acestea, le-a informat oficial despre demararea procedurilor legale. Dacă testamentul ar fi anulat conform legislației franceze, întreaga avere ar putea ajunge la rudele de sânge.

Designerul nu a avut copii, iar surorile sale, Christiane și Thea, au murit înaintea lui. Astfel, eventualii beneficiari ar fi copiii acestora.

În contrast puternic cu acest conflict juridic, devotamentul lui Lagerfeld față de pisica sa, Choupette, a fost mereu bine cunoscut. O alinta drept „femeie întreținută”, lua masa cu el, dormea sub perne și folosea chiar iPad-ul.

Astăzi, pisica călătorește în transportoare de lux, zboară cu avion privat și pozează cu accesorii exclusiviste. În schimb, evită evenimente mondene precum Met Gala, preferând liniștea de acasă. Din fericire pentru ea, Lagerfeld stabilise din timp toate aranjamentele legate de îngrijire. Astfel, actuala bătălie legală este puțin probabil să-i schimbe stilul de viață opulent.

