Ucraina și Rusia au reluat negocierile la Abu Dhabi, într-un context marcat de lupte intense pe front și presiuni diplomatice crescute din partea Statelor Unite. A doua rundă de discuții mediate de Washington a adus un schimb semnificativ de prizonieri și promisiunea continuării dialogului.

Ce rezultate concrete au produs negocierile mediate de SUA

Întâlnirea de la Abu Dhabi a generat primul rezultat palpabil după luni de blocaj diplomatic, printr-un schimb amplu de prizonieri de război între cele două părți. Trimisul special al președintelui american, Steve Witkoff, a anunțat că delegațiile SUA, Ucrainei și Rusiei au convenit asupra unui schimb de 314 prizonieri, realizat joi, după o pauză de cinci luni. Oficialul american a subliniat pe platforma că „Discuţiile au fost constructive şi s-au concentrat pe modul de creare a condiţiilor pentru o pace durabilă”.

Într-o evaluare mai amplă, Witkoff a apreciat că negocierile „demonstrează că angajamentul diplomatic susţinut dă rezultate tangibile şi promovează eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina”. Schimburile de prizonieri rămân, de altfel, singurele măsuri concrete rezultate din rundele anterioare de negocieri, desfășurate anul trecut în Turcia.

Footage from the exchange of 157 prisoners of war between Ukraine and Russia on Thursday. — Tabz (@TabzLIVE)

Cum vede Kievul perspectivele pentru o pace durabilă

Președintele Volodimir a declarat că unii dintre prizonierii eliberați au fost deținuți aproape patru ani, subliniind dimensiunea umană a acordului. Liderul ucrainean a precizat că următoarea rundă de negocieri ar putea avea loc în curând, posibil în Statele Unite, scrie News.ro.

În discursul său video nocturn, Zelenski a arătat că Ucraina sprijină orice format diplomatic „care poate aduce în mod realist pacea mai aproape şi o poate face fiabilă, durabilă şi de aşa natură încât să priveze Rusia de dorinţa de a continua lupta”.

Totuși, Kievul insistă asupra unor garanții solide de securitate, inclusiv din partea Washingtonului, pentru a preveni un nou atac rus. În paralel, Zelenski a reiterat cererile pentru sisteme de apărare aeriană și a propus schimburi de drone ucrainene cu rachete sau avioane MiG-29 din partea aliaților.

Ce semnale transmite Moscova după discuții

De partea rusă, trimisul Kirill Dmitriev a vorbit despre progrese și „evoluţii pozitive”, afirmând că se lucrează la refacerea relațiilor dintre Moscova și Washington. Ministerul Apărării a confirmat schimbul a câte 157 de prizonieri de război, menționând și returnarea a trei civili din regiunea Kursk.

În același timp, diferențele majore rămân nerezolvate, mai ales în privința regiunii Donetsk și a centralei nucleare de la Zaporizhzhia. Moscova cere retragerea completă a trupelor ucrainene din est, în timp ce Kievul propune înghețarea conflictului pe liniile actuale ale frontului.

În pofida presiunilor diplomatice, luptele continuă de-a lungul liniei frontului de aproximativ 1.200 de kilometri, cu atacuri aeriene rusești lansate chiar înaintea negocierilor. Sute de mii de soldați au fost uciși, răniți sau dați dispăruți în aproape patru ani de război, iar estimările privind pierderile diferă semnificativ între părți și analiști internaționali.